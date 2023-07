Gonzalo Jimenez

(CNN) — Al crecer en Louisville, Kentucky, Gerome Sutton esperó toda la semana la oportunidad de nadar en la piscina de Algonquin Park el fin de semana.

“Era como Navidad en verano”, dijo Sutton, ahora de 66 años y ministro local. “Fue el mejor momento de la semana”.

Los parques públicos de Louisville se eliminaron en 1955, un año antes de que naciera Sutton. Esto incluyó la piscina al aire libre Algonquin recientemente construida en el lado oeste de Louisville.

Costaba US$ 35 centavos nadar en Algonquin en ese momento, dijo Sutton. Él y sus siete hermanos se turnaron para ir fines de semana alternos porque la familia no podía permitirse el lujo de enviar a los ocho niños al mismo tiempo.

“Íbamos a nadar. Eso hace una gran declaración” contra la segregación, dijo. “Hubo un esfuerzo organizado por parte del gobierno para mantener a los niños comprometidos con una actividad”.

Las piscinas públicas han jugado un papel fundamental en la cultura estadounidense durante el siglo pasado. Pero a medida que empeoran el cambio climático y el calor extremo, están asumiendo un papel urgente en la salud pública. El calor mata a más estadounidenses que cualquier otro desastre relacionado con el clima, según los datos rastreados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, justo cuando las piscinas públicas se vuelven más importantes que nunca, están desapareciendo de la vista.

Las piscinas se han vuelto más difíciles de encontrar para los estadounidenses que no tienen una piscina en su patio trasero, no pueden pagar un club de campo o no tienen una YMCA local. Un legado de segregación, la privatización de las piscinas y los presupuestos de recreación pública hambrientos han llevado al declive de los lugares públicos para nadar en muchas ciudades.

“Si la piscina pública no está disponible y abierta, no se nada”, dijo Sutton.

‘La natación es salud mental’

A principios de la década de 2000, Louisville tenía 10 piscinas públicas para una población de alrededor de 550.000 habitantes.

Hoy en día, la ciudad tiene cinco piscinas públicas para una población de alrededor de 640.000 habitantes, lo que la ubica en el puesto 89 de las 100 ciudades más grandes en piscinas por persona, según Trust for Public Land, una organización de defensa de los parques y terrenos públicos.

Algonquin es la única piscina que queda en West Louisville, y los residentes dicen que la ciudad ha descuidado el mantenimiento básico y las mejoras durante años.

Este verano, a medida que las temperaturas suben a los 32 grados centígrados en Louisville, Algonquin está cerrado por reparaciones, lo que deja a unas 60.000 personas, la mayoría de las cuales son afroamericanos y hogares de ingresos medios o bajos, sin acceso conveniente al agua.

Piscina Algonquin, en 1614 Cypress St., en Louisville, vista en mayo. La piscina está cerrada este verano. (Crédito: Matt Stone/Courier Journal/USA Today Network/Imagn)

Algunos perderán la oportunidad de aprender a nadar, sentirse más cómodos en el agua y desarrollar habilidades para salvar vidas. Los niños y adolescentes no tendrán un lugar clave para reunirse y jugar durante los meses de verano cuando no hay clases. Y las personas mayores no pueden participar en las clases de acondicionamiento físico Aqua Zumba que se realizan en Algonquin durante el verano para ayudarlos a mantenerse activos.

“La natación es salud mental, es terapia. Tienes que tener actividades. Es más grande que una piscina”, dijo la concejal de Louisville, Tammy Hawkins, quien representa al distrito.

Disparidades de natación

El acceso a las piscinas ha sido un tema muy debatido durante mucho tiempo en Estados Unidos.

Las piscinas municipales gigantes se construyeron en la primera mitad del siglo XX, y la eliminación de la segregación de las piscinas públicas fue un objetivo clave del movimiento de derechos civiles. Pero, faltos de fondos, muchos gobiernos locales han descuidado las piscinas públicas.

“Hemos llegado a un punto en el que gran parte de la recreación que se lleva a cabo en los veranos ocurre en espacios privados o en lugares sin apoyo”, dijo Andrew Kahrl, historiador de la Universidad de Virginia y autor de “The Land Was Ours: How Black Beaches Became White Wealth in the Coastal South”.

“Hemos visto la erosión completa del lado público de esta ecuación”, dijo Kahrl.

Las piscinas privadas, como estas en el sur de California, han reemplazado a las piscinas públicas en las últimas décadas. (Crédito: Mario Tama/Getty Images)

Hay una piscina pública al aire libre por cada 38.000 personas en Estados Unidos, de 34.000 que había en 2015, según la Asociación Nacional de Parques y Recreación.

