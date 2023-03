Rocío Muñoz-Ledo

Nueva York (CNN) — Hace dos semanas, pocas personas ajenas a la industria de la tecnología habían oído hablar del Silicon Valley Bank (SVB), el prestamista mediano de California cuya rápida implosión terminaría sacudiendo los cimientos de todo el sistema financiero mundial.

Pero en la mañana del viernes 10 de marzo, después de que los clientes retiraran US$ 42.000 millones en el lapso de un solo día, los reguladores estatales y federales se abalanzaron para tratar de salvar lo que quedaba de SVB.

En las vertiginosas horas que siguieron, Silicon Valley Bank se convirtió en un nombre mundialmente conocido, aunque difícilmente de una manera que sus fundadores hubieran esperado: fue oficialmente el segundo colapso bancario más grande en la historia de Estados Unidos, después de Washington Mutual en 2008.

Cuando los analistas y los reguladores comenzaron a examinar los “escombros”, surgieron varias señales de alerta. Sorprendentemente, las vulnerabilidades de SVB no eran muy complicadas. Esto no fue en 2008, cuando los productos oscuros en el centro de un mercado de derivados laberíntico de Wall Street resultaron ser inútiles y terminaron devastando el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Una corrida bancaria acabó con Silicon Valley Bank el 10 de marzo, cuando los depositantes retiraron US$ 42.000 millones en un solo día. (Crédito: Jeff Chiu/AP)

En la autopsia del SVB, hay signos claros de mala gestión corporativa básica, y cuando se mezcla con el pánico de los clientes a la antigua, resultó ser una falla crucial.

Entonces, ¿por qué nadie vio venir el colapso de SVB? Es probable que esa sea una de las preguntas clave de los legisladores en el Capitolio la próxima semana, en audiencias consecutivas de la Cámara de Representantes y el Senado que investigan la caída del banco.

La respuesta insatisfactoria, por ahora, es que nadie lo sabe, o al menos nadie que esté dispuesto a decirlo en voz alta. Pero lo que está claro es que las fallas del SVB no son culpa de ninguna persona, sistema o activo, sino una cacofonía de campanazos de advertencia que pasaron por alto.

Abundan las señales de alarma

SVB, fundado en 1983, era tanto una institución financiera como un símbolo de estatus entre las empresas y los individuos adinerados del Área de la Bahía. Atendió a un mundo de capitalistas de riesgo conocidos tanto por su asombrosa riqueza como por su abundante apetito por el riesgo. Hacer operaciones bancarias con el SVB era ser parte de un club de élite. Adoptar un espíritu exclusivo de Silicon Valley que defiende la audacia, el crecimiento y la disrupción.

Al igual que la clientela de empresas emergentes que cortejó, el SVB creció a un ritmo vertiginoso con activos que casi se cuadruplicaron entre 2018 y 2021. Era el decimosexto banco más grande del país a fines de 2022, con US$ 209.000 millones en activos. Eso debería haber disparado las alarmas por sí solo.

Señal de alarma #1: crecimiento vertiginoso

Cuando los bancos crecen rápidamente, hay señales de alerta en todas partes, dice Dennis M. Kelleher, CEO de Better Markets. Eso se debe a que la capacidad de la gerencia y los sistemas de cumplimiento del banco rara vez crecen al ritmo del resto del negocio.

De hecho, ya en 2019, cuatro años antes del colapso del SVB, la Reserva Federal advirtió al banco sobre sus sistemas de gestión de riesgos insuficientes, según un reporte de The Wall Street Journal y The New York Times. No está claro si la Fed, el principal regulador federal de SVB, tomó medidas ante esa advertencia. El banco central revisa su supervisión de SVB.

“Mi único interés es que identifiquemos qué salió mal aquí”, dijo este miércoles el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa. “Lo encontraremos y luego haremos una evaluación de cuáles son las políticas correctas para implementar para que no vuelva a suceder”.

Señal de alarma #2: dinero especulativo

Prácticamente todos — el 97%, según datos de Wedbush Securities — de los depósitos de SVB no estaban asegurados.

Por lo general, los bancos estadounidenses financian el 30% de sus balances con depósitos no asegurados, dijo Kairong Xiao, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia. Pero la de SVB fue “una cantidad increíble”, dice.

Silicon Valley Bank mantuvo el 55% de los depósitos de sus clientes en bonos a largo plazo cuyo valor se erosionó a medida que subían las tasas de interés. (Crédito: Kori Suzuki/Reuters)

Es tremendo porque si usted es una persona o una empresa con mucho dinero sin seguro en una institución, se apresurará a retirar ese dinero si sospecha que el banco puede estar en problemas.

