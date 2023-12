By

Sofía Benavides

(CNN) — Nueve soldados de Israel murieron en un solo ataque en el norte de Gaza este martes, un incidente que se cuenta entre los más letales para las fuerzas israelíes desde el comienzo de su operación terrestre el pasado 27 de octubre.

La noticia conmocionó a todo Israel, donde muchos todavía están de luto por el ataque terrorista del 7 de octubre que perpetró Hamas. Pero los analistas dicen que es poco probable que el incidente debilite el apoyo a la guerra entre el público israelí. Lo que está en juego, dicen, es demasiado alto.

Según el recuento oficial, al menos 115 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murieron en combates en Gaza desde el comienzo de la invasión.

La cifra queda eclipsada por el gigantesco número de palestinos muertos en Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, dirigido por Hamas, hasta este martes 18.412 personas habán muerto. CNN no puede verificar esa cifra de forma independiente, pero las FDI dijeron que han atacado más de 22.000 objetivos en Gaza desde el comienzo de la guerra.

“En este momento, para el público israelí, la (amenaza de) las capacidades militares de Hamas es tal que estamos dispuestos a llegar a un número relativamente alto (de bajas) para destruirlo”, dijo la experta en seguridad y coronel retirada de las FDI Miri Eisin a CNN.

El esposo y los tres hijos de Eisin sirven actualmente en las FDI. “Esto no significa que quiera sacrificar a mis hijos”, añadió.

“No, significa que no sé cómo podría vivir a menos que destruyamos a Hamas”, agregó.

Aun así, el ataque de este martes afectó duramente a los israelíes, y no sólo por el elevado número de muertos.

“Esa combinación, que las bajas fueron de una brigada específica con una gran cantidad de militares de alto rango, hizo que doliera mucho. Estamos sufriendo hoy”, señaló Eisin.

“Siempre es difícil cuando mueren soldados, pero cuando se trata de este nivel de mando, te golpea en el estómago. Estos son comandantes que daban estaban a cargo de cientos de soldados”, añadió.

El incidente puso de manifiesto la naturaleza impredecible del tipo de guerra que Israel está librando actualmente en Gaza, dijo Eisin. La primera fase de la operación se limitó a ataques aéreos y de artillería, que causaron un gran número de bajas palestinas, pero mantuvieron seguros a los soldados israelíes porque las FDI tienen superioridad aérea sobre Gaza.

Pero una vez que el Ejército de Israel puso soldados en el terreno, el equilibrio cambió un poco. Según las FDI, Hamas ha pasado mucho tiempo preparándose para esta guerra, construyendo un vasto sistema de túneles y ubicando trampas y defensas. Esa es probablemente una de las razones por las que esta invasión ha sido más letal para las FDI que su operación terrestre de 2014 en Gaza, la cual duró 51 días y dejó un saldo de 67 soldados israelíes muertos.

“En la guerra urbana, la ventaja siempre está del lado de quien defiende, razón por la cual Hamas se camufló en el ámbito urbano y creó el ámbito subterráneo debajo de esta área urbana específica”, dijo Eisen, añadiendo que en tales casos, las tropas atacantes deben “crear ventajas locales” para tener éxito. “Ayer eso no funcionó”, dijo.

Las FDI dijeron que la unidad involucrada en el incidente del martes fue la Brigada Golani, una unidad de infantería que había estado operando en el barrio de Shejaiya, en el centro-este de Gaza.

En una declaración de este miércoles, las FDI dijeron que los combatientes de Hamas “arrojaron explosivos a los soldados y les dispararon desde el interior de un edificio residencial en el que también había infraestructura terrorista subterránea”.

Israel Ziv, general retirado de las FDI, dijo a CNN que el incidente tuvo lugar en una zona densamente poblada del barrio de Shejaiya, que según él era “conocido por ser explotado por los terroristas de Hamas para desplegar muchos lanzacohetes y ocultar las entradas a túneles subterráneos, custodiados por trampas explosivas”.

“Luchar y eliminar [la] presencia terrorista en esta área es extremadamente arriesgado y requiere un alto nivel de valentía y determinación”, dijo Ziv, al explicar que el incidente fue particularmente mortal porque después de que el primer equipo de infantería se encontrara con combatientes de Hamas y trampas explosivas, otro equipo se apresuró a responder.

“Esa avalancha fue la principal razón del elevado número de víctimas”, afirmó.

“El mundo no lo entiende”

Si bien la abrumadora mayoría de los israelíes todavía apoya la operación en Gaza, Ziv dijo que hay algunos que están empezando a cuestionar la forma en que se está librando esta guerra.

“Incidentes como este están (generando) llamados a utilizar medidas más remotas, como las fuerzas aéreas, en lugar de enviar tropas a luchar cara a cara en esas letales áreas urbanas”, dijo.

Ziv y Eisin señalaron que luchar sobre el terreno ayudaría a minimizar las víctimas civiles en comparación con los bombardeos aéreos.

“Las bajas (de las FDI) de ayer no hubieran ocurrido si hubiéramos utilizado un avión”, afirmó Eisin.

“Pero cuando un avión derriba un edificio, si no sabes exactamente qué hay en los diferentes pisos y puede que haya civiles, hay una discusión. Es un dilema”, añadió.

El enorme número de muertes de civiles en Gaza ha puesto a prueba seriamente el apoyo internacional a Israel, e incluso algunos de sus aliados más cercanos han pedido un alto el fuego humanitario.

Eisin dijo que ve una brecha cada vez mayor entre la opinión pública dentro de Israel y las opiniones de aquellos fuera del país.

“Siento absolutamente que el mundo no lo entiende, no entienden que vemos esto como una amenaza existencial, que no podemos vivir aquí mientras existan las capacidades militares de Hamas”, dijo.

