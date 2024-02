Sofía Barruti

(CNN) — Uno de los eventos religiosos más afamados de España es la Semana Santa que se celebra en Sevilla. Durante ese período, el fervor y la liturgia cristiana toman las calles de esta ciudad andaluza para gozo y contemplación de residentes y curiosos. Pero parece que la edición de este año traerá algo de polémica y el motivo no es otro que el cartel que anuncia la llegada de esas fechas.

Se trata de una obra realizada por el artista sevillano Salustiano García, quien recibió el encargo del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla unos meses atrás. En esta pintura, García evoca la resurrección de Cristo usando a su hijo Horacio como modelo y plasmando la figura sobre un fondo plano rojo.

La imagen ha desatado innumerables reacciones a través de las redes sociales, tanto a favor como en contra. Entre las que censuran el cartel en X – antes Twitter- se leen comentarios como que “el cartel busca la provocación” o que la obra está muy “sexualizada”.

A favor, hay comentarios que expresan que les “encanta” la imagen y destacan su elección como “un acierto”. Incluso hay quien se lo toma con humor, como el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien a través de su perfil oficial en X afirmó que: “Mis amigas sevillanas me dicen que van a darle siete vueltas a la ciudad con mantilla y peineta detrás de este Cristo”.

(Imagen cortesía de Salustiano García)

Respuesta del autor

Al ser contactado por CNN, García señaló que no esperaba que su trabajo generara tanta polémica. “Cuando me encargaron el cartel, como cristiano, pensé en crear la imagen más bella y conmovedora que pudiera hacer, siempre desde el respeto más absoluto hacia las Hermandades de la Semana Santa sevillana y hacia los fieles que viven este rito religioso de esta forma tan especial como se vive en mi tierra. Pero nunca se me pasó por la cabeza la idea de provocar o generar polémica. Yo quise emocionar, no escandalizar”, afirmó, “y creo que lo he logrado, porque siento que la mayoría de los que han visto el cartel, se han sentido tocados por dentro. Pero soy consciente de que hay otra parte de la sociedad sevillana que no se ha sentido reflejada por el cartel. Lo siento de veras”, añadió.

En cuanto a las críticas recibidas, el artista contó que lo ha dejado perplejo “la visión distorsionada que algunas personas han tenido de mi Cristo. Denotan un gran desconocimiento, porque todas las imágenes de la pasión de Jesús, a lo largo de la historia, le muestran de forma mucho más cruda de lo que yo lo he hecho. Solo hay que ir a los museos y las iglesias para comprobarlo”.

Salaustiano García. (Crédito: Pepe Morán/cortesía de Salaustiano García)

En cualquier caso, relata, el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla quedó más que satisfecho con el encargo. “Cuando vieron la imagen se sintieron conmovidos”, dice García.

Inspiración para la obra

Lejos de la controversia, García explicó durante la presentación del cartel que su obra refleja a un Cristo “joven y bello”. “Joven, como metáfora de pureza: así se ha mostrado a la Virgen María en la historia del arte, casi como una adolescente. Y bello porque, me remito a Platón, belleza y bondad son la misma cosa”, señaló el autor.

Para llevar adelante el encargo, añadió, se inspiró en un episodio de su niñez: “Tenía 12 años cuando mi hermano murió. Mi madre me pidió que entrara en la habitación donde reposaba su cuerpo para despedirme de él. Yo estaba aterrado, pero cuando vi su cara y el gesto sereno de sus manos cruzadas sobre su pecho, me quedé estremecido. ¡Cómo un cuerpo yacente podía contener tanta belleza!”. Es así que, dice, la evocación de Cristo resucitado serviría a García “para confirmar la resurrección de la memoria de mi hermano”.

