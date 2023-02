By

(CNN) — En nuestro mundo cada vez más dividido, hay pocas cosas en las que podamos estar de acuerdo: no es la política, ni la religión ni mucho menos las cuestiones sociales.

Pero está Dolly Parton.

Este ícono rubio con flequillo es una de las pocas celebridades que la mayoría de los estadounidenses adoran incondicionalmente. Ha conquistado a conservadores y progresistas, a seguidores del country y a contrarios del indie, a boomers que crecieron con ella y a “zoomers” que han posado con murales de su cara. Es una heroína feminista, una aliada de la comunidad LGBTQ y una chica sureña de los Smokies cuya historia de éxito es un ejemplo casi perfecto del sueño estadounidense hecho realidad. Ayudó a financiar la vacuna contra el covid-19 de Moderna. Tras décadas de carrera, Dolly Parton es un símbolo.

Parton es quizá el ejemplo más destacado de una categoría de celebridades extremadamente rara: los novios de Estados Unidos. A lo largo de los años, estos famosos se han labrado una reputación basada en la amabilidad, la autenticidad y el éxito ganado a pulso, que los ha elevado por encima de las estrellas. Son el tipo de celebridades que presentan una fiesta de inauguración para apaciguar a un país herido. Inspiran simpatía cuando se les fotografía solos en un banco del parque comiendo un bocadillo. Y cuando mueren, provocan el duelo nacional, como si los estadounidenses acabaran de perder a su propia abuela.

Estos “novios” se convierten en símbolos de la cultura pop estadounidense. Acudimos a ellos en busca de inspiración, guía moral, entretenimiento fiable e incluso consuelo, afirma Claire Sisco King, profesora asociada de Estudios de la Comunicación en la Universidad de Vanderbilt que estudia la cultura de los famosos.

“Son cosas realmente difíciles las que la gente experimenta cada día: división política, preocupación por el futuro del planeta y la posible extinción de la vida humana”, dijo Sisco King a CNN. “Así que la idea de que alguien famoso pueda ser realmente amable da a la gente una sensación de esperanza”.

Algunos de nuestros mayores novios estadounidenses han sido elementos culturales durante décadas. Los estudiosos de la cultura de los famosos hablaron con CNN sobre cómo ciertas celebridades se elevan por encima del resto del grupo de Hollywood para convertirse en los novios del público y las significativas relaciones que los admiradores pueden formar con estos íconos intocables.

Queremos identificarnos con los famosos

Puede parecer simplista centrarse tanto en los famosos cuando su riqueza y estatus los protegen en gran medida de los problemas cotidianos, pero la cultura de los famosos cumple una función más importante de lo que creemos, afirma Sisco Kind.

Los famosos realizan un “trabajo emocional” tanto para sus admiradores como para quienes los odian. Nos permiten sentir cosas a través de ellos: podemos sentir amor y adoración por alguien como Dolly Parton o la difunta Betty White, porque pueden representar la bondad y la humildad, pero nos burlamos de figuras más divisivas como Kim Kardashian o Taylor Swift, que para algunos pueden representar normas de belleza estrechas o falta de sinceridad.

También queremos identificarnos con los famosos, afirma. El tabloide US Weekly publica regularmente la sección “Estrellas: ¡son como nosotros!”, una colección de fotos de paparazzi de celebridades cargando gasolina, haciendo compras o dejando a sus hijos en la escuela. Este tipo de imágenes puede reforzar la idea de que los famosos son cercanos, afirma Sisco King.

Jenna Drenten, profesora asociada de Mercadotecnia de la Universidad Loyola de Chicago, que estudia el uso que los famosos hacen de las redes sociales, afirma que es lógico que queramos identificarnos con personas famosas cuya reputación de amabilidad sea igualmente conocida.

“A menudo, los admiradores utilizan una simple regla empírica: ¿parece esta persona alguien de quien me gustaría ser amigo?”, dijo Drenten a CNN.

Tom Hanks es famoso por interpretar a personajes agradables por los que puedes sentir simpatía. (Crédito: Sarah Meyssonnier/Reuters)

Sin duda ayuda a una celebridad a labrarse una reputación de “novio” cuando se ha hecho famosa por interpretar a novios, como Tom Hanks: entre interpretar a un irascible vaquero de juguete, ha encarnado a un viudo cuya bondad atrae a Meg Ryan, a un sureño que se tropieza con acontecimientos históricos y compara la vida con los dulces, a un niño que creció demasiado deprisa y al Sr. Rogers. Como muchos de sus papeles más conocidos son de tipos bondadosos, lo asociamos fuera de la pantalla con ese mismo personaje, señaló Sisco King.

