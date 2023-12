Sol Amaya

(CNN Español) — El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reiteró este jueves mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que su país sigue comprometido con la paz y afirmó que Venezuela no debe temer de “las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana”.

La declaración del mandatario sigue al anuncio de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro de la activación de una “acción conjunta de toda la fuerza armada militar bolivariana sobre el caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica”.

Neither Venezuela nor any other State has anything to fear from activities within Guyana’s sovereign territory or waters.I have iterated before that we harbor no ambitions or intentions to covet what does not belong to us. We are fully committed to peaceful relations with our… pic.twitter.com/qG3yJIawER — President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) December 28, 2023

“Ni Venezuela ni ningún otro Estado tiene nada que temer de las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana”, dice el posteo. “He repetido antes que no albergamos ambiciones ni intenciones de codiciar lo que no nos pertenece. Estamos plenamente comprometidos con las relaciones pacíficas con nuestros vecinos y con todos los países de nuestra Región. Guyana sigue firme en la promoción y el avance de la paz al tiempo que persigue el desarrollo nacional”, añade.

“Guyana lleva mucho tiempo participando en asociaciones con Estados regionales e internacionales destinadas a mejorar la seguridad interna. Estas asociaciones no representan una amenaza para nadie y de ninguna manera pretenden ser agresivas o constituir un acto ofensivo contra ningún Estado. Deseo renovar mis mejores deseos al pueblo de Venezuela, a nuestros vecinos”, concluye el mandatario en su posteo en X.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que ordenó una acción conjunta defensiva en respuesta a lo que señaló como una “provocación del Reino Unido” luego de que inicialmente la BBC reportara, citando al Ministerio de Defensa británico, que se enviaría un buque patrullero a las costas de Guyana.

“Por eso he ordenado la activación de una acción conjunta de toda la fuerza armada nacional militar bolivariana sobre el caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país”, afirmó Maduro durante la ceremonia de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La reacción de Venezuela sigue a un reporte de la BBC del domingo en el que indicaba, citando al Ministerio de Defensa, que el Reino Unido se preparaba para “enviar un buque de guerra a Guyana en una muestra de apoyo diplomático y militar a la antigua colonia británica”.

El HMS Trent, un patrullero de la Marina británica, agregó la BBC, visitará Guyana, “aliado regional y socio de la Commonwealth, a finales de este mes como parte de una serie de compromisos en la región durante su despliegue de tareas de patrulla en el Atlántico”. El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó a CNN en Londres esta declaración.

Maduró calificó a la respuesta venezolana como “acción conjunta militar general Domingo Sifonte” en honor al general que Maduro considera héroe de la Guyana Esequiba y a quien, además, se le rendirá homenaje en enero “trayendo sus restos a que descanse definitivamente en el panteón de los héroes de Venezuela”.

Con información de Ivonne Valdés

