May 19th, 2023

(CNN) — Las fuerzas armadas de Colombia han pasado más de dos semanas buscando sobrevivientes de un accidente aéreo en la selva amazónica, incluso transmitiendo un mensaje grabado por la abuela de cuatro niños que iban a bordo, diciéndoles que permanezcan en su lugar.

Este miércoles pareció haber un gran avance, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó que los niños, de 13, 9, 4 años y uno más de 11 meses, fueron encontrados con vida. Pero luego eliminó el tuit y dijo el jueves que la información que le dio el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que se encarga de la protección de niños, no había sido confirmada.

Lo que sería una extraordinaria historia de supervivencia ahora tiene confundidos a los colombianos, mientras funcionarios gubernamentales luchan contra las malas comunicaciones y aún no tienen contacto directo con los niños.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, dijo que su equipo recibió confirmación de segunda mano de que los equipos de búsqueda rescataron e identificaron a los niños, que están desaparecidos desde el accidente de una avioneta en el sur de Colombia el pasado 1 de mayo.

Agregó que estaba “muy segura” de que los cuatro niños fueron encontrados con vida más de dos semanas después de que su avión se estrellara en la selva amazónica, pero estaba esperando más pruebas.

Según el ICBF, las Fuerzas Armadas de Colombia siguieron un rastro de objetos pequeños como gomas para el cabello, envolturas de plástico y biberones en su búsqueda del grupo desaparecido.

Cuando se le preguntó por qué la Policía y el Ejército continuaban con los esfuerzos de búsqueda a pesar de los informes de que los niños habían sido rescatados, Cáceres dijo: “Es difícil comunicarse en la selva y ayer también estaba lloviendo”.

“La información que tengo es que están bien, también entendemos que tuvieron días muy difíciles, pero estos son niños que se desplazaron por la zona y parecían estar bien”, agregó.

“Todavía nos falta ese último eslabón que confirma todas nuestras esperanzas. Hasta que no tengamos la foto de los niños no pararemos. No estamos subestimando la información que recibimos, pero queremos confirmar [directamente] nosotros mismos”.

La Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado anterior que encontraron un “refugio construido de manera improvisada con palos y hojas”.

Una larga búsqueda

Los equipos de rescate han estado buscando los restos del avión Cessna desde que se estrelló el 1 de mayo en el departamento de Guaviare, en el sur del país, en el área del Amazonas.

Este jueves, el director general de la Aeronáutica Civil de Colombia, Jairo Pineda, dijo que tres cuerpos fueron recuperados y llevados a San José del Guaviare.

“Lo que tenemos en este momento es la llegada de tres cadáveres adultos confirmados que estamos vigilando luego de realizar una difícil evacuación; hubo que subirlos en helicópteros”, dijo a los periodistas en San José del Guaviare.

Según Pineda, dos de los fallecidos son de una comunidad indígena, y el tercer cuerpo pertenece a un piloto.

Las autoridades dijeron que siguieron un rastro de objetos pequeños como gomas para el cabello, envoltorios de plástico y biberones en su búsqueda de los niños. (Crédito: Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia)

La operación de búsqueda masiva de las Fuerzas Armadas de Colombia ha sido apoyada por unidades caninas, comunidades indígenas locales, aviones y helicópteros, que sobrevolaron la región transmitiendo un mensaje grabado por la abuela de los niños.

La búsqueda se intensificó el jueves por la noche, según la Autoridad de Aviación Civil, tras “nuevos hallazgos que podrían dar pistas sobre el paradero (de los niños)”.

“En las últimas horas, gracias a la orientación del canino Ulises, las Fuerzas Especiales ubicaron lo que sería un refugio improvisado con palos y ramas. Allí los oficiales encontraron unas tijeras y unas ‘monitas” ‘que suelen usar las mujeres para sujetarse el cabello”.

“Las esperanzas de encontrar a los cuatro niños con vida ‘permanecen intactas”, dijo.

Aún no han aparecido fotos o videos que muestren a los niños.

En su tuit de este jueves, el presidente Petro se disculpó por decir que los niños habían sido encontrados antes de que se completara la confirmación.

“Lamento lo que pasó. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán su incansable búsqueda para darle al país las noticias que espera. En este momento, no hay otra prioridad que seguir adelante con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.

— Claudia Rebaza y Lynn Franco de CNN contribuyeron con este reporte.

