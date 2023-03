urielblanco

(CNN Español) — La cuenta regresiva terminó: este domingo son los Premios Oscar 2023.

La edición número 95 de los premios de la Academia se lleva a cabo este 12 de marzo en el ya acostumbrado Dolby Theatre de Hollywood

Entre los nominados a los Oscar, hay representación latina: el filme “Argentina, 1985”, del cineasta argentino Santiago Mitre, es una de las candidatas a mejor película internacional; en tanto, la versión de “Pinocchio” del mexicano Gullermo del Toro tiene nominación a mejor película animada.

Asimismo, “Everything Everywhere All at Once” es la película que llegará como líder a la ceremonia, pues tiene 11 nominaciones; le siguen “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin”, que empataron con nueve.

Nominados a los Premios Oscar 2023: mira aquí la lista completa

Todos los nominados aspiran a que su nombre se mencione como el ganador desde el escenario del Dolby Theatre y, con ello, llevarse a casa el máximo galardón del cine de Hollywood: la estatuilla de los Oscar.

¿Te has preguntado de dónde viene este premio? A continuación te contamos su historia.

La estatuilla de los Premios Oscar: todo lo que necesitas saber

Estatuillas de la edición 92 de los Premios Oscar en 2020. (Crédito: Matt Petit – Handout/A.M.P.A.S. vía Getty Images)

1. Detalles técnicos

La estatuilla de los Oscar está hecha de bronce sólido y está chapada en oro de 24 quilates, de acuerdo con el sitio web de los premios de la Academia.

Tiene una altura de poco más de 34 centímetros y pesa casi 4 kilogramos.

CNN documentó el proceso de creación de las estatuillas y señaló que toma alrededor de una semana terminar un premio, desde la fundación hasta el acabado final.

Ahora bien, los Premios Oscar mencionan que Polich Tallix, la fundidora de arte encargada de hacer los premios, puede fabricar 50 estatuillas en un lapso de 3 meses.

2. ¿Qué significa la figura del oscar, la estatuilla?

La sitio web de los Oscar indica que en 1927, año en que se creó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se organizó una cena en el Crystal Ballroom del Baltimore Hotel de Los Ángeles para definir las metas de la organización.

Ahí se discutieron varios temas, entre ellos el cómo reconocer a los mejores logros del cine.

Se llegó a la conclusión de entregar un premio anualmente y la Academia se dispuso a crear un “trofeo majestuoso”. En específico, el encargado de crear el diseño que conocemos hasta hoy fue el entonces director de arte de MGM, Cedric Gibbons.

“El director de arte de MGM, Cedric Gibbons, diseñó una estatuilla de un caballero de pie sobre un rollo de película empuñando la espada de un guerrero cruzado”, mencionan los Oscar.

Una vez elaborado el diseño, se le encargó “al escultor de Los Ángeles George Stanley que realizara el diseño en tres dimensiones, y así nació la mundialmente conocida estatuilla”.

La primera estatuilla se entregó en 1929 (en la primera edición de los Oscar) a Emil Jannings, ganador de la categoría de mejor actor por su trabajo en las películas “The Last Command” y “The Way of All Flesh”.

La base del premio, que es el rollo de la película, tiene cinco radios, lo cual hace referencia a las cinco divisiones con las que empezó la Academia: actores, directores, productores, técnicos y escritores. Esta base tuvo diferentes tamaños en sus primeros años, pero desde 1945 tiene las dimensiones que actualmente conocemos.

3. ¿Por qué se le llama “el oscar” a este premio?

El nombre original de la estatuilla era “Premio de la Academia al Mérito”. ¿Cómo es entonces que ahora se le dice “el oscar”?

La Academia reconoce que esto no se sabe con certeza, pero que hay una historia popular que cuenta su posible origen.

“Una historia popular cuenta que, al ver el trofeo por primera vez, la bibliotecaria de la Academia (y futura directora ejecutiva), Margaret Herrick, comentó que se parecía a su tío Oscar”, indica.

El nombre “el oscar” fue reconocido de manera oficial por la Academia hasta 1939, pero desde 1934 ya era ampliamente conocido.

4. ¿Cuánto vale una estatuilla?

Se estima que el oscar que reciben los ganadores tiene un valor de alrededor de US$ 400.

¿Esto significa que, si alguien vende una estatuilla, va a recibir esa cantidad?, ¿o acaso puede conseguir más dinero? La respuesta: ni una ni otra.

El reglamento de la Academia indica claramente, en el punto 10 de la sección “COPYRIGHTS AND TRADEMARKS”, que la estatuilla no puede ser vendida o dispuesta por ley “sin antes ofrecerla a la Academia por la suma de 1 dólar”.

Entonces, por cuestiones comerciales y de protección de derechos de autor y de marca, el oscar tiene un valor inicial de US$ 1.

Vender la estatuilla no parece un negocio tan lucrativo ahora, ¿no lo crees?

