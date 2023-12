Betiana Fernández Martino

(CNN Español) — Carlos Pascual está esperando, sentado entre los mejores jugadores de fútbol del mundo, que digan su nombre. A pocos metros están Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Emiliano “Dibu” Martínez y tantas figuras más. A sus 83 años le quedan pocos pendientes por tachar de su lista. Ya tocó el bombo en el Vaticano con el papa Juan Pablo II, conoció a Juan Domingo Perón mientras estaba en el exilio y lo invitaron a tocar en el Teatro Colón. Sin embargo, el premio que está a punto de recibir parece superar todo para convertirse en un momento que no va a olvidar jamás.

“The best fan award will go to… Argentina National Team Fans…”. “El Tula” se para con dificultad. Le alcanzan su clásico bombo, el mismo que le regaló el famoso presidente argentino Juan Domingo Perón allá por los años ‘70. Camina los metros que separan su asiento del escenario y se prepara para decir unas palabras que van a quedar en la eternidad. Carlos “el Tula” Pascual es la persona designada por la AFA para recibir el premio en nombre de los 45 millones de argentinos. La FIFA decidió galardonar al país por el “aguante” que los fanáticos le dieron a su selección durante Qatar 2022.

“El hincha argentino es único en el mundo, no existe. Nosotros copamos todas las canchas. Los únicos locos que estamos en todos lados somos nosotros, los argentinos”, contesta “el Tula”, emocionado, cuando le preguntan por qué la FIFA decidió otorgarle este premio a la hinchada de su país.

Su nieto, Matías Borre, explica por qué su abuelo fue elegido como el representante de millones de argentinos para recibir este premio: “Mi abuelo representa a la hinchada argentina porque los sigue desde muy chico. He tenido la oportunidad de verlo con su bombo tocar tres horas: la hora antes y las dos horas del partido, y quizás tiene hasta la mano sangrando después de eso. Es el reflejo del hincha pasional argentino”.

Durante el Mundial de Qatar 2022, “el Tula” viajó hasta ese país y vivió los partidos desde la tribuna. Siguió los pasos de los jugadores y se emocionó cuando los vió tocar un bombo en la previa de los encuentros: “Como hincha de fútbol, que la selección argentina tenga un bombo y aliente con un bombo te hace pensar… Mirá a lo que llegué yo, el creador del bombo soy yo. Y en el Mundial tocaban el bombo antes de los partidos entre ellos, el bombo chiquito, eso no tiene precio”.

“El día de la final, mi abuelo estaba detrás del arco y ‘el Kun’ Agüero estaba en la misma tribuna donde se sentaba él. ‘El Kun’ Agüero entró al campo de juego a festejar con la selección argentina y después, inmediatamente, volvió hacia la tribuna a pedirle el bombo –cuenta Matías–. Verlo al ‘Kun’ festejar con la selección y el bombo de mi abuelo: la verdad que fue hermoso”.

50 años de mundiales

La historia de “el Tula” no puede separarse de la de la selección argentina. El primer mundial al que viajó fue Alemania ‘74, y desde entonces no faltó a ninguna cita mundialista.

Matías, su nieto, cuenta que muchas veces le preguntan cómo hace para viajar a lugares tan lejanos durante tanto tiempo: “Fue su propio carisma que hizo que la gente todo el tiempo lo ayudase. Porque siempre le preguntan a él ‘¿cómo hacés para viajar?’. La realidad es que mi abuelo siempre fue vendedor ambulante. Siempre viajó a dedo, mucho a dedo… y lo reconocían con la camiseta de la selección argentina. Entonces lo ayudaban, le daban una mano”.

“En todo lugar que llego aparece un voluntario de Dios que me lleva a comer, que me lleva a todos lados (…) porque yo no tengo plata, y sin plata no se puede hacer nada. Yo no sé ningún idioma, no sé nada. ¿Vos sabés lo que es no saber ningún idioma y viajar por todo el mundo? Estuve en Japón. Imagínate en Japón, imaginate Estados Unidos, Rusia”, agrega Tula.

“Ha tenido historias muy lindas, pero también ha tenido… Por ejemplo, en Alemania tardó ocho meses para volver a Argentina, por esta cuestión de viajar sin tener un pasaje de vuelta. Él se las manda”, explica Matías.

De Rosario al mundo con Perón

“Nació en Rosario y el fútbol era lo que lo sacaba de la calle”, cuenta Matías. Hijo de un trabajador de Obras Sanitarias, ‘el Tula’ heredó su fanatismo por Rosario Central, el club de sus amores, y el club de su padre. Cuenta la leyenda que en la tribuna de Central fue donde se inició su pasión por el bombo: “Vivía a tres cuadras de la cancha. Y un día simplemente notó que en la hinchada había una persona que había dejado de tocar el bombo. Entonces se ofreció voluntariamente porque le llamaba mucho la atención y se lo entregaron… Y es por eso que hoy es ‘el Tula y su bombo’”.

“De chiquito mi abuelo siguió a Perón y a Evita. Un poco porque Evita le regaló su primera bicicleta, quizás la única bicicleta que tuvo en su vida. Y fue por eso que a partir de ahí, su objetivo fue conocerlo a Perón y regalarle un bombo”, cuenta Matías. En 1971, “el Tula” logró ese sueño: viajó a España en la época que Juan Domingo Perón estaba en el exilio, y en el Día de la Lealtad Peronista pudo regalarle un bombo. Pero eso no fue todo… en forma de agradecimiento, el expresidente Juan Domingo Perón le obsequió otro bombo a ‘el Tula’, que fue el instrumento que usa hoy para alentar a la Selección.