La excesiva dependencia de SVB en estos depósitos la hizo extremadamente inestable. Cuando algunos miembros de su comunidad de clientes muy unida y comprometida con las redes sociales comenzaron a preocuparse por la viabilidad del banco, el pánico se volvió viral.

Señal de alarma #3: la clientela

Silicon Valley Bank era conocido por trabajar con nuevas empresas tecnológicas jóvenes que otros bancos pueden haber evitado. Cuando esas nuevas empresas florecieron, el SVB creció junto con ellas. El banco también administró la riqueza personal de los fundadores de esas nuevas empresas, que a menudo tenían poco efectivo ya que sus fortunas estaban vinculadas a las acciones de sus empresas.

“Estaba concentrado geográficamente. Estaba concentrado en un segmento de la industria, y ese segmento de la industria era extremadamente sensible a las tasas de interés”, dijo Kelleher. “Esas tres señales de alerta por sí solas deberían haber causado que los funcionarios y directores del banco tomaran medidas correctivas”.

Señal de alarma #4: gestión de riesgos 101

Un observador casual de la posición financiera de Silicon Valley Bank incluso hace un mes habría tenido pocas razones para alarmarse.

“El banco habría parecido saludable, si observas su posición de capital, sus índices de liquidez… habría estado bien”, dijo John Sedunov, profesor de finanzas en la Universidad de Villanova. “Esas cosas tradicionales del panorama general, los elementos de la primera plana… Deberían haber estado bien”.

El colapso de Silicon Valley Bank fue impulsado por “la primera estampida bancaria alimentada por Twitter

Las bombas de tiempo acechaban una capa más profunda, en la construcción de la cartera del banco y la construcción de los pasivos, señaló Sedunov.

El Silicon Valley Bank mantuvo una proporción inusualmente grande (55%) de los depósitos de sus clientes en bonos del Tesoro a largo plazo. Por lo general, esos son activos súper seguros, y SVB no fue el único que se cargó de bonos en la era de las tasas de interés cercanas a cero.

Pero el valor de mercado de esos bonos disminuye cuando suben las tasas de interés.

Por lo general, un banco cubre su riesgo de tasa de interés utilizando instrumentos financieros llamados swaps, intercambiando efectivamente una tasa de interés fija por una tasa flotante durante un período de tiempo para minimizar su exposición a tasas crecientes.

El SVB parece haber tenido cero coberturas en su cartera de bonos.

“Francamente, administrar su exposición al riesgo de tasa de interés es una de las primeras cosas que enseño en una clase de banca de pregrado”, comentó Sedunov. “Son cosas de libros de texto”.

Señal de alarma #5: no contar con un director de riesgos

Durante el año pasado, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés a un ritmo sin precedentes en la era moderna. Y durante la mayor parte de ese año, el Silicon Valley Bank operó con una enorme vacante en su equipo de liderazgo corporativo: un director de riesgos.

“No tener un director de riesgos es como no tener un director de operaciones o un director de auditoría”, dijo Art Wilmarth, profesor de derecho de la Universidad George Washington y experto en regulación financiera. “Todo banco de ese tamaño está obligado a tener un comité de gestión de riesgos. Y el director de riesgos es la persona número 1 que informa a ese comité”.

Que un director de riesgos esté ausente durante ocho meses, como lo estuvo el SVB, es “sorprendente”, dijo Wilmarth.

Silicon Valley Bank colapsa tras no conseguir capital

En teoría, un director de riesgos habría sido capaz de detectar el riesgo descomunal que plantea la disminución del valor de los bonos a largo plazo del banco, que combinado con su riesgo de depósito descomunal, ameritaría una corrección de rumbo.

Pero incluso sin un director de riesgos, hay pocas excusas para que el SVB no tenga coberturas aparentes en su cartera de bonos.

Varios expertos que hablaron con CNN dijeron que es probable que las personas dentro del SVB supieran sobre los riesgos pero los dejaran pasar. Después de todo, el banco estaba bien capitalizado. Fue rentable. ¿Y las regulaciones desde la crisis de 2008 no habían hecho que todos los bancos fueran más seguros?

“Estoy seguro de que alguien vio, y estoy seguro de que alguien lo dejó pasar”, afirmó Sedunov. “Porque, de nuevo, si cumple con muchas de las cosas generales, tal vez pensaron, bueno, pueden sobrevivir a algo… ¿Cuál es la probabilidad de que tenga US$ 40.000 millones en retiros al mismo tiempo? ”

