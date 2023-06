By

(CNN Español) — Francis Suárez, el alcalde número 43 de la ciudad de Miami, fue elegido en 2017 con el 86% de los votos y reelegido en 2021 con el 78%.

Es el primer alcalde de Miami nacido en la ciudad y se convirtió en el primer alcalde que no nació en Cuba desde 1996, cuando Stephen Clark dejó el cargo, aunque sus raíces son cubanas.

Su padre es el demócrata Xavier Suarez, quien también fue alcalde de Miami y ex comisionado del Ccndado Miami-Dade, mientras que su madre, Rita Suárez, se encargó de su crianza y la de sus tres hermanos luego de llegar de la isla.

Antes de su primera elección como alcalde en 2017, Suárez fue comisionado de la ciudad de Miami durante ocho años.

Hasta hace poco también se desempeñó como presidente de la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de Estados Unidos.

Su hogar está conformado por su esposa, Gloria Fonz Suárez y sus hijos Andrew Xavier y Gloriana Pilar.

Francis Suárez se graduó de la escuela secundaria en 1996. Posteriormente obtuvo su licenciatura en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida. Según su biografía en la página del gobierno de la ciudad, se graduó entre el 10% superior de su clase. Luego recibió su título de abogado de la Facultad de Derecho Levin, de la Universidad de Florida, donde se graduó cum laude en 2004.

Previo a postularse para un cargo público, Suárez fundó una firma de bienes raíces. Actualmente es abogado en ejercicio con un bufete de abogados y su especialidad son las transacciones inmobiliarias.

Las propuestas de Suárez

La tecnología, la innovación y el emprendimiento han sido pilares de sus campañas. Ha promovido industrias como las criptomonedas y la inteligencia artificial. Incluso en 2021 solo se convirtió en el primer político estadounidense en aceptar su salario en criptomonedas.

Ha dicho que quiere hacer de Miami el nuevo Silicon Valley e incluso invitó a Elon Musk a trasladar la sede de Twitter a la ciudad.

El cambio climático también ha sido una de sus banderas. En febrero de 2019 escribió un artículo en The New York Times con el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki moon, acerca de cómo Miami se defiende de los efectos del cambio climático.

Alejado de DeSantis y de Trump

Suárez dijo que en 2018 votó para la Gobernación de la Florida a favor del candidato demócrata , quien perdió ante el actual gobernador Ron De Santis, lo que le valió críticas dentro del Partido Republicano.

Después, en 2020, se conoció que Suárez no votó por el candidato presidencial republicano Donald Trump.

Como alcalde, en ocasiones se ha enfrentado a DeSantis en temas como el manejo que el gobernador dio a la pandemia de covid-19, sus afirmaciones sobre fraude electoral en el Estado y más recientemente, su disputa con Disney.

Aun así, Suárez es un defensor de la ley de Florida —impulsada por De Santis— que los críticos han denominado “No digas gay”, que prohíbe cierta instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

Suárez en la carrera republicana

Suárez se convierte en el primer aspirante hispano de relevancia en ingresar a la carrera republicana. Aunque es consciente de que tiene mucho camino por recorrer si quiere acercarse a los favoritos dentro de su estado, Ron DeSantis y Donald Trump.