La retirada del gobierno y la privatización de las piscinas y la recreación ha afectado más a los grupos pobres y minoritarios, dicen historiadores y expertos en recreación pública.

“Los estadounidenses pobres y de clase trabajadora sufrieron más directamente con la privatización de las piscinas”, escribe Jeff Wiltse, historiador de la Universidad de Montana, en “Contested Waters: A Social History of Swimming Pools in America”.

En la actualidad, el 79 % de los niños de familias con ingresos familiares inferiores a US$ 50.000 no tienen o tienen poca habilidad para nadar, según un estudio de 2018. El 64% de los niños negros, el 45% de los niños hispanos y el 40% de los niños blancos no saben nadar o tienen poca habilidad para nadar, encontró el estudio.

Cuando Estados Unidos construyó piscinas

Si bien las piscinas públicas son una vista más rara hoy en día, los gobiernos construyeron piscinas enormes durante el siglo XX.

El New Deal condujo a la mayor explosión de piscinas públicas en la historia de Estados Unidos. El gobierno federal construyó cerca de 750 piscinas y remodeló cientos más entre 1933 y 1938.

La piscina Astoria, construida durante el New Deal, en la ciudad de Nueva York en 1936. (Crédito: Hulton Archive/Hulton Archive/Getty Images)

El comisionado de Parques de Nueva York, Robert Moses, abrió 11 piscinas financiadas por la Administración Federal de Proyectos de Obras, y San Francisco abrió Fleishhacker Pool, la más grande de la época.

Una encuesta de 1933 sobre las actividades de ocio de los estadounidenses encontró que tantas personas nadaban con frecuencia como iban al cine.

“Las piscinas se convirtieron en emblemas de una versión nueva y claramente moderna de la buena vida que valoraba el ocio, el placer y la belleza”, escribe Wiltse.

Violencia racial

Antes de la década de 1920, las piscinas en el norte estaban segregadas por género, pero no por raza.

Esto cambió a medida que se integraron al género.

Los estereotipos raciales en torno a la limpieza y la seguridad, así como los intensos temores de que los hombres negros interactúen con mujeres blancas en trajes de baño, convirtieron las piscinas en algunos de los espacios públicos más segregados de Estados Unidos, dijo Victoria Wolcott, historiadora de la Universidad de Buffalo y autora de “Race, Riots, and Roller Coasters: The Struggle over Segregated Recreation in America”.

Policías dispersan parte de una multitud de 5.000 personas durante un motín en St. Louis en 1949. Varios negros fueron golpeados y apedreados. La lucha estalló como resultado de una directiva que permitía a los negros usar piscinas en parques públicos junto con los blancos. El alcalde luego rescindió la orden. (Crédito: Archivo Bettmann/Getty Images)

A fines de la década de 1940, hubo grandes disturbios en piscinas por la integración en St. Louis, Baltimore, Washington y Los Ángeles, dijo Walcott. En Cincinnati, los blancos arrojaron clavos y vidrios a las piscinas, y en St. Augustine, Florida, vertieron ácido en el agua para evitar que los negros nadaran.

La Comisión Kerner, encargada de estudiar las causas subyacentes del desorden en las ciudades durante la década de 1960, descubrió en su histórico informe de 1967 que la falta de instalaciones recreativas, incluidas las piscinas, era una “queja profundamente arraigada” entre los negros que alimentaba el malestar urbano durante los veranos sofocantes.

Abandono de piscinas públicas

Lograr la entrada a las piscinas era una de las principales prioridades de los grupos de derechos civiles, que veían la recreación como un derecho humano fundamental.

En la carta de 1963 de Martin Luther King Jr. desde una cárcel de Birmingham, describió las lágrimas en los ojos de su hija cuando “le dijeron que Funtown está cerrado para los niños de color”.

Pero el éxito del movimiento por los derechos civiles que integra las piscinas coincidió con una oleada de piscinas privadas y clubes de natación.

Millones de familias blancas de clase media abandonaron las ciudades por los suburbios y construyeron piscinas en sus nuevos patios traseros durante la era. Los nuevos habitantes de los suburbios optaron por organizar clubes de campo con tarifas en lugar de construir piscinas abiertas al público.

De 1950 a 1962, se abrieron 22.000 clubes de natación privados, la mayoría en suburbios habitados por blancos.

