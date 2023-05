Alejandra Ramos

(CNN Español) – Tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, Carlos III —su nuevo nombre como rey— marcará el inicio de una nueva era para el Reino Unido al ser coronado.

Al morir la reina Isabel II, todos los derechos y responsabilidades de la Corona pasaron a recaer en el rey Carlos III. Se convirtió en jefe de Estado no solo en Gran Bretaña, sino también en otros 14 reinos de la Mancomunidad británica, incluidos Australia y Canadá. También pasó a ser jefe de la Mancomunidad de 56 miembros, luego de que los líderes de la Mancomunidad acordaran su sucesión en el cargo en una reunión en Londres en 2018.

Igualmente se convirtió en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, del servicio judicial y el servicio civil, y es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Es la Fuente del Honor, lo que significa que todos los honores, como los títulos de caballero, ahora se otorgarán en su nombre.

El rey del Reino Unido también adoptó la posición simbólica como jefe de la Nación, lo que significa que se convierte en el símbolo de identidad nacional, unidad y orgullo. Representa la continuidad y celebra la excelencia en nombre del país.

Todas las residencias reales oficiales, incluidos el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor, ahora estarán bajo su control. También hay otras residencias como Balmoral en Escocia y Sandringham en Norfolk que la reina poseía de forma privada, y la nación tendrá que ver a quién se las deja en su testamento.

¿Quién es el rey Carlos III?

Charles Philip Arthur George (Carlos Felipe Arturo Jorge) nació el 14 de noviembre de 1948, y es el mayor de los hijos de la reina Isabel II y el príncipe Felipe (fallecido en 2021).

El título completo de Carlos III es su alteza real el príncipe Carlos Arturo Jorge, príncipe de Gales, KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, PC, ADC, conde de Chester, duque de Cornualles, duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, señor de las islas y príncipe y gran mayordomo de Escocia.

El rey Carlos III se volvió heredero al trono a los 3 años, convirtiéndose en el individuo en la línea de sucesión con más años de servicio en la historia británica. Y a los nueve años recibió el título de príncipe de Gales, que mantuvo hasta convertirse en rey. Su hijo William es el nuevo príncipe de Gales.

A diferencia de otros príncipes, el rey Carlos III no fue educado en casa y, en cambio, fue enviado a la escuela Hill House de Londres en 1956. Luego asistió a la escuela preparatoria Cheam en Berkshire y a Gordonstoun en Elgin, Escocia.

El rey del Reino Unido acudió a la Universidad de Cambridge en 1967 para estudiar Arqueología y Antropología en el Trinity College. Sin embargo, para la segunda parte de su carrera estudió Historia.

La reina Isabel II con su hijo mayor, el príncipe Carlos, en 1969. Carlos es el siguiente en la línea al trono. Hulton Archive/Getty Images

El rey Carlos III ha defendido las medicinas alternativas y las técnicas de agricultura orgánica, y lleva décadas advirtiendo de los peligros del cambio climático.

Ha defendido las medicinas alternativas y las técnicas de agricultura orgánica. En 1984, atacó los “tocones de vidrio y las torres de hormigón” de la arquitectura moderna. Lleva décadas advirtiendo de los peligros del cambio climático. En los llamados memorandos de la “araña negra”, planteó los temas que le preocupaban directamente a los ministros.

En un documental de la BBC para conmemorar su 70 cumpleaños, el soberano del Reino Unido reconoció haber ofendido a algunos con sus intervenciones pasadas. Pero prometió no entrometerse en asuntos controvertidos una vez soberano, diciendo que operaría dentro de “los parámetros constitucionales”.

Ha publicado varios libros, entre ellos el volumen para niños “The Old Man of Lochnagar” (El viejo de Lochnagar”) y el ensayo sobre arquitectura “A Vision of Britain: A Personal View of Architecture” (“Una visión para Gran Bretaña: una mirada personal sobre arquitectura”).

Al asumirse como soberano, el rey Carlos III se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Ahora recibe la subvención soberana, que cubre el costo de sus deberes oficiales y ascendió a 86,3 millones de libras (unos US$ 99,2 millones) para el año fiscal 2021/2022. Se hará cargo de la Colección Real, que incluye una de las colecciones de arte más valiosas del mundo. También recoge el Ducado de Lancaster, una vasta propiedad de más de 10.000 hectáreas de tierra, bienes raíces de primera en Londres y una cartera de inversiones.

