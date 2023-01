By

(CNN) — Tras una investigación interna, la policía de Memphis identificó y despidió a cinco agentes involucrados en la parada de tráfico de Tyre Nichols el 7 de enero debido a una violación de las políticas de varios departamentos.

Los ahora exagentes Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith fueron despedidos por “uso excesivo de la fuerza, (fallar en) el deber de intervenir y el deber de prestar ayuda”, dijo el departamento en un comunicado.

Martin III, Smith, Bean, Haley y Mills, Jr. fueron acusados cada uno de homicidio intencional sin premeditación, agresión con agravantes, dos cargos de privación ilegal de libertad con agravantes, dos cargos de conducta indebida de funcionario y un cargo de represión de funcionario, de acuerdo con los registros de la corte penal del condado de Shelby y de la cárcel del condado de Shelby.

Aunque los cinco exagentes han sido acusados, no está claro qué papel desempeñó cada uno en el incidente.

Una declaración de la Asociación de Policía de Memphis, el sindicato que representa a los agentes, se negó a comentar sobre los despidos más allá de decir que la ciudad de Memphis y la familia de Nichols “merecen saber el relato completo de los eventos que llevaron a su muerte y qué puede haber contribuido a ella”.

Además del despido de los agentes, dos empleados del Departamento de Bomberos de Memphis que formaban parte de la “atención inicial del paciente” para Nichols también fueron despedidos, dijo Qwanesha Ward, agente de información pública del departamento, a Nadia Romero de CNN.

No está claro en qué medida esos empleados cuidaban de Nichols y qué tipo de ayuda se brindó, si es que se brindó alguna.

Cuando se le preguntó el martes qué hicieron o no hicieron esos empleados del departamento de bomberos, el abogado de la familia, Antonio Romanucci, dijo a CNN que había “limitaciones” sobre cuánto podía decir.

“Durante un período de tiempo antes de que los paramédicos llegaran a la escena, los bomberos están en la escena. Y están allí con Tire y los agentes de policía antes de que lleguen los paramédicos”, dijo.

Todos los expolicías acusados por la muerte de Nichols quedaron en libertad bajo fianza, según registros de la cárcel

Todos los agentes acusados fueron puestos en libertad, según los mismos registros.

Demetrius Haley fue el último en ser liberado con una fianza de US$ 350.000, según muestran los registros de la cárcel.

Los exagentes Emmitt Martin y Tadarrius Bean fueron puestos en libertad bajo fianza este jueves por la noche hasta el viernes, según los registros de la cárcel del condado de Shelby. Martin fue liberado con una fianza de US$ 350.000, mientras que Bean fue liberado con una fianza de US$ 250.000. Los exagentes Justin Smith y Desmond Mills Jr. también fueron liberados con una fianza de US$ 250.000 este jueves por la noche, según los registros de la cárcel del condado.

Con información de Alisha Ebrahimji, Amanda Watts, Rebekah Riess y Andy Rose de CNN.