El Old Westbury Country Club en Nueva York en 1963. Surgieron clubes de piscina privados a medida que crecían los suburbios. (Crédito: John Cornell/Newsday RM/Getty Images)

El desarrollo de comunidades privadas cerradas y asociaciones de propietarios en los suburbios también condujo a la privatización de la recreación. Los pueblos formaron sus propias bases impositivas y los gobiernos locales con sus propios servicios y comodidades.

“El declive de las piscinas públicas ocurre al mismo tiempo que el impulso de la privatización”, dijo Wolcott.

El planeta registró su día más caluroso esta semana y el récord se romperá una y otra vez, advierten los científicos

Algunas partes del sur de EE.UU. se rebelaron contra la integración pavimentando o vaciando sus piscinas en lugar de integrarlas. De las piscinas públicas abiertas en 1961 en Mississippi, por ejemplo, casi la mitad habían cerrado en 1972.

A medida que los blancos se retiraron de las piscinas y parques públicos, la financiación de los contribuyentes y el apoyo a las piscinas disminuyeron. En Cleveland, el presupuesto de recreación de la ciudad se redujo en un 80%.

La desinversión en recreación pública creció luego de las revueltas fiscales de fines de la década de 1970, dijo Kahrl. En 1978, los votantes de California aprobaron la Proposición 13, que redujo drásticamente las tasas de impuestos locales sobre la propiedad y dificultó que el estado financiara la recreación pública.

A medida que las ciudades cerraron las piscinas y dejaron de mantener las existentes, los clubes de natación privados llenaron el vacío para aquellos que podían acceder a ellos y proliferaron las piscinas en los patios traseros.

En 1972, había 1,1 millones de piscinas residenciales, según la firma de investigación de mercado de la industria de piscinas PK Data. Dos décadas después, había 3,8 millones.

Presupuestos hambrientos

La escasez de salvavidas y los departamentos de recreación pública sin fondos continúan sobrecargando las piscinas locales.

Las agencias de parques y recreación tienden a ser las primeras en recortar cuando los presupuestos son ajustados y las más lentas en recuperar el dinero, dijo Kevin Roth, vicepresidente de investigación, evaluación y tecnología de la Asociación Nacional de Parques y Recreación.

“El desafío del presupuesto es algo que nos preocupa mucho. No es nuevo y no va a desaparecer pronto”, dijo.

Las piscinas públicas son costosas de mantener y asegurar para las ciudades.

Las ciudades también han tenido problemas para dotar a las piscinas de personal con salvavidas. Los estudiantes de secundaria y universitarios tienen más opciones de trabajo de verano y es menos probable que obtengan un trabajo como salvavidas durante el verano que antes, dijo.

Muchas ciudades han tenido problemas para contratar socorristas, lo que ha provocado el cierre de piscinas. (Crédito: Hannah Beier/Reuters)

Pero la pérdida de las piscinas públicas no puede ser absorbida por completo por las piscinas privadas o los grupos sin fines de lucro.

Para brindar a las personas en West Louisville un lugar para nadar este verano, la ciudad aprobó US$ 100.000 en fondos para pases de verano gratuitos para la YMCA y un parque de diversiones.

Los pases solo estarán disponibles para un número limitado de residentes, y muchos residentes carecen de transporte para llegar a la YMCA o al parque de diversiones.

El gobierno metropolitano de Louisville asignó US$ 6 millones para renovar Algonquin y otra piscina local. Pero algunos residentes y líderes locales dicen que renovar la piscina de Algonquin no es suficiente.

ANÁLISIS | El fenómeno de El Niño + cambio climático = récords de calor

Quieren una piscina cubierta abierta todo el año, como el centro acuático en el predominantemente White East Side de la ciudad, para que la gente pueda acceder al agua, tomar clases y mantenerse en forma.

“Me encantaría que hubiera clases de seguridad en el agua durante todo el año”, dijo LaShandra Logan, de 35 años, quien creció en West Louisville y ha asistido a Algonquin desde que era niña.

El año pasado, aprendió a nadar a través de un grupo local sin fines de lucro, Central Adult Learn-to-Swim. El 87% de los estudiantes del programa son negros y el 85% son mujeres.

“Mi mayor temor era ahogarme y quería aprender”, dijo Logan. “Sentí que si pudiera aprender a nadar, nada más podría intimidarme”.

Actualmente está inscrita en una clase de instrucción de salvavidas y quiere ayudar a otras personas de la comunidad a aprender a nadar. Actualmente, hay una lista de espera de 2.500 personas adultas en Louisville que quieren aprender a nadar a través de la organización sin fines de lucro.

“Es una experiencia que cambia la vida”, dijo Logan.

