(CNN Español) — Es una de las personas de confianza de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y ocupa un puesto central del gabinete de Alberto Fernández, como es el de Ministerio del Interior, donde se encarga de temas de política interna y de la relación con los gobernadores. Sin embargo, recién ahora, que suena como un posible candidato a la presidencia de Argentina por el peronismo, Eduardo “Wado” de Pedro ha comenzado a levantar su perfil porque, para muchos, todavía es prácticamente un desconocido.

Nació en 1976 y es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, que gobernó el país entre ese año y 1983. Según su biografía oficial, De Pedro es abogado por la Universidad de Buenos Aires y se encuentra realizando la Maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Se desempeñó como secretario general de la Presidencia en 2015, durante el último año de la presidencia de Fernández de Kirchner. Además, fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas en 2009 y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2019.

Al término de ese mandato, con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, en una expresión de equilibrio entre sectores internos de la coalición de gobierno, asumió como ministro del Interior, cargo que ocupa en la actualidad y desde donde muchas veces marcó el paso del presidente, como cuando en septiembre de 2021 fue el primero del gabinete en poner su renuncia a disposición, después de que la vicepresidenta publicó esa primera carta explosiva donde cuestionaba la gestión de Fernández. Tampoco se ha ahorrado críticas, directas o indirectas al presidente, en temas en los que este pareció tomar distancia o divergir de las posiciones de la vicepresidenta, por ejemplo, en las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Más allá de su carrera académica y política, De Pedro tiene una dura historia personal. Su biografía oficial dice que es hijo de Enrique de Pedro y Lucila Révora, “militantes desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar”. Tras estar un tiempo secuestrado durante su niñez, De Pedro fue rescatado por sus tíos con quienes se crió en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Luego comenzó su militancia por los derechos humanos en la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), de la cual es uno de sus fundadores. Además, junto con otros dirigentes políticos fundó la agrupación La Cámpora, donde militaba junto al diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta. De hecho, esta relación fundacional con La Cámpora y con Máximo Kirchner es la baza principal en su apuesta por la candidatura oficialista, mientras se especula si la vicepresidenta y su hijo le darán su apoyo o si en lugar de eso se inclinarán por algún otro nombre.

En su biografía oficial omite algunos detalles más dolorosos, que él mismo ha relatado en distintas oportunidades.

“En lo personal fue muy duro, primero perdí a mi padre en abril del 77, yo tenía cinco meses más o menos. Después en octubre del 78 asesinan y secuestran el cuerpo de mi madre Lucila embarazada de ocho meses y medio”, recordó el ministro en “Memoria en primera persona”, un video realizado por jóvenes estudiantes de cine en el que de Pedro relató su historia.

Cristina Fernández de Kirchner habló en Plaza de Mayo en el aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia

“Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa que estábamos viviendo. Yo me salvé de las balas por el cuerpo de mi mamá, ella me refugia en la bañadera y se pone encima mío”, dijo y agregó: “De ahí me secuestran y estuve apropiado por una familia de militares por unos meses. Después, por gestiones familiares, me devuelven. Estamos ante un hecho más de los miles que pasaban en Argentina en la dictadura”

Durante su infancia comenzó su tartamudez, lo que le ha valido algunas burlas y abusos, por ejemplo en redes sociales luego informar como ministro del Interior sobre las elecciones de 2021. “Anoche leí en las redes muchas consultas sobre mi manera de hablar. Les comento que tengo disfluencia (o tartamudez), y todos los días trabajo para mejorar y superarme. Les comparto para los que les interese la página de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT)”, respondió de Pedro a través de sus redes sociales en ese entonces.

Lejos de ocultarlo, él mismo ha contado sus dificultades. En una entrevista con la agencia de noticias Télam, dijo que en una época de su vida se bajaba del colectivo antes o después del destino, “porque la parada era en una calle que para mí era imposible de decírsela (al chofer)”, y que muchas veces le pasó de “morirse de ganas por comer algo y tener que pedir aquello que te salía” en un restaurante.

Su carrera política comenzó en 2004, como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Dos años más tarde, fundaba la agrupación política “La Cámpora” junto a otros dirigentes.

Ahora, cuando falta menos de un mes para definir los candidatos para las elecciones, su nombre suena cada vez más fuerte para una eventual candidatura presidencial. Sobre todo, luego de que la vicepresidenta dijera que esperaba “que los hijos de la generación diezmada” tomaran “la posta”.

Ya han comenzado a aparecer afiches en las calles, y “Wado” afirmó que quiere “ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos” y sostuvo: “Si me toca y me acompañan podría ser candidato” en las próximas elecciones.

