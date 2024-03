By

José Álvarez

(CNN) — El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, informó este lunes que rige un nivel extremo de seguridad en la frontera con Haití luego de la fuga de más de 3.000 presos en el vecino país durante el fin de semana. El jefe de Estado no reveló en qué consiste el incremento de la seguridad fronteriza.

En rueda de prensa, Abinader advirtió que cualquier reo haitiano fugado que ingrese al país tendrá “una respuesta drástica”.

El presidente consideró que las bandas que controlan partes de Haití no han pasado a territorio dominicano “porque ellos saben lo que les puede pasar si cruzan aquí”.

El mandatario recordó que desde octubre de 2023 su país no otorga visas en Haití. Reiteró que no aceptará la creación de campos de refugiados para haitianos en República Dominicana aunque consideró que no cree que la ONU vaya a solicitarlo.

Más temprano, el mandatario se reunió a puertas cerradas con miembros del Consejo Nacional de Seguridad para tratar la crisis de Haití tras los recientes actos de violencia y criminalidad en la nación vecina. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre dicho encuentro.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que bajo estrictas medidas de seguridad se celebró este lunes el mercado binacional en Dajabón, una zona de libre comercio en la frontera común.

Santos indicó que se incrementó la presencia militar y que se reforzaron los procedimientos migratorios para cruzar al mercado.

Haitianos que cruzaban al mercado binacional a abastecerse este lunes se mostraban preocupados por la situación en su país.

El incremento más reciente de la violencia, que comenzó el jueves y se ha dirigido a las comisarías de policía, el aeropuerto internacional y la Penitenciaría Nacional, no tiene precedentes, según el politólogo haitiano, Joseph Harold Pierre.

“Lo que está pasando en Haití actualmente…es una inexistencia del estado haitiano. La población está totalmente desorientada sobre todo la gente que vive en Puerto Príncipe porque ahora hay tanta gente peligrosa en la calle”, dijo Harold Pierre.

El viernes, Jimmy Cherizier, un expolicía que encabeza una alianza de pandillas, también conocido como “Barbecue”, dijo que continuará en su intento por derrocar al primer ministro Ariel Henry, quien se encontraba en Kenya para concretar el esperado despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití.

Al mismo tiempo, Henry se comprometió, según dijeron líderes del caribe, a celebrar elecciones generales a más tardar el 31 de agosto del año entrante. Pero sus acciones no apaciguaron la situación.

Haití se mantiene bajo estado de emergencia y en toque de queda hasta el miércoles, según las autoridades de ese país.

