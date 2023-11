By

Valeria Ordóñez

(CNN) — El Dr. Mohammed Ghneim no ha salido de su hospital en la Ciudad de Gaza en cuatro semanas. No recuerda la última vez que durmió o comió, y su bata azul está manchada con la sangre de los pacientes que murieron en sus brazos.

Su voz se quiebra bajo el peso de los horrores que ha visto: fetos extraídos del útero de madres moribundas, niños con los pulmones aplastados que luchan por respirar y sus propios colegas (médicos, enfermeras y técnicos de emergencias médicas) transportados a la morgue del hospital en bolsas para cadáveres.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos, por eso hace días que no salimos de aquí, pero la situación es muy horrible. No hay forma de describirlo en ningún idioma ni con ninguna palabra”, dijo Ghneim a CNN en un mensaje de voz el 7 de noviembre, mientras sonidos de caos y pánico se desarrollaban a su alrededor. “Muchas veces quiero hacerme a un lado y llorar, pero lamentablemente no hay tiempo”.

Ghneim es médico de urgencias en Dar Al-Shifa, también conocido como Hospital Al-Shifa o Shifa, y en árabe significa “casa de curación”. Pero en este hospital –el complejo médico más grande de Gaza– hay demasiadas muertes.

Shifa se está quedando peligrosamente sin agua potable, medicamentos, suministros y combustible. Mientras tanto, miles de palestinos, heridos o desplazados por la guerra de Israel contra Hamas, continúan abarrotando sus barrios, buscando refugio del aluvión aparentemente interminable de ataques aéreos.

El sábado, las fuerzas israelíes rodearon Shifa en todas direcciones, según el Dr. Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud controlado por Hamas en Gaza. Las Fuerzas de Defensa (FDI) de Israel negaron que el hospital esté sitiado.

Un hospital de Gaza está “rodeado de tanques”, mientras otros centros de salud afirman haber sufrido daños por los ataques israelíes

Un ataque aéreo israelí destruyó el generador del hospital, dijo Al-Bursh, lo que cortó la electricidad del edificio, incluido el equipo de salvamento utilizado por 39 bebés en cuidados neonatales. Murieron tres bebés, añadió.

El ejército israelí dijo a CNN que estaba participando en “intensos combates continuos” contra Hamas en las cercanías de Shifa, pero se negó a hacer más comentarios sobre la proximidad de sus fuerzas al complejo porque la actividad militar aún estaba en curso. Israel ha acusado a Hamas de utilizar los hospitales como tapadera, una acusación que los médicos del hospital y el grupo extremista niegan.

“Estamos capacitados para hacer frente a víctimas masivas, pero no así”, dijo Ghneim, de 28 años. “No tenemos anestesia para tratar a pacientes con dolores intensos, pacientes con metralla en la cabeza o el abdomen, personas cuyos brazos o piernas han sido amputados”.

Palestinos tiran de una ambulancia tras un ataque israelí frente al hospital al-Shifa, en la ciudad de Gaza, el 3 de noviembre. Anas al-Shareef/Reuters

Escenas alarmantes dentro de Shifa y otros hospitales de Gaza han provocado llamados internacionales para un alto el fuego y que se permita la entrada de más ayuda al territorio, hogar de unos 2 millones de palestinos, actualmente cerrado al mundo por Israel y Egipto.

Grupos médicos sin fines de lucro en todo Estados Unidos se están movilizando para recaudar fondos y enviar medicamentos y suministros a hospitales en dificultades antes de que sea demasiado tarde. Pero con la situación en Gaza en espiral y pocas soluciones diplomáticas o humanitarias a la vista, muchos temen que la demora resulte en más muertes.

“Quiero decirle al mundo que esto es una crisis humanitaria, esto es un genocidio”, suplicó Ghneim desde su abarrotada sala de emergencias. “Por favor, detengan esto”.

‘Desesperado por enviar ayuda’

A más de 11.265 kilómetros de distancia, en Houston, Mosab Nasser está haciendo planes de viaje para visitar comunidades donde pueda crear conciencia sobre la situación en Gaza y recaudar fondos para hospitales en dificultades.