“Esperamos que los actores nos muestren autenticidad y una experiencia emocional sincera”, afirma. “Debido a ese énfasis en la autenticidad, tendemos a confundir a los actores con los personajes que interpretan”.

Hanks no es Forrest Gump ni el Sr. Rogers, pero es claramente consciente de su reputación, y hace honor a ella en las alfombras rojas o en las entrevistas, señaló Sisco King. Actúa como un “buen tipo” porque los admiradores lo esperan de él.

Nos encantan las historias de superación

Oprah se convirtió en una de las personalidades televisivas más queridas de todos los tiempos tras superar una infancia difícil. (Crédito: Steve Jennings/Getty Images)

Estos novios también apoyan, a menudo indirectamente, el fantasioso “sueño estadounidense”: que cualquiera de nosotros puede alcanzar un gran éxito con trabajo duro, afirma Sisco King. Oprah sufrió varios traumas en su juventud, así como racismo y sexismo en la industria de la televisión, y aun así se ganó su propio programa de entrevistas diurno y forjó su reputación como auténtica personalidad televisiva. Incluso después de hacerse multimillonaria, sus muchos admiradores siguen considerándola una joya poco común.

Dolly Parton creció en la pobreza en una zona rural de Tennessee. Keanu Reeves ha vivido varias tragedias personales que le han hecho ganarse el cariño de sus admiradores. Todas las vicisitudes de sus vidas no hacen sino acrecentar su leyenda.

“Las historias (de los famosos), desde sus humildes comienzos hasta alcanzar la grandeza, se convierten en una forma de afirmar la fe o la esperanza de la gente en que ellos pueden lograr algo similar”, afirma Sisco King.

En pocas palabras, según Drenten: “A los estadounidenses les encantan las historias de superación”. Y cuando las personas de esas historias se convierten en titanes de su sector y parecen aferrarse a su humanidad, a menudo no podemos evitar animarlos.

Las redes sociales (y la pandemia) han hecho más accesibles a los famosos

Según Sisco King, nuestra relación con los famosos se ha vuelto mucho más íntima en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Nuestros favoritos no trabajaban ni hacían ruedas de prensa, así que se mantenían a la vista del público con instantáneas íntimas en internet desde la cuarentena o segmentos de cocina atrevidos en Instagram Live. Fue entonces cuando parecía que los famosos eran como nosotros. (Eso no duró mucho cuando empezaron a irse de vacaciones o a escapar del virus en casas espaciosas y confortables).

Por no mencionar que el hecho de que Tom Hanks contrajera covid-19 en marzo de 2020 concretó la gravedad de la pandemia para mucha gente: el suyo fue uno de los primeros casos verificados del virus entre grandes celebridades. Resultaba chocante, en aquel momento, que una enfermedad así pudiera penetrar en la burbuja de un famoso. Compartió la noticia directamente con sus seguidores en Instagram.

Que la pandemia se produjera en una “era de redes digitales ubicuas” fue una “convergencia perfecta”, dijo Sisco King. Teníamos fácil acceso a personas famosas con las que podíamos desarrollar relaciones parasociales, o esas relaciones unilaterales que tenemos con celebridades que probablemente nunca conoceremos. Cuando la mayor parte de la interacción se produce de forma virtual, se intensifican los fuertes sentimientos que sentimos por determinadas celebridades.

“Podemos obsesionarnos con determinados famosos porque es más fácil acceder a ellos”, afirma Sisco King. “Eso intensifica esa especie de relación parasocial”.

Sigue existiendo la expectativa de que los famosos continúen facilitando el acceso a los admiradores. El equipo de Parton publica regularmente en su nombre, compartiendo una mezcla de contenido patrocinado, irresistibles fotos de antaño e incluso memes. Hanks puede que incluso publique en persona, si damos crédito a sus firmas de “Hanx”. Oprah comparte videos sobre lo que cocina, dónde va de excursión y las travesuras en las que mete a Gayle King.

Los discretos actos de caridad de Keanu Reeves son una de las razones por las que se ha ganado el cariño de sus admiradores. (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images para CinemaCon)

En Twitter, TikTok y otras plataformas, incluso las anécdotas breves sobre famosos pueden viajar lejos y rápido, lo que puede ayudar a impulsar aún más la reputación de algunos novios. Las historias de estrellas que realizan actos básicos de bondad, desde Hanks llevando una bandeja de martinis a su mesa en los Globos de Oro hasta Paul Rudd tendiendo la mano a un admirador acosado, suelen hacerse virales. Cuando la prensa reveló la donación de US$ 31,5 millones de Keanu Reeves a la investigación contra el cáncer, no hizo más que reforzar la creencia de que Reeves es una persona humilde y genuinamente buena.