Su matrimonio con Lady Diana

El entonces príncipe Carlos y Diana Spencer, apodada Lady Di, se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de St. Paul en Londres, Inglaterra. La audiencia televisiva mundial estimada es de más de 700 millones de personas. Una vez finalizada la ceremonia, Lady Diana asumió el título de Su Alteza Real, Princesa de Gales.

Carlos y Diana tuvieron dos hijos: William (1982-) y Harry (1984-).

Carlos y Diana anunciaron sus intenciones de separarse en 1992, y en 1994 el príncipe admitió haber tenido una relación extramatrimonial con Camilla Parker Bowles, a quien conocía desde 1970. El 5 de abril, el Palacio de Buckingham se refirió por primera vez a la esposa del rey Carlos III como “reina Camila”.

En 1995, Buckingham entró en una profunda crisis después de que la princesa Diana, adorada por el público, hiciera una declaración explosiva en una entrevista de la BBC referida a su matrimonio con el príncipe Carlos y la relación de este con Parker Bowles, con quien más adelante se casaría.

“Éramos tres en este matrimonio, era una multitud”, dijo Diana al periodista Martin Bashir cuando este le preguntó si pensaba que Parker Bowles había sido un factor en la ruptura de su matrimonio, desatando un terremoto en la vida pública británica.

Para ese entonces Diana y Carlos habían estado separados por tres años, pero la entrevista precipitaría su divorcio. En esa conversación, además, Diana habló durante 50 minutos de manera abierta sobre su relación con James Hewitt, su batalla con la bulimia, su rol dentro la familia real y su salud mental.

La separación se concretó en 1996, y un año después, el 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en París, junto con su novio Dodi Fayed y el conductor Henri Paul.

La muerte de Diana de Gales desató una oleada de teorías de la conspiración que llegaron a señalar directamente a la familia real británica, un hecho sin precedentes. Cuestionamientos planteados principalmente por los abogados de Mohammed al Fayed, el multimillonario padre de Dodi, que decía que la muerte de Lady Di y su hijo fue parte de una conspiración de los servicios secretos británicos.

Según al Fayed, la princesa de Gales estaba embarazada de Dodi y pronto se comprometerían. La familia real británica —sostenía el dueño de los almacenes Harrod’s— había estado detrás del accidente para “asesinarlos” y así encubrir “la vergüenza real” de su relación.

Sin embargo, las exhaustivas investigaciones realizadas por las autoridades en Francia y el Reino Unido llegaron a una conclusión unánime: no hubo conspiración, fue un accidente y Henri Paul, el chofer del Mercedes en el que viajaban, conducía ebrio.

Su relación con Camila Parker Bowles

Carlos, en la foto con Camila, profesionalizó el papel de príncipe de Gales y lo asumió como propio.

El ahora rey Carlos III y la reina Camila se conocieron en un partido de polo en Windsor en 1970 y se hicieron amigos. Al año siguiente, Carlos se unió a la Royal Navy y, mientras él estaba fuera, Camila se casó con el oficial de caballería Andrew Parker Bowles. La pareja tuvo dos hijos durante la década de 1970.

En 1994, el príncipe Carlos admitió que había tenido una relación extramatrimonial con Camila.

Camila se divorció de Andrew Parker Bowles en 1995. Carlos y Diana se divorciaron al año siguiente y Camila casi desapareció de la vida pública cuando el apoyo público y de los medios se volcó detrás de la princesa.

Camila, el amor de toda la vida del rey Carlos III, tiene una historia que divide. ¿Qué sabemos de la reina consorte?

En 1999, Clarence House se embarcó en un programa para volver a presentar a Camila al público, con una primera aparición cuidadosamente orquestada del rey Carlos III fuera del Hotel Ritz en Londres. Camila se mudó a la Clarence House y su nombre comenzó a aparecer en los documentos oficiales.

El rey del Reino Unido se casó en 2005 con Camila, que pasó a ser conocida por el título de duquesa de Cornualles.

“Siempre es bueno tener a alguien de tu lado”, dijo el príncipe Carlos a CNN en 2015. “Ella es un gran apoyo. Lo bueno es que nos reímos mucho porque ella ve el lado divertido de la vida, gracias a Dios. Si te imaginas, eso agrega mucho a todo el asunto”.

Con el ascenso de su esposo al trono, luego de la muerte de la reina Isabel II, Camila, duquesa de Cornualles, asumió su nuevo papel como reina consorte y asumió un papel nuevo y más destacado junto al rey Carlos III.

