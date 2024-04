By

Karen Esquivel

(CNN Español) – A partir del 20 de abril, los ciudadanos peruanos necesitarán visa para ingresar a México por turismo y negocios, anunció la Cancillería mexicana, citando la preocupación del Gobierno por el flujo creciente de migrantes irregulares que estarían entrando al país.

En respuesta, Perú informó que solicitará el mismo requisito en aplicación del “Principio de Reciprocidad”.

¿Cuáles fueron los argumentos de las autoridades mexicanas y cuáles son las cifras detrás del debate? Aquí te los explicamos.

En noviembre de 2012, las autoridades mexicanas suprimieron el requisito de visa a los peruanos para viajes sin permiso de realizar actividades remuneradas a fin de agilizar el flujo de personas y el comercio. Esto incluía a turistas, deportistas, viajeros de negocio o por tratamientos médicos, entre otros.

En las razones que da para reimponer la visa a ciudadanos peruanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) señala “un incremento sustancial de nacionales peruanos que ingresan al territorio nacional al amparo de la decisión antes señalada (eliminación de visa) con la finalidad de realizar actividades distintas a las permitidas por la condición de estancia de visitante”.

México impone visado a peruanos

Afirma que la situación se refleja en los filtros migratorios con la identificación de personas cuyo perfil “no se ajusta al de visitante o turista genuino” y que, en cambio, presentan inconsistencias en su documentación o información.

Según la Cancillería, esto incrementa “la posibilidad de que un número significativo de personas pretendan utilizar la supresión de visa indebidamente”.

La Secretaría de Relaciones exteriores no dio detalles sobre el número de ciudadanos peruanos que ingresaron a México y permanecieron en el país irregularmente o realizando actividades distintas a las permitidas en condición de visitante. CNN contactó a la Cancillería para solicitar datos al respecto, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Las cifras

Datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación indican que de noviembre de 2012 a enero de 2024 se registró el ingreso vía aérea de 2.216.475 nacionales de Perú.

En las cifras de entradas aéreas de extranjeros por nacionalidad, Perú fue el décimo país con más ciudadanos que ingresaron a México, por detrás de otros países de América Latina como Colombia (5.397.685), Argentina (3.536.151) y Brasil (3.370.439).

Al cierre de 2023, Perú fue el octavo país emisor de extranjeros a México con 293.668 personas, un 7,3% menos que en 2022, cuando se contabilizó la entrada vía aérea de 316.655 ciudadanos peruanos.

La Cancillería afirma que se trata de una medida temporal y detalla que trabajará en acciones conjuntas con el gobierno del Perú para garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares que permitan “en su momento” suprimir el requisito de visa a los nacionales de dicho país.

Perú anuncia que exigirá visa a ciudadanos mexicanos en respuesta a las restricciones introducidas por México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú lamentó la decisión de México por considerar que “menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países”.

Las relaciones entre México y Perú

Las medidas de ambos países se dan en un contexto de conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homóloga de Perú, Dina Boluarte.

Las relaciones comenzaron a deteriorarse luego de que Castillo intentara disolver ilegalmente el Congreso cuando este se aprestaba a una moción de vacancia contra el mandatario, y la asunción de Boluarte como mandataria jefa de Estado por sucesión constitucional.

López Obrador ha expresado en distintas ocasiones su apoyo a Castillo y su familia recibió asilo político en México. El mandatario ha calificado como “espurio” al gobierno de Dina Boluarte. Ella, por su parte, ha descrito al tabasqueño como “ignorante”.

Tras las diferencias en 2022, Perú ordenó la expulsión del embajador de México y lo declaró “persona non grata”. En mayo de 2023, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró “persona non grata” a López Obrador, quien respondió diciendo que para él era “un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera lo declaren non grata”.