El orgulloso texano, nacido y criado en Gaza, dice que es todo lo que ha estado haciendo desde el 7 de octubre, cuando Israel declaró la guerra tras un descarado ataque de Hamas que dejó cerca de 1.200 muertos y tomó como rehenes a más de 230, según las autoridades de Israel.

Israel respondió imponiendo un asedio y lanzando devastadores ataques aéreos en toda Gaza, que gobierna Hamas. Israel dice que su objetivo es destruir al grupo extremista y devolver a los rehenes, pero es el pueblo palestino que vive allí el que sufre la peor parte de los ataques.

Los ataques aéreos han dejado al menos a 11.025 palestinos muertos, incluidos 4.506 niños, y herido a más de 27.000 hasta ahora, según el Ministerio de Salud palestino en Ramallah, que obtiene sus cifras de fuentes en Gaza, gobernada por Hamas.

Nasser dice que tres de sus familiares –todos niños pequeños, incluido uno que sólo tenía 8 meses– murieron cuando los ataques aéreos israelíes causaron el colapso de su casa, pero que no tiene tiempo para llorar.

Esta ONG intenta llevar sus incubadoras portátiles a Israel y Gaza, a medida que se profundiza la crisis en la región

Como director ejecutivo del grupo médico sin fines de lucro FAJR Scientific, está obligado a encontrar una manera de entregar ayuda y otros recursos a los hospitales necesitados.

El objetivo de FAJR Scientific es recaudar suficiente dinero para llenar cinco contenedores de 12 metros con suministros médicos, herramientas quirúrgicas e instrumentos esterilizados y enviarlos a Gaza, dice Nasser.

“Los médicos de Gaza no pueden volver a casa. Es traumático para ellos”, dijo Nasser. “Están agotados. Sus cuerpos están físicamente en el hospital, pero sus mentes están con sus familias, preocupados por su bienestar”.

Una enfermera palestina en el Hospital Nasser en Khan Younis, Gaza, está de luto tras recibir la noticia de que su hermano fue asesinado el 9 de noviembre. (Abed Zagout/Anadolu/Getty Images)

En algunos casos, asegura Nasser, los trabajadores médicos han descubierto a sus propios seres queridos entre los heridos o los muertos, lo que agrava los miedos y ansiedades que ya experimentan.

No es la primera vez que FAJR Scientific apoya a la comunidad médica de Gaza. El grupo ha dirigido varias misiones quirúrgicas a Gaza y ha capacitado a casi 100 trabajadores médicos palestinos sobre el terreno, dice Nasser. En agosto, proporcionaron más de US$ 4 millones en suministros médicos a hospitales de todo el territorio.

La Asociación Médica Palestina Estadounidense (PAMA, por sus siglas en inglés), otra organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, también lidera esfuerzos para ayudar a los trabajadores de la salud en Gaza.

El grupo, que cuenta con más de 6.000 miembros y partidarios y dirige misiones médicas a la región, ha recaudado más de US$ 2 millones hasta ahora, dijo a CNN el presidente de PAMA, el Dr. Mustafa Musleh.

Utilizarán el dinero para comprar medicamentos y suministros críticos, incluidos anestésicos, antibióticos y otros medicamentos para llenar los contenedores que se enviarán a Gaza. El grupo también tiene más de 1.000 profesionales de la salud preparados para ingresar al enclave tan pronto como Israel y Egipto permitan la entrada a los trabajadores humanitarios, dice Musleh.

“Estamos desesperados por enviar ayuda”, dijo el médico palestino-estadounidense de Dayton, Ohio. “Es una situación catastrófica. … Hay 10 veces más pacientes de los que los hospitales pueden atender y todos vienen con lesiones graves que ponen en peligro sus vidas y necesitan atención inmediata, y mucha gente muere a causa de eso”.

