(CNN Español) — El mayor destello del fútbol argentino, River Plate ante Boca Juniors, reeditan este domingo una nueva versión del partido más importante en la tierra de los campeones mundiales.

El choque corresponde a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, y se verán las caras en el Coliseo Monumental del Barrio de Núñez. Será a las 03.00 pm, hora de Miami.

Millonarios y xeneizes es el choque eterno, en el cual buscan demostrar en la previa con el color de siempre, que el mejor folclore corresponde a uno de ellos. Y luego, la hora de la verdad, buscando cada uno la victoria y para sentirse en el olimpo de las emociones si esta se consuma en un triunfo ante su máximo adversario.

River y su presente de estupendo equipo, pero sin el brillo del 2023

El River de Martin Demichelis es un muy buen equipo, alternando oscilaciones en sus producciones, pero lejos del nivel superlativo que tuvo en la pasada temporada donde la escuadra arrasaba a sus adversarios.

El “Millonario” está en la cuarta posición de la tabla general. Sus 12 puntos, a 4 del líder Godoy Cruz, lo ubican en el segundo puesto de la Zona A, a solo una unidad del líder Independiente.

El equipo de la “banda roja” está invicto en sus 6 compromisos, donde ganó 3 y empató los 3 partidos restantes. Dos de esos empates corresponden a las últimas dos presentaciones.

En los últimos tiempos en el fútbol argentino, la marca River, es sinónimo de equipo con jerarquía, que impone condiciones, que juega con un vértigo en la ofensiva y mayormente desarticula a sus oponentes de turno. Con Demichelis como DT, tras suplantar al mayor ídolo riverplantese como lo es Marcelo Gallardo, ha dado sus frutos pues en el primer torneo se consagró campeón de La Liga Argentina 2023. Lo logró con un andar demoledor que arrasó a sus rivales. No obstante, el técnico sigue sin tener el beneplácito total de los fanáticos de la “banda roja”. Y en este torneo los fanáticos riverplatenses esperan este superclásico con especial atención, luego de dos producciones sin victoria, y donde el nivel futbolístico ha tenido una merma en su nivel.

El equipo viene de empatar en 1 con Banfield en la última fecha. Su fútbol padeció de anemia para desequilibrar a su compacto oponente. Varios de sus intérpretes tuvieron una discreta actuación. El dispositivo táctico que estableció el DT Millonario fue un 1-4-2-3-1

Colidio fue la única referencia ofensiva. Ezequiel Barco e Ignacio Fernández fueron los jugadores encargados de la creación en el ataque, junto al juvenil Franco Mastantuono. Este tridente no funcionó aceptablemente. Ezequiel Barco e Ignacio Fernández mostraron sus jerarquías más allá de su nivel por debajo de sus talentos. El juvenil, en cambio, podría perder la titularidad.

Este tridente en la ofensiva es el corazón del equipo. Es el núcleo que genera la usina de fútbol. Y por donde ha trabajado el DT cordobés durante toda la semana. La posibilidad de que Claudio “Diablito” Echeverri sea titular reemplazando a Franco Mastantuono ha cobrado fuerza. Echeverri, este talento que ha explotado en los últimos meses y que, en 2025 partirá a su nuevo club, el Manchester City, ingreso y mostró su chispa ante Banfield. Es una carta que pondría Demichelis desde el arranque en el Monumental. Su fútbol disruptivo, vertical y con el arco entre ceja y ceja es una posibilidad que se acrecienta.

Otra de las cartas que barajó en la semana el DT ha sido la de Rodrigo Villagra. El ex volante central de Talleres de Córdoba, que llegó con muy buenas credenciales en esta temporada para reemplazar a Enzo Pérez, podría ser de la partida en el mediocampo en el sector de contención. En ese sector dos jugadores no logran darle un sustento de firmeza a la contención y generar usina de fútbol. Rodrigo Aliendro, ha tenido ante Banfield una producción con intermitencias. El otro es Nicolás Fonseca que, si bien muestra oficio en la marca, no está fino en la prestancia que exige y pide el DT.

¿Si ingresa Villagra, reemplazará a uno de los dos volantes, o lo posiciona como volante central, eyectando del equipo a Fonseca y a Aliendro? Si dispusiera de este importante cambio táctico, podría disponer de dos atacantes netos en la ofensiva. En ese caso, ¿Pablo Solari, el hombre clave de River Plate ingresando desde el banco, acompañaría a Colidio en la ofensiva?