Por qué Dolly Parton es la reina de las novias

Incluso entre las novias estadounidenses, Parton es un “caso especial”, afirma Sisco King.

“Parte de lo que la ha hecho tan querida es que es adorada por gente de muy diversos ámbitos”, afirma Sisco King. “Puede significar muchas cosas diferentes para mucha gente distinta”.

Parton ha sido considerada un ícono feminista que ha superado el sexismo y la cosificación para llegar a lo más alto de su industria, lo que puede hacerla simpática a personas marginadas por su raza, género o sexualidad. Es una talentosa compositora cuyas canciones siguen conmoviendo a los oyentes décadas después. Es quien queremos que sea, afirma Sisco King.

La siempre astuta Parton supo sacar provecho de esta prolongada ola de estrellato propiciada por las redes sociales. Solo en los últimos cinco años, ha estampado su nombre en una serie de Netflix inspirada en sus letras, un especial de Navidad de la NBC, una mezcla para pasteles de Duncan Hines, una colección de Williams-Sonoma, un anuncio de T-Mobile para el Super Bowl y un espectáculo en directo para Año Nuevo (los dos últimos en colaboración con su ahijada Miley Cyrus). También hay terceros que venden velas de oración con su rostro, patrones de punto de cruz con sus letras de canciones, papel de regalo con su imagen o ambientadores de auto con la forma de su cabeza con peluca. La marca Lingua Franca vende suéteres de cachemira de casi US$ 400 bordados con “¿Qué haría Dolly?” y “En Dolly confiamos”.

Resistirse a los encantos de Dolly Parton es una tarea casi imposible. (Crédito: Jason Kempin/Getty Images para ACM)

Y, sin embargo, la mayoría de los admiradores no se han vuelto cínicos con Parton y sus proezas de mercadotecnia. Cuando una celebridad a la que queremos hace algo que no nos gusta -Tom Hanks maldiciendo a los paparazzi y los seguidores rodeando a su mujer, tal vez, o Parton prestando su imagen a productos que no nos gustan- podemos “suspender la incredulidad” en cierto modo para “separar esas preocupaciones cuando se está muy interesado en una celebridad”, comenta Sisco Kind.

Parton también ha acumulado “capital de buena voluntad”, afirma Gayle Stever, profesora de Psicología del Empire State College de la Universidad Estatal de Nueva York, que estudia el tema del fandom. “Su generosidad y filantropía son bien conocidas, y la gente lo aprecia”. Incluso si hace algo que nosotros no haríamos, somos capaces de ignorarlo, porque creemos que la conocemos lo suficiente.

Los novios estadounidenses pueden inspirarnos a hacer el bien

Según Sisco King, los novios famosos como Parton y Hanks pueden parecernos tan importantes como nuestros seres queridos en la vida real. Nos sentimos unidos a quienes creemos conocer bien, aunque el amor no sea recíproco.

Cuando entre las celebridades más importantes del momento se encuentran un ejecutivo tecnológico multimillonario con dedos escurridizos en Twitter y un rapero anteriormente alabado que utiliza un lenguaje racista y antisemita, puede resultar reconfortante que aparezca en pantalla una figura afable como Paul Rudd o Keanu Reeves.

Relacionarse con celebridades queridas también puede traer más beneficios que los homenajes en video y los productos comerciales con el rostro de una persona famosa. Stever afirma que, a menudo, los admiradores adultos de celebridades queridas se sienten motivados a unirse a ellos en las causas que preocupan a sus ídolos. Es importante cuando Parton llama la atención sobre la alfabetización infantil u Oprah destaca los esfuerzos antirracistas, o cuando Betty White publicita la defensa de los animales, porque pueden incitar a sus seguidores a involucrarse.

“Este tipo de modelos animan a la gente a ser filantrópica y a preocuparse por los demás”, afirma Stever. “Creo que esto sirve a un enorme propósito cultural… todas estas personas han acumulado una enorme cantidad de capital social positivo que inspira a sus seguidores a apoyar las buenas obras que estas admiradas celebridades apoyan. Lo necesitamos”.

En el plano personal, comprometerse con los admirados famosos “nos permite procesar nuestros propios sentimientos”, afirma Sisco King. Al ver su trabajo o apoyarles, podemos sentir esas emociones que de otro modo podríamos enterrar”.

“Es la misma razón por la que buscamos películas y programas de televisión que nos produzcan experiencias emocionales. Creo que la cultura de los famosos funciona de forma parecida”.

