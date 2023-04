Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Un hombre de 25 años, quien trabajaba como empleado de un banco en Louisville, Kentucky, se enteró de que lo iban a despedir y escribió una nota a sus seres queridos antes de dirigirse a su trabajo en la mañana de este lunes y perpetrar un tiroteo masivo que dejó al menos cinco personas muertas y otras ocho heridas, según una fuente policial familiarizada con la investigación.

El atacante, identificado como Connor Sturgeon, comenzó a disparar alrededor de las 8:30 a.m. en el Old National Bank ubicado en el centro de Louisville, dijeron las autoridades. Abrió fuego mientras algunos empleados estaban en una reunión matutina antes de que el banco abriera al público. Rebecca Buchheit-Sims, gerente de la entidad, le dijo a CNN que asistió virtualmente a la reunión y presenció el asesinato de sus compañeros de trabajo.

Buchheit-Sims describió a Sturgeon como “extremadamente inteligente” y otras personas que lo conocieron le dijeron a CNN que se sorprendieron al ver el tiroteo, que provocó una respuesta policial masiva en el corazón de una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Pero escritos previos del atacante indican que luchó por encajar antes de unirse al equipo del Old National Bank y estaba a punto de ser despedido cuando ingresó al banco con un rifle.

Sturgeon había trabajado en el banco durante más de un año, según una fuente policial familiarizada con la investigación. Transmitió en vivo su ataque en Instagram, un video que fue eliminado de la plataforma desde entonces.

La jefa de la Policía Metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, dijo que no tenía “ningún involucramiento previo” con la policía.

Las cuatro víctimas, todas de entre 40 y 64 años, fueron identificadas como Joshua Barrick, Juliana Farmer, Tommy Elliott y James Tutt, dijo la jefa. El gobernador Andy Beshear dijo que Elliott, vicepresidente sénior del banco, era uno de sus amigos más cercanos.

De las nueve personas heridas, tres están hospitalizadas en estado crítico, incluido Nickolas Wilt, un policía de 26 años que se graduó de la academia de policía hace apenas 10 días. Wilt recibió un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con Sturgeon el lunes por la mañana y lo llevaron al hospital donde se sometió a una cirugía cerebral, dijo Gwinn-Villaroel.

Tres de los heridos se encuentran en condición no crítica y tres fueron dados de alta, dijo la jefa de la policía. Cinco de las nueve personas heridas tenían heridas de bala, dijo un portavoz del hospital.

El atacante escribió una nota antes del tiroteo

Sturgeon escribió una nota a sus padres y a un amigo indicando que iba a abrir fuego en el banco, dijo la fuente policial.

No está claro si esa nota estaba en papel o la envió por correo electrónico, o si la vieron antes o después del incidente, según la fuente.

Sturgeon escribió en su perfil de LinkedIn que hizo una pasantía en Old National Bank en Louisville durante tres veranos consecutivos entre 2018 y 2020 antes de unirse a tiempo completo en junio de 2021.

El hombre armado transmitió en vivo durante el ataque

El tiroteo se transmitió en vivo en Instagram y fue eliminado desde entonces. La policía está en posesión del video, según la fuente policial.

Más temprano este lunes, Gwinn-Villaroel dijo que la policía tenía “esperanzas” de poder bajar las imágenes de la transmisión en vivo.

“Diré esto, que el sospechoso estaba transmitiendo en vivo. Y desafortunadamente, eso es trágico. Saber que ese incidente estaba ahí fuera y fue capturado”, dijo Gwinn-Villaroel.

Buchheit-Sims, gerente del banco, le dijo a CNN que Sturgeon tenía una “personalidad monótona. Su temperamento es bastante discreto. Nunca he visto al niño enfadarse o molestarse por nada en público. Estaba más o menos relajado”.

Buchheit-Sims dijo que no sabía nada acerca de que el atacante tuviera quejas o amenazas anteriores. Ella lo recordó como “extremadamente inteligente”.

El atacante no mostró señales de alerta, dice compañero de clase

El atacante, identificado como Connor Sturgeon, fue asesinado por la policía durante un intercambio con las autoridades, según la jefa interina de la policía metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

Sturgeon se graduó de la Universidad de Alabama en diciembre de 2020, según un portavoz de la universidad. Participó en un programa de maestría acelerado y obtuvo su licenciatura y una maestría en finanzas al mismo tiempo, dijo el portavoz, Shane Dorrill.

Anteriormente, Sturgeon jugaba baloncesto y corría en pista para su escuela secundaria en un suburbio de Louisville, y fue nombrado semifinalista de una Beca Nacional al Mérito en 2015, según reportes de noticias locales.

Un excompañero de clase de la escuela secundaria de Sturgeon que lo conocía bien a él y a su familia dijo que nunca vio ningún “tipo de señal de alerta de que esto podría suceder”.

“Esto es un shock total. Era un chico muy bueno que venía de una muy buena familia”, dijo el compañero de clase, quien pidió no ser identificado y no ha hablado con Sturgeon en los últimos años. “Ni siquiera puedo decir cuánto esto no tiene sentido. No puedo creerlo”.

El atacante escribió sobre la dificultad para encajar

En un ensayo universitario de 2018 publicado en el sitio web Course Hero, un usuario identificado como estudiante de la Universidad de Alabama llamado Connor Sturgeon escribió que había tenido problemas para adaptarse a la escuela.

“Mi autoestima ha sido durante mucho tiempo un problema para mí”, decía el ensayo. “Como un desarrollo tardío en la escuela secundaria y preparatoria, luché hasta cierto punto para encajar, y esto me ha dado una imagen un tanto negativa de mí mismo que persiste hoy. Hacer amigos nunca ha sido especialmente fácil, así que tengo más experiencia que la mayoría en operar solo”.

El autor escribió que en la universidad había “comenzado a madurar socialmente y estoy empezando a ver mejoras en esta área”, y que esperaba “ser más consciente de sí mismo y comenzar a convertirse en una ‘mejor’ persona”.

El padre del atacante, Todd Sturgeon, fue entrenador en jefe del equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Indianápolis durante 10 años y luego entrenó baloncesto y enseñó historia de EE.UU. en la escuela secundaria de su hijo, según reportes de prensa y su perfil de LinkedIn.

Una historia de 2007 publicada por el alma mater de Todd Sturgeon, la Universidad DePauw, citó un artículo del Indianapolis Star sobre su retiro de la Universidad de Indianápolis ese año, en el que dijo que su hijo Connor lo inspiró a dejar el equipo.

“Todd Sturgeon dijo que estaba viendo a su hijo, Connor, en un campamento de baloncesto recientemente cuando se dio cuenta: tal vez preferiría tener más tiempo para pasar con sus propios hijos que con los de otras personas”, decía el artículo.

Eric Levenson, Kristina Sgueglia, Celina Tebor y John Miller de CNN contribuyeron a este reporte

