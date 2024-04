By

Taipei, Taiwán (CNN) — Un labrador que no logró convertirse en un perro detector de drogas porque era demasiado amigable y juguetón se ganas corazones en todo Taiwán por su trabajo en las operaciones de búsqueda después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la isla la semana pasada.

Los perros de rescate tienen un papel crucial a la hora de ayudar a localizar personas y cuerpos entre los escombros, y las autoridades taiwanesas desplegaron rápidamente equipos de caninos después del mortal sismo del miércoles pasado.

El terremoto que golpeó la costa oriental de la isla, el más fuerte de Taiwán en 25 años, generó deslizamientos de tierra mortales en un pintoresco parque nacional y causó el colapso parcial de varios edificios.

Roger, de 8 años, estaba entre los perros que participaron en la operación, y ayudó a localizar el cuerpo de una de las 13 personas muertas en el terremoto, según las autoridades y los medios locales.

Él y sus cuidadores se aventuraron en el Sendero Shakadang del Parque Nacional Taroko, muy dañado, y encontraron el cuerpo de una mujer desaparecida de 21 años, según la Agencia Central de Noticias oficial de Taiwán (CNA, por sus siglas en inglés).

Mientras que otros perros también desempeñaron papeles similares y fueron exhibidos ante los medios de comunicación, Roger capturó la atención de la isla, en parte debido a su historia inicial de dificultades profesionales.

Roger, de cachorro, junto a sus juguetes. Crédito: Departamento de Bomberos de Kaohsiung.

Roger nació en un centro de entrenamiento para perros detectores de drogas. Pero su amor por la diversión, la comida y las personas se apoderó de él, y le generaba distracciones en su capacidad para poner atención y reaccionar a las órdenes de sus entrenadores, informó CNA.

Como resultado, Roger no logró convertirse en detective de drogas.

Sin embargo, su exuberante personalidad e inteligencia lo convirtieron en un candidato mucho mejor para ser un perro de rescate, que fue la carrera que luego se eligió para él.

Ese entusiasmo estuvo a la vista durante una entrevista con los medios con su instructor cuando Roger, moviendo la cola, se abalanzó sobre el micrófono de un reportero.

Roger juega con su pelota en el césped. Crédito: Departamento de Bomberos de Kaohsiung.

Chen Chih-san, capitán de la unidad de perros de rescate del Departamento de Bomberos de Kaohsiung, dijo a los periodistas que Roger fue transferido a la escuela de entrenamiento de rescate cuando tenía 1 año.

“No digo que no fuera bueno o que no se llevara bien con los demás. Pero el requisito para los perros detectores de narcóticos es que no puedan ser demasiado inquietos e independientes”, dijo Chen.

“Pero (estos atributos) son lo que queremos en los perros de rescate”.

Los perros han brindado un alivio muy necesario para las redes sociales de Taiwán después del terremoto.

“Sigan así, héroes y pequeños héroes”, escribió una persona. Otro dijo: “Roger es el orgullo de Taiwán”.

Roger es ahora una especie de veterano de los terremotos. La CNA dijo que había participado en siete operaciones durante su carrera, incluida una misión de debut después de un mortal terremoto de magnitud 6,4 que azotó la misma región en 2018.

Según el gobierno de la ciudad de Kaohsiung, Roger fue certificado por la Organización Internacional de Perros de Rescate en 2022, un premio que logró por última vez un perro de rescate taiwanés en 2019.

Pero la jubilación se avecina para Roger, ya que el Departamento de Bomberos de Kaohsiung envía perros de rescate a un hogar una vez que cumplen 9 años, dijo CNA, citando a Chen.

