(CNN Español) –Lavinia Valbonesi será la primera dama de Ecuador cuando su esposo, Daniel Noboa, asuma el Gobierno tras ganar este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Valbonesi tiene 25 años y su imagen en redes sociales la destaca como una joven influencer dedicada al mundo del fitness, moda, modelaje, nutrición, maternidad y, últimamente, como la pareja de un político que ahora es presidente electo.

A continuación, te presentamos algunos datos sobre la próxima primera dama de Ecuador.

¿Quién es Valbonesi?

Lavinia Valbonesi (en primer plano) acude a votar en Guayaquil acompañada de Daniel Noboa (atrás de ella), el 15 de octubre de 2023. Ambos visten chalecos antibalas. (Crédito: GERARDO MENOSCAL/AFP vía Getty Images)

Valbonesi se ha dedicado desde muy joven a la creación de contenido en redes sociales, como ella mismo dijo en una entrevista para el diario El Universo, de Guayaquil.

Según una revisión de su perfil de Instagram, su primera publicación data del 24 de agosto de 2014, cuando Valbonesi tenía 16 años (su cumpleaños es el 8 de abril).

En esa y otras de sus primeras publicaciones en Instagram, Valbonesi se enfocaba en contenido sobre modelaje y estilo de vida. Un par de años después, su foco cambió hacia el fitness y la nutrición, y recientemente también sumó temas como la maternidad y la política.

Valbonesi, que se presenta como especialista en nutrición, tiene una certificación como personal trainer por MI40 Gym, un centro de acondicionamiento físico en Tampa, Florida, según menciona su perfil en un curso que imparte en la plataforma Comuni, pero no ha cursado una carrera universitaria en ese campo.

“Yo soy especialista en nutrición. Es una certificación que hice sobre algunos temas diferentes como composición corporal, bodybuilding, personal trainer, pero específicamente estas asesorías se enfocan y las puedes hacer únicamente a personas que quieren mejorar su composición corporal. Quieres bajar de peso, llevar una vida más saludable, ganar masa muscular, yo te puedo ayudar. Si es algún caso médico, un caso clínico, alguna enfermedad, yo te puedo ayudar con una dieta sana, pero la tiene que revisar siempre un médico”, explicó Valbonesi en la entrevista con El Universo.

Fue precisamente en una de estas asesorías que conoció a Noboa, su esposo y presidente electo de Ecuador.

Valbonesi contó que Noboa la buscó específicamente para bajar de peso y que, tras esa primera asesoría, el político fue persistente para conquistarla.

“Él es una persona bastante persistente y me terminó conquistando, después de muchos meses lo logró”, dijo en la entrevista.

La pareja se casó el 28 de agosto de 2021, por lo que hace unos meses cumplieron dos años de matrimonio.

Valbonesi y Noboa tienen un hijo, Álvaro, y esperan al segundo, que se llamará Furio, según dijo la futura primera dama a El Universo. Asimismo, Noboa tiene una hija, Luisa, de su anterior matrimonio.

Según comentó Valbonesi, se espera que Furio nazca en febrero de 2024, por lo que será madre por segunda vez, ya como primera dama.

El ser primera dama es algo que ella veía lejos al comienzo. Según dijo en una entrevista con Radio Centro 101.3 FM, Valbonesi calificaba con un “¡Qué horror!” el hecho de que su entonces novio Daniel Noboa se metiera en la política cuando lanzó su campaña para asambleísta de Santa Elena.

“Para mí era una cosa completamente nueva y decía ‘¿Por qué se está metiendo? Pero cuando en las recorridas, vi las necesidades. No es lo mismo escucharlo en las noticias que verlo en carne propia. Somos un país tan chiquito, pero, de verdad, con diversas necesidades, dependiendo de cada sector o cada barrio. Y ahí me di cuenta de esta necesidad que él tenía por ayudar”, explicó Valbonesi sobre la razón por la que decidió acompañar a su esposo en su carrera política.

Valbonesi creció con padres divorciados y por tanto afirma que valora lo que su madre hizo por ella como mamá soltera, dijo a El Universo. De modo que, como primera dama, quiere ayudar a las madres solteras.

“Entre los planes que quiero realizar dentro de este puesto como primera dama, uno es brindar mucha ayuda a las madres solteras. Porque sí, es un papel sumamente importante, es sumamente difícil cuando estás sola”, indicó la joven, quien cuenta con más de 360.000 seguidores en Instagram.

