(CNN Español) — La temporada de impuestos de este año está en curso y los estadounidenses tienen hasta el 18 de abril para presentar a tiempo su declaración del año fiscal 2022 y no recibir multas.

Si bien la declaración anual es el tema que se lleva los reflectores en estos momentos, hay otros impuestos a los que se debe prestar atención, pues la fecha límite para su declaración se está acercando.

Se trata de los impuestos sobre artículos de uso y consumo (“Excise tax” en inglés), que se deben declarar de manera trimestral (es decir, cuatro veces al año).

¿Qué es el impuesto al consumo?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) dice que los impuestos sobre artículos de uso y consumo son aquellos que “se aplican a la venta de ciertos bienes o servicios o sobre ciertos usos”.

En Estados Unidos, estos impuestos por lo general se aplican en el momento de la venta de ciertos artículos de uso y consumo federal, entre los que se encuentran:

Combustible Boletos de avión Camiones de carga y tractores de carreteras Bronceado bajo techo Llantas Tabaco

Los impuestos al consumo se pueden imponer cuando un negocio importa algún artículo, al momento de una venta por parte del fabricante, cuando un minorista realiza una venta, o cuando un fabricante o consumidor usa algún servicio.

Esto quiere decir que las empresas son las encargadas de declarar los impuestos de ciertos bienes o servicios al momento de comprarlos o usarlos. De acuerdo con el IRS, en ocasiones el consumidor paga el impuesto al consumo, pero el negocio tiene la obligación de declararlo.

“Por ejemplo, el impuesto sobre un boleto de avión generalmente lo paga el comprador y lo recauda la aerolínea” para posteriormente hacer su declaración, explica el IRS.

¿Cuándo se tienen que declarar los impuestos al consumo?

Como se mencionó anteriormente, los impuestos al consumo se declarar cada tres meses, por lo que se tiene que hacer declaración de dichos impuestos cuatro veces al año.

Estas son las fechas límite de cada trimestre para realizar la declaración:

Trimestre 1 (enero, febrero, marzo): 30 de abril Trimestre 2 (abril, mayo, junio): 31 de julio Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre): 31 de octubre Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre): 31 de enero

Lo anterior nos indica que el plazo para el trimestre 4 del 2022 ya terminó y que ahora se avecina la declaración del trimestre 1del 2023. Como el próximo 30 de abril es domingo, la fecha límite se pasa al siguiente día laborable, que en este caso será el lunes 1 de mayo.

De acuerdo con el IRS, siempre se recorrerá el plazo de esta declaración al siguiente día laborable cuando la fecha límite caiga en sábado, domingo o feriado.

¿Cuánto debo pagar?

Los impuestos al consumo se deben declarar mediante el “Formulario 720, Declaración federal trimestral de impuestos sobre artículos de uso y consumo”.

Este formulario se puede presentar de manera física (da clic aquí para las instrucciones), pero el IRS recomienda que se haga de manera electrónica para que el proceso sea más ágil y rápido (consulta aquí las instrucciones para la declaración vía internet).

El monto a pagar dependerá del impuesto que se cobre en cada bien o servicio adquirido.

Por ejemplo, si se trata de petróleo crudo nacional o productos petrolíferos importados, se pagará US$ 0,09 por barril más US$ 0,164 por barril en 2023 (la segunda cantidad se ajusta cada año por inflación).

También está el caso de las apuestas. En el caso de las apuestas autorizadas por el Estado, las apostadoras pagan 0,25% de las cantidades apostadas y una cuota anual de US$ 50 por cada casa apostadora o agente relacionado con ella. En las que no son autorizadas, se paga 2% de las cantidades apostadas, mientras que la cuota anual sube a US$ 500.

En el caso de los bronceados bajo techo, las cantidades pagadas por estos servicios están sujetas a un impuesto del 10%. Seguramente este impuesto ya viene aplicado en tu cuenta final, pero el negocio será el encargado de declararlo.

Para revisar más ejemplos, da clic aquí.

