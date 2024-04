By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Cuando el eclipse solar total recorra México, Estados Unidos y Canadá el 8 de abril, los espectadores pueden anticipar una multitud de momentos impresionantes.

Durante un eclipse solar total, la Luna bloquea completamente la cara del Sol durante un breve período conocido como totalidad, y 32 millones de personas en los EE.UU. que se encuentran a lo largo del camino de totalidad de 185 kilómetros de ancho para el evento de abril tendrán la oportunidad de disfrutar de esta expresión plena del espectáculo celestial.

Vale la pena tomarse un tiempo para detenerse y observar este histórico evento celestial porque un eclipse solar total no será visible en Estados Unidos hasta agosto de 2044 y un eclipse anular, en el que la luna no puede bloquear completamente el sol, no volverá a aparecer en esta parte del mundo hasta 2046.

“Hasta que no hayas visto realmente (un eclipse total), es casi imposible de describir”, dijo el Dr. John Mulchaey, adjunto de ciencia del Carnegie Institution for Science y director y presidente Crawford H. Greenewalt de los Observatorios Carnegie. “Cuando ves la totalidad, puedes ver cómo ha tenido un impacto tan grande en los humanos a lo largo de miles de años. Es una de las cosas más hermosas que la mayoría de la gente jamás experimentará”.

La corona del sol, o atmósfera exterior caliente, es visible cuando la luna pasa frente al sol durante un eclipse solar total en el rancho Big Summit Prairie en el Bosque Nacional Ochoco de Oregón el 21 de agosto de 2017. Robyn Beck/AFP/Getty Images

Pero las fases que rodean la totalidad, incluidos un par de fenómenos lo suficientemente sorprendentes como para merecer sus propios nombres, también son bastante memorables, dicen los expertos en eclipses. Esto es lo que debes tener en cuenta.

A qué estar atento durante el eclipse

La Luna no aparece repentinamente entre la Tierra y el Sol: el evento comienza con un eclipse parcial, en el que la Luna parece darle un “mordisco” al Sol. Dependiendo de su ubicación, el eclipse parcial puede durar entre 70 y 80 minutos, según la NASA.

Para aquellos que viven fuera del trayecto de totalidad, el evento principal será un eclipse parcial en forma de medialuna, en lugar de un eclipse total.

Dentro del recorrido, el eclipse parcial es la fase más larga, pero a medida que se acerca el momento de la totalidad, busca cambios en la apariencia del cielo.

Se ve un eclipse solar parcial entre las nubes desde Socorro en Sao Paulo, Brasil, el 14 de octubre de 2023. Igor do Vale/Sipa/AP

“Aproximadamente 15 a 20 minutos antes de la totalidad, el cielo comienza a adquirir este color sombrío realmente extraño”, dijo Mulchaey. “Es casi como gris porque el sol está muy alto en el cielo, pero está casi completamente bloqueado. No es como el crepúsculo, el atardecer o el amanecer cuando (el sol está) bajo en el cielo. Está por encima de ti. Y, de repente, estás perdiendo la mayor parte de la luz del sol y se siente muy extraño”.

El inquietante oscurecimiento del cielo es una señal para los observadores del cielo de que el espectáculo estelar está a punto de comenzar. Solo asegúrate de tener gafas de eclipse a mano para ver el sol de manera segura antes de que comience el evento.

En los momentos finales antes de la totalidad, ocurren dos fases impresionantes, señaló Mulchaey.

Cuando la Luna comienza a cruzar frente al Sol, los rayos de la estrella brillarán alrededor de los valles en el horizonte de la Luna, creando gotas de luz brillantes alrededor de la luna llamadas perlas de Baily. El fenómeno lleva el nombre del astrónomo inglés Francis Baily, quien las observó durante un eclipse anular el 15 de mayo de 1836.

Las perlas de Baily se pueden ver brillando alrededor del lado izquierdo de la Luna apenas un segundo antes de que cubra completamente el sol. Heinz-Peter Bader/X00316/Reuters

A medida que se acerca la totalidad, las perlas de Baily desaparecerán rápidamente y darán paso al “anillo de diamantes”, un apodo que se le da a cómo se ve cuando queda un solo punto de luz, como un anillo de diamantes gigante y reluciente.

Ambas fases duran menos de un minuto, dijo Mulchaey.

Entonces, es hora de la totalidad.

Prepárate para la totalidad

Se espera que la fase de totalidad del eclipse del 8 de abril dure el doble que en 2017 porque la Luna está actualmente más cerca del Sol. Aquellos que se encuentren directamente en la línea central del camino verán un eclipse total que durará entre 3½ y 4 minutos, según la NASA.

“De repente, ocurre la totalidad y aparece la corona”, dijo Mulchaey. “Aunque está oscuro, de alguna manera es glorioso”.

La corona es la atmósfera exterior ultracaliente del Sol, que emite un brillo que se puede ver alrededor de la Luna durante el eclipse. Normalmente, la corona es difícil de ver porque la superficie del sol es mucho más brillante. Durante el eclipse total, la corona parecerá rayos de luz blancos, según la NASA.

El efecto del anillo de diamantes se ve durante el eclipse solar total del 21 de agosto de 2017 en St. Louis, Missouri. Tim Spyers/Icon Sportswire/Getty Images

Durante el eclipse de 2017, el Sol se acercaba al mínimo solar, o la fase tranquila del ciclo de actividad de 11 años de nuestra estrella. Ahora, el sol se acerca al máximo solar, cuando está excepcionalmente activo, dijo Mulchaey. Es probable que la corona parezca más brillante y llena, y puede haber una posibilidad de detectar bucles de actividad solar que se asemejan a serpentinas dentro de la corona durante el eclipse.

Los espectadores también podrán ver una región de la atmósfera solar llamada cromosfera, que aparecerá como un círculo delgado y rosado alrededor de la luna.

Estrellas brillantes o planetas como Venus pueden brillar en el cielo oscuro y la temperatura del aire descenderá a medida que el sol desaparezca. La repentina oscuridad también hace que los animales se comporten de forma inusual.

“Es posible que comencemos a ver comportamientos nocturnos, como grillos cantando o murciélagos emergiendo, y animales que dejan de comportarse durante el día, como pájaros que van a dormir o insectos voladores que aterrizan”, dijo el Dr. Andrew Farnsworth, científico visitante en el Laboratorio de Ornitología de Cornell.

Una vez que termine la totalidad, el anillo de diamantes y las perlas de Baily reaparecerán brevemente antes de que regrese el eclipse parcial a medida que la Luna se mueve lentamente a través del Sol.

Solo han pasado seis años desde que un eclipse total cruzó Estados Unidos. La trayectoria del eclipse del 8 de abril es muy diferente, irá de oeste a este.

En promedio, ocurre un eclipse en el mismo lugar cada 375 años, dijo Mulchaey.

Además, vivimos en el momento adecuado para disfrutar verdaderamente de la vista de un eclipse total en la Tierra, afirmó.

Si bien los eclipses ocurren en todo el sistema solar, ninguno de ellos es exactamente como los que se experimentan en nuestro mundo.

La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está unas 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, lo que crea una “hermosa coincidencia” que da lugar a eclipses cuando los tres cuerpos celestes se alinean, explicó Mulchaey.

Esta alineación se llama sizigia, o cuando tres objetos se alinean en el espacio.

En el pasado distante, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra, lo que significa que probablemente la totalidad no apareció como aparece ahora. Y dentro de otros 60 millones de años aproximadamente, la Luna estará tan lejos que nunca cubrirá el sol, lo que hará que éste sea un momento singular en el tiempo, dijo Mulchaey.