Pacientes en el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza el 10 de noviembre. (Khader Al Zanoun/AFP/Getty Images)

FAJR Scientific y PAMA se encuentran entre varios grupos médicos estadounidenses que coordinan esfuerzos. Pero hasta ahora, pocos han podido llegar a los hospitales sitiados.

Desde el inicio de la guerra, sólo unos 900 camiones que transportaban ayuda internacional –pero no combustible– han podido entrar en Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto, según la Sociedad de la Media Luna Roja palestina. Eso es solo un goteo en comparación con los aproximadamente 500 camiones que entraban cada día antes de la guerra. La Media Luna Roja palestina advierte que Gaza necesitará mucha más ayuda para satisfacer las crecientes necesidades humanitarias.

‘Esperando un milagro’

Ahmad Muhanna, director del Hospital Al Awda en Jabalia, dice que la verdadera pesadilla es tratar a niños mutilados, cuyos rostros ve incluso cuando cierra los ojos.

“Estoy destrozado por dentro al presenciar el martirio de nuestros hijos y la masacre de partes de sus cuerpos, cuando ellos no tienen la culpa de este conflicto”, dijo Muhanna a CNN el 29 de octubre desde su hospital en el norte de Gaza.

Los médicos están realizando cirugías, incluidas amputaciones, a niños sin agua potable, y mucho menos anestesia o antibióticos, dice. Muchos están siendo tratados en el suelo debido a la falta de camas de hospital vacías.

Los ataques aéreos israelíes en o cerca de instalaciones médicas han complicado aún más el asunto, añade Muhanna, de 49 años. Los trabajadores médicos están en constante peligro.

Hasta el 10 de noviembre, 198 trabajadores de la salud habían muerto y otros 130 habían resultado heridos en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino en Ramallah. También informa que 21 hospitales y 51 centros de atención primaria de salud están fuera de servicio.

El Hospital Al-Shifa, iluminado en la Ciudad de Gaza en medio de la escasez de combustible el 24 de octubre. (Mohammed Saber/EPA-EFE/Shutterstock)

Israel dice que sólo está apuntando a Hamas, a quien acusa de utilizar hospitales para esconderse y lanzar ataques. El Ministerio de Salud palestino y Hamas niegan tales afirmaciones.

Israel dice que las muertes de civiles y la destrucción de instalaciones vitales, incluidos hospitales, son daños colaterales que intenta mitigar y que los palestinos deberían huir a zonas más seguras. Pero los médicos en Gaza dicen que es imposible evacuar a los pacientes sin causar más muertes y que ningún lugar es realmente seguro.

No existe lugar seguro para nadie en Gaza: Andrés Conde Sole

“La fuerza aérea israelí nos está aterrorizando día y noche sobre nuestro pequeño lugar en el mundo”, dijo Muhanna, quien cree que las numerosas bajas demuestran que Israel no está tratando de mitigar las muertes de civiles. “No tienen fronteras, ni líneas rojas que no puedan cruzar. Han cruzado todos los límites al atacar a mujeres, ancianos, niños, hombres, discapacitados y todos los seres vivos posibles”.

El caos que se desarrolla en Shifa, Al Awda y otros hospitales de Gaza ha dejado a los médicos exasperados. Pero sin un alto el fuego a la vista y con las fronteras estrictamente controladas, impidiendo que suministros vitales lleguen a los hospitales, seguirán muriendo más personas.

“Nos sentimos impotentes hacia nuestros pacientes”, dijo Ghneim, médico de urgencias de Shifa. “Queremos ofrecer a los pacientes una atención sanitaria adecuada, pero en muchos casos no podemos hacer nada”.

Mientras tanto, Nasser y Musleh se apresuran a recaudar fondos, comprar suministros y coordinar el envío al cruce fronterizo de Rafah, donde los camioneros esperan ansiosamente permiso para entrar a Gaza y descargar su cargamento que les salvará vidas.

“El mundo entero le dio la espalda al pueblo de Gaza”, dijo Nasser. “Y ahora sólo estamos esperando un milagro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.