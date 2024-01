By

Sofía Barruti

(CNN) — La estrella de “Barbie” recreó otro look clásico que luce una de las muñecas más vendidas de Mattel. Esta vez, para los Globos de Oro , Margot Robbie interpretó a la “Barbie Superestrella” de 1977 con un vestido de noche de color rosa intenso y una combinación de boa con volantes brillantes diseñada a medida por Armani Privé.

Robbie, quien fue nominada a Mejor Actuación Femenina en una Película Musical o Comedia, también usó un anillo y aretes con más de tres millones de dólares en diamantes rosados ​​y blancos de la joyera Lorraine Schwartz, así como zapatos de tacón de satén rosa de Manolo Blahnik.

Descrita por Mattel como “lista para bailar toda la noche”, la Barbie Superestrella original lució uno de sus “looks más deslumbrantes de la época”, dice el fabricante de juguetes en su sitio web. La muñeca vintage, que fue reeditada recientemente , presenta joyas de “diamantes” que “brillan bajo las luces de la discoteca” y tacones a juego que “completan su apariencia vibrante”.

“Me acabo de despertar y pensé que tal vez esto sería apropiado”, bromeó Robbie en la alfombra roja, explicando su decisión de vestirse de rosa al presentador previo al show Marc Malkin.

Margot Robbie asiste a la 81ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton. Mónica Schipper/GA/The Hollywood Reporter/Getty Images

“De hecho, esta noche me siento (como la Barbie superestrella)”, añadió.

Desde el comienzo de la gira de prensa de la película, el estilista Andrew Mukamal ha trabajado con marcas como Prada, Vivienne Westwood, Bottega Veneta, Balmain, Versace, Valentino y Schiaparelli para mantener a Robbie en su personaje en la alfombra roja, y la gente se refiere con humor a él como “ método de vestirse”.

En el estreno de la película en Los Ángeles, Robbie vistió la alta costura de Schiaparelli como un homenaje actualizado a la Barbie “Solo in the Spotlight” de 1960. Más tarde se vistió con un look personalizado de Vivienne Westwood inspirado en la Barbie vintage “Enchanted Evening” para el estreno en Londres. y una creación de Moschino que canalizó a Barbie “Sparkling Pink” para una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur.

Nominada a nueve Globos de Oro, más que cualquier otra película este año, “Barbie” terminó la noche con dos victorias, incluido el premio inaugural por logros cinematográficos y de taquilla. La iluminación del salón de baile del hotel Beverly Hilton se volvió rosa para marcar la victoria. Robbie, quien también coprodujo la película, dedicó el premio a “todas las personas del planeta que se disfrazaron y fueron al mejor lugar del mundo: los cines”.

