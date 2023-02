By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Ganar un Grammy puede catapultar a un artista en el sector de la música estadounidense pero hay algunos que tienen más de uno y acumulan decenas de gramófonos en sus estantes.

Para esta edición, la número 65, la lista de nominados se dio a conocer en noviembre pasado con Beyoncé, Harry Styles, Adele, Bad Bunny y Taylor Swift entre los artistas con más presencia en las distintas categorías.

Premios Grammy 2023: actuaciones, horario y cómo ver en vivo por televisión e internet

Pero este año podría ser especialmente importante para una de ellos: Beyoncé. Si la cantante gana en al menos cuatro de las nueve nominaciones que obtuvo, podría convertirse en el artista que más premios Grammy ha recibido en la historia, subir al puesto número uno de la lista y desbancar a dos grandes de la música Quincy Jones y Georg Solti.

La arena Crypto de Los Ángeles servirá de escenario este sábado 5 de febrero para celebrar a las mejores grabaciones musicales producidas en los últimos dos años. ¿Logrará Beyoncé romper otro récord en la historia de los premios?

Mira quiénes componen hasta ahora el top 5 de artistas con más premios Grammy en la historia.

El top 5 de los artistas con más premios Grammy en la historia

Georg Solti – 31

Sir Georg Solti, nacido en Hungría (1912 – 1997), dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Chicago (CSO, por sus siglas en inglés) en el Albert Hall. Solti realizó numerosas giras con la CSO después de su nombramiento como director de orquesta en 1969. (Crédito: Evening Standard/Getty Images)

El fallecido director de orquesta Georg Solti no solo es el máximo ganador de premios Grammy en cualquier género con 31 gramófonos, también es el artista que más victorias ha conseguido en el ámbito de la música clásica, según el recuento que lleva la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, la organización que otorga los galardones.

Solti recibió su último Grammy a mejor grabación de opera por Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg en 1997, poco antes de morir. Solti era un reconocido director de orquesta y pianista británico, de origen húngaro, que se destacó especialmente por sus interpretaciones de obras orquestales y operísticas románticas.

Quincy Jones – 28

El estadounidense Quincy Jones saluda a los fotógrafos con las manos llenas con sus seis premios Grammy el 20 de febrero de 1991 en el Radio City Music Hall. Jones acumula hasta la fecha un total de 28 premios Grammy (Crédito: TIMOTHY A. CLARY/AFP vía Getty Images)

Quincy Jones tiene una destacada carrera como músico, productor discográfico, arreglista y director de orquesta que abarca una variedad de géneros desde el infantil hasta el jazz, pop, rap y R&B. Su premio Grammy más reciente lo ganó en la categoría de mejor película musical, el cual se sumó a las 28 estatuillas que acumula hasta ahora el músico. Jones es también uno de los 15 artistas en recibir el premio Grammy Legend, resalta la academia de grabación.

Mark Tutton de CNN señala que es “difícil sobrestimar” la contribución de Jones a la música estadounidense. Su trabajo más conocido incluye la producción del álbum más vendido de todos los tiempos, “Thriller” de Michael Jackson, la dirección y producción de la grabación del exitoso sencillo “We Are the World”, la coproducción y composición de la banda sonora de la película de Steven Spielberg “The Color Purple” y estuvo a cargo de la producción ejecutiva de la serie de televisión “The Fresh Prince of Bel-Air”.

Beyoncé – 28

View this post on Instagram A post shared by Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

En la edición de este año de los premios Grammy, Beyoncé podría desbancar a Solti y a Jones si gana en al menos cuatro de las nueve nominaciones que obtuvo, entre las que destaca mejor grabación del año, canción del año y álbum del año.

La cantante estadounidense ya ha roto récords y en 2021 se convirtió en la artista mujer más premiada de la historia de los galardones con 28 premios Grammy acumulados en sus más de 20 años de carrera.

Beyoncé Giselle Knowles Carter es un ícono mundial. Irrumpió en la escena musical en 1997 como parte del grupo de chicas Destiny’s Child, vendió más de 100 millones de discos como solista, ganó docenas de premios y construyó un imperio comercial y de entretenimiento.

Alison Krauss – 27

Alison Krauss y Union Station aceptan el premio al mejor álbum de Bluegrass por “Paper Airplane” en el escenario de la edición 54 de los premios Grammy celebrada en el Staples Center el 12 de febrero de 2012 en Los Ángeles, California. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

Alison Krauss ostenta la distinción como la artista mujer con más premios en el ámbito de la música country. Krauss comparte 14 de sus victorias con su banda desde hace casi 30 años, Union Station, según el recuento de los Grammy.

Krauss es una violinista y cantante que, junto con su banda, desempeñó un papel importante en el resurgimiento del bluegrass, un estilo musical dentro del género country en Estados Unidos, según Enciclopedia Britannica.

Chick Corea – 27

El músico de jazz Chick Corea, ganador de mejor solo de jazz improvisado por “Hot House” y mejor composición instrumental por “Mozart Goes Dancing”, posa en la sala de prensa en la edición 55 de los premios Grammy en el Staples Center el 10 de febrero de 2013 en Los Ángeles, California. (Crédito: Frederick M. Brown/Getty Images)

El músico y compositor Chick Corea, fallecido en 2021, es actualmente el artista con más premios Grammy en la categoría de jazz. Acumula 27 galardones como solista. Los estilos, composiciones y arreglos de piano de jazz latino de Corea también le han valido cuatro premios Latin Grammy, dice el recuento de la academia de grabación estadounidense.

Los artistas que completan la lista

Pierre Boulez – 26

Vladimir Horowitz – 25

Stevie Wonder – 25

John Williams – 24

U2 – 22

Vince Gill – 21

Jay-Z – 21

Kanye West – 21

Henry Mancini – 20

Pat Metheny – 20

Al Schmitt – 20

Bruce Springsteen – 20

Tony Bennett – 18

Aretha Franklin – 18

Yo-Yo Ma – 18

Paul McCartney – 18

Jimmy Sturr – 18

Con información de Toyin Owoseje, Lisa Respers France y Mark Tutton

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.