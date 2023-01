By

(CNN) — Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años, fue detenido por agentes de Memphis el 7 de enero por presunta conducción imprudente, según un comunicado de la policía.

Ese día, aproximadamente a las 8:30 p.m., hora local, los agentes pararon un vehículo.

“Se produjo un enfrentamiento entre los agentes y el conductor del vehículo, posteriormente identificado como Nichols, huyó a pie, según la policía de Memphis. Los agentes lo detuvieron y “se produjo otro enfrentamiento” que acabó con la detención de Nichols, según la policía.

Se llamó a una ambulancia para que acudiera al lugar de la detención después de que Nichols se quejara de dificultad para respirar, según la policía, y fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico.

El 10 de enero, tres días después de la detención, la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés) anunció que Nichols había muerto debido a las lesiones sufridas en el “incidente de uso de la fuerza con los agentes”, según un comunicado.

Tuvo un enfrentamiento con agentes de policía de Memphis, y sufrió “un sangrado extenso causado por una fuerte golpiza”, según los resultados preliminares de una autopsia encargada por los abogados para su familia.

¿Cómo y dónde murió Tyre Nichols? Los datos de la autopsia preliminar

¿Hubo conducción imprudente por parte Tyre Nichols?

Las autoridades no han hecho público el video del arresto. Sin embargo, los abogados de la familia que lo vieron el lunes lo describieron como una atroz golpiza policial que duró tres largos minutos. El abogado de derechos civiles Ben Crump dijo que Nichols fue electrocutado, rociado con gas pimienta y sujetado, y lo comparó con la golpiza que la policía de Los Ángeles le propinó a Rodney King en 1991.

El incidente ocurrió a pocas cuadras de su casa, dijo el viernes la jefa de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a Don Lemon de CNN.

La policía tampoco ha podido encontrar nada que corrobore la causa probable de conducción temeraria por parte de Nichols antes de su fatal encuentro con la policía, dijo.

“Hemos mirado las cámaras, hemos mirado las cámaras corporales, incluso si algo ocurrió antes de esta parada, no hemos podido corroborarlo en este momento”, dijo Davis.

Jefa de policía de Memphis da detalles sobre la detención de Tyre Nichols 4:50

“La naturaleza atroz de este incidente no es un reflejo del buen trabajo que realizan nuestros agentes, con integridad, todos los días”, dijo la jefa Cerelyn Davis antes.

Última hora y noticias sobre la muerte de Tyre Nichols

“Hemos analizado bastante para determinar cuál fue la causa probable y no hemos podido corroborar eso”, dijo. “No significa que algo no sucedió, pero no hay pruebas”.

Tampoco está claro quién estuvo involucrado en el encuentro policial inicial, cuán lejos huyó Nichols a pie, cómo lo detuvieron los agentes, cuánto duraron estos “enfrentamientos” o por qué los agentes se sintieron obligados a confrontar a Nichols dos veces.

Más allá de las imágenes de la cámara corporal de los agentes, la policía miró las cámaras de vigilancia de los negocios de la ciudad, cualquier cosa que pudiera ayudar a pintar una imagen de lo que sucedió antes de la parada de tráfico, dijo Davis.

Después de que los agentes detienen el automóvil de Nichols, hay una interacción física que involucra a Nichols mientras los agentes intentan sacarlo del automóvil, pero aún se desconoce cuál fue el motivo original de la parada, dijo el jefe.

Desde el comienzo del encuentro, dijo el jefe, los agentes involucrados estaban irritados. “La escalada ya estaba en un nivel alto”, dijo Davis.

La naturaleza de la parada de tráfico fue muy agresiva con comunicación ruidosa y se intensificó a partir de ahí, dijo.

Los dos “enfrentamientos” entre Tyre Nichols y los policías

Durante el altercado inicial que involucró a varios agentes, lanzaron gas pimienta y Nichols corrió, dijo el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, en una conferencia de prensa el jueves.

Nichols escapó, pero los agentes “lo encontraron nuevamente en otro lugar y en ese momento hubo una cantidad de agresión que es inexplicable”, dijo.

“Hubo otro altercado en un lugar cercano en el que el Sr. Nichols sufrió heridas graves”, continuó Mulroy.

“Lo escuché llamar a su madre, a su mamá”, dijo Davis, refiriéndose al video. “Solo el desprecio por la humanidad… Eso es lo que realmente toca la fibra sensible de tu corazón y te hace preguntarte: ¿Por qué la sensación de cuidado y preocupación por este individuo estuvo ausente de la situación por parte de todos los que acudieron a la escena?”.

Luego hubo un “período de tiempo transcurrido” antes de obtener ayuda médica para Nichols después de que resultó herido durante la parada de tráfico por parte de los agentes de policía de Memphis, dijo Mulroy.

“Después de un período de tiempo de espera, una ambulancia se lo llevó”, dijo.

¿Quién era Tyre Nichols? Hijo, padre y alguien que disfrutaba de patinar, la fotografía y los atardeceres, según su familia

Las acciones tras la muerte

El Departamento de Policía de Memphis ha despedido a cinco agentes, todos negros, por violar las políticas sobre el uso excesivo de la fuerza, el deber de intervenir y el deber de prestar ayuda, dijo el departamento.

Presentan cargos contra 5 expolicías por muerte de Tyre Nichols 2:24

Además, dos miembros del departamento de bomberos de la ciudad fueron despedidos. La Oficina de Investigación de Tennessee anunció una investigación sobre la muerte de Nichols y el Departamento de Justicia de EE.UU. y el FBI abrieron una investigación de derechos civiles.

El fiscal federal que supervisa la investigación federal de derechos civiles dijo el miércoles que se reunió con la familia de Nichols a principios de esta semana y prometió que su investigación sobre el caso será “exhaustiva” y “metódica”.

“Nuestra investigación federal puede tomar algún tiempo, como suele ocurrir con estas cosas, pero seremos diligentes y tomaremos decisiones basadas en los hechos y la ley”, dijo Kevin Ritz, fiscal Federal para el Distrito Oeste de Tennessee.

Con información de Travis Caldwell, Jamiel Lynch, Nick Valencia, Eric Levenson,Jay Croft, Dakin Andone y Pamela Kirkland de CNN

