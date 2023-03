By

(CNN) — Guinea Ecuatorial, país de África Occidental, declaró un brote de la enfermedad del virus de Marburgo a mediados de febrero. Hubo al menos nueve casos confirmados por laboratorio, siete de los cuales resultaron en la muerte, y 20 casos probables de personas muertas en este brote, según la Organización Mundial de la Salud.

Ahora, las autoridades de Tanzania, en el este de África, han confirmado el primer caso de la enfermedad mortal en ese país. Los funcionarios de salud están investigando un total de ocho casos, cinco de los cuales murieron, e identificaron un total de 161 contactos que están siendo monitoreados.

Como la mayoría de la gente sabe ahora desde el punto álgido de la pandemia de covid-19, un virus puede propagarse de un país a otro y saltar de un continente a otro a través de la transmisión humana. En términos de infección, somos una comunidad, por lo que recurrí a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, para preguntarle sobre el virus de Marburgo. Wen es médica de urgencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Pregunté sobre los síntomas de la enfermedad, qué la hace tan peligrosa, cómo se propaga, si existe una vacuna y cómo se trata la enfermedad. Finalmente, ¿quién debería preocuparse por el virus de Marburgo?

CNN: ¿Qué es la enfermedad del virus de Marburgo?

Dra. Leana Wen: La enfermedad es causada por el virus de Marburgo, que pertenece a la misma familia de virus que el virus del Ébola. Al igual que el Ébola, el Marburgo causa una fiebre hemorrágica severa que afecta múltiples sistemas de órganos y puede incluir sangrado profuso, y afecta tanto a humanos como a primates no humanos. La infección viral es una enfermedad zoonótica, lo que significa que el origen de la enfermedad es la transmisión de animales a humanos. Con brotes anteriores, los murciélagos frugívoros han sido identificados como anfitriones del virus Marburgo, desde donde el virus se transmite a las personas.

CNN: ¿Cuáles son los síntomas y qué hace que esta enfermedad sea tan peligrosa?

Wen: La enfermedad del virus de Marburgo es extremadamente mortal y es altamente contagiosa cuando se entra en contacto directo con una persona infectada. Con brotes anteriores, las tasas de letalidad oscilaron entre el 24 % y el 88 %, con una tasa de letalidad promedio de alrededor del 50 %. Eso significa que aproximadamente la mitad de las personas que contraen la enfermedad morirán a causa de ella.

Los síntomas a menudo comienzan repentinamente, y los pacientes infectados experimentan fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. También es común tener dolor y calambres abdominales y diarrea acuosa intensa.

Esta enfermedad, como el Ébola, es una fiebre hemorrágica, en la que los individuos infectados sangran por múltiples orificios. Externamente, los pacientes pueden sangrar por la nariz, las encías y los ojos, y la hemorragia interna se manifiesta como sangre en el vómito, la orina y las heces. La pérdida severa de sangre puede causar shock y muerte.

El período de incubación, el período desde la infección hasta el comienzo de los síntomas, es de dos días a tres semanas. La mayoría de los síntomas comienzan en una semana y la muerte ocurre entre ocho y nueve días después de los síntomas iniciales.

CNN: ¿Cómo se propaga el virus de Marburg0?

Wen: Al igual que el Ébola, Marburgo se transmite a través del contacto directo de persona a persona. Eso incluye el contacto con sangre u otros fluidos corporales u objetos contaminados con los fluidos corporales de una persona infectada, como ropa de cama, ropa, agujas y otros equipos médicos. También se documentaron algunos casos en los que el semen de un hombre que se recuperó de Marburgo se transmitió a sus parejas.

Las personas con mayor riesgo de Marburgo son las personas en contacto directo con personas infectadas. Eso incluye a miembros de la familia, cuidadores y trabajadores de la salud. Las personas con sospecha o confirmación del virus de Marburgo deben aislarse. Quienes los atiendan deben usar batas protectoras, guantes y máscaras para evitar el contacto físico directo con el paciente.

CNN: ¿Existe una vacuna? ¿Cómo se trata la enfermedad por el virus de Marburgo?

Wen: No se ha desarrollado ninguna vacuna contra el virus de Marburgo, aunque existe una vacuna experimental y otras vacunas candidatas. No existe un tratamiento antiviral específico. Los pacientes infectados son tratados con terapias sintomáticas y de apoyo, lo que significa que recibirán líquidos, oxígeno y transfusiones de sangre según sea necesario.

CNN: ¿Quién debería preocuparse por el virus de Marburgo?

Wen: En este momento, se han encontrado casos de la enfermedad del virus de Marburgo solo en los dos países, Guinea Ecuatorial y Tanzania. Se están realizando esfuerzos para contener estos brotes. La contención exitosa ocurrió en el pasado. Marburgo no es una enfermedad nueva: se detectó en 1967 después de brotes simultáneos en Alemania y Serbia. Desde entonces, se produjeron numerosos brotes, incluso en Uganda, la República Democrática del Congo y, más recientemente, en 2022, en Ghana.

Aunque el virus de Marburgo causa una enfermedad grave, hay formas de contenerlo. Los individuos que lo transmiten a otros son generalmente sintomáticos. Además, el virus de Marburgo no se transmite por el aire. Eso hace que sea más fácil de controlar en comparación con el covid-19, que a menudo lo transmiten personas que no presentan síntomas y es tan contagioso que no requiere contacto directo y puede transportarse en aerosoles microscópicos.

Los dos brotes de Marburgo en África Occidental y Oriental deben ser monitoreados de cerca. Los trabajadores de la salud en estas regiones deben estar en alerta máxima y deben acelerarse los esfuerzos para probar una vacuna y los tratamientos. En este momento, no hay necesidad de que la mayor parte del mundo se preocupe por el peligro de infección de Marburgo. Sin embargo, el virus de Marburgo es otro recordatorio de los muchos patógenos zoonóticos que pueden causar daños graves a la salud humana.