Quien sí se perdía el clásico, al menos desde el arranque, es el colombiano Miguel Borja, que no jugó en la última fecha por un desgarro en el aductor derecho. En la semana fue mostrando evidencias de estar con una sensible mejora, pero no se lo exigió con intensidad. El goleador no estaría en condiciones para ser de la partida.

Demichelis hará ajustes el día sábado en la última práctica. El día domingo recién se confirmará el equipo titular.

Boca, buscando su nueva fisonomía, con anemia de fútbol

El “xeneize” busca con su nuevo DT, Diego Martínez, una nueva cara futbolística. En la última fecha tuvo su primera derrota del torneo ante Lanús, pero el equipo lejos está de tener claro un patrón sólido de juego.

No convence. No se convence. En el universo Boca Juniors los planetas no están alineados. Los jugadores no gravitan y su equipo no ofrece todavía una estructura que invite a ilusionar a sus hinchas. Lanús lo dominó en la primera mitad, hizo la diferencia en el marcador y dejó a un Boca con muchos interrogantes. Si bien en el segundo tiempo mejoró y entregó una mejor versión, dejó más interrogantes que certezas en la previa del gran choque.

Boca está en la decimocuarta posición con 14 unidades. Ganó dos partidos, empató tres y perdió el restante. Visitará a River, condición en la cual, en el presente torneo ganó un solo partido, empató otro y viene de caer en la última jornada.

La producción ante Lanús fue de tan bajo nivel que dejó no solo preocupado al DT “xeneize”, sino que, analizando jugador por jugador, todas las líneas del equipo y cada intérprete tuvo una performance con una alarmante “desnutrición” futbolística

A Sergio Romero, super titular y arquero de clase internacional, le patearon dos veces y ambas fueron goles. La dupla central de Cristian Lema y Nicolás Figal, fueron uno de los ejes del muy mal partido de Boca. En lo individual y en conjunto tuvieron una tarde negra. Los laterales Luis Advincula y Marcelo Zaracchi, registraron un partido para el olvido. El trío de mediocampistas Jorman Campuzano, Cristian Medina y Ezequiel Fernández, el motor del corazón “xeneize”, tuvieron una jornada de pesadilla ante Lanús. Kevin Zenón en la creación, fue quien se salvó del incendio, teniendo una prestación de buen talante. Lucas Janson y Miguel Merenteil en la ofensiva estuvieron a “tono” con el resto del equipo.

El alarmante bajo nivel del “xeneize” tuvo su continuidad en la semana. El DT Diego Martínez probó variantes de intérpretes y de esquemas buscando ajustar la mira para tallar el mejor equipo posible. El esquema 1-4-4-2 que ha venido utilizando no tendría modificaciones. Donde sí habría rotaciones sería en los intérpretes.

Una de las principales figuras de Boca, el uruguayo Edinson Cavani, de tremenda jerarquía, pero de llamativa sequía de goles, sería de la partida en la ofensiva. Acompañaría en la delantera a Miguel Merentiel. De esta manera el ex Vélez Sarsfield, Lucas Janson, perdería la titularidad.

Otra alternativa, podría estar con adelantar al peruano Luis Advincula al mediocampo, dejando su lugar a Lucas Blondel. Advíncula ha tenido grandes prestaciones en la temporada 2023 jugando como volante. Tiene potente llegada, desborde y gol. En el sector izquierdo de la defensa Marcelo Zaracchi y su bajísimo nivel, abre el interrogante sobre si el colombiano Frank Fabra podría regresar a la titularidad. Fabra, jugador de enorme jerarquía, perdió terreno y crédito, luego de su expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense que el equipo argentino cayó en noviembre. Lautaro Blanco, también es una carta en el mazo del DT xeneize, que podría ocupar el lateral izquierdo.

Romero, es inamovible en la portería. La dupla central de Figal y Lema tendrían su revancha este domingo. Fernandez, Campusano y Medina, son jugadores que le han rendido a Boca y serían de la partida. El ex Unión, Kevin Zenón, confirmó lo mucho y bueno que venía mostrando en Unión de Santa Fe.

El equipo está lejos de estar confirmado. El sábado el DT “xeneize” seguirá haciendo ajustes y el domingo recién se sabría el 11 titular

En la fecha de los clásicos, cada uno de ellos tienen un alta vibra que los sostiene, no obstante, el River-Boca, como si se tratara de una sola palabra, desemboca en el océano del fútbol argentino como un potente amazonas. Es la mayor atracción dónde color, pasión y rivalidad encuentran su vigoroso atractivo más allá de las fronteras de un país que se paraliza para vivirlo y disfrutarlo.

