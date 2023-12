CNNEE

(CNN Español) — A partir de este 1 de enero, los trabajadores mexicanos que ganan el salario mínimo recibirán un aumento del 20% en su percepción.

En México existen dos zonas salariales: la Zona Libre de la Frontera Norte, que está compuesta por 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y el resto del país.

Con el aumento del 20% aprobado el pasado 1 de diciembre —el quinto en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— así queda el salario mínimo en México:

El salario mínimo general pasa de 207,44 a 248,93 pesos diarios (US$ 12,20 a US$ 14,64)

Mientras que el salario en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 312,41 a 374,89 pesos diarios (US$ 18,37 a US$ 22,04)

Esto se traduce en que un trabajador recibirá 11.403 pesos al mes en la frontera norte (US$ 670,49) y 7.508 pesos mensuales (US$ 441,47) en el resto del país, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo integrado por el Gobierno, y representantes de trabajadores y patrones.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que integra a los siete mayores organismos empresariales de México, celebró el aumento que señaló mejorará el ingreso de los trabajadores.

#Comunicado | El sector empresarial acuerda un incremento de 20% al #SalaríoMínimo, reafirmando su compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores. pic.twitter.com/MaZJf4QFQl — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) December 1, 2023

Cinco aumentos al salario mínimo en México en los últimos años

En 2018, solo existía un salario mínimo general que era de 88 pesos (US$ 5,17) para todo el país, es decir, 2.687 pesos mensuales (US$ 157,99).

En diciembre de ese año, ya bajo el gobierno de López Obrador, el Consejo de Representantes de la Conasami hizo una revisión salarial, en donde resolvió crear un salario mínimo general fronterizo de 176,72 pesos diarios (US$ 10,39).

Esto como parte de una “estrategia regional de desarrollo y freno a la migración”, de acuerdo con el documento “El impacto del salario mínimo en la pobreza”, realizado por la Secretaría del Trabajo federal y la Conasami.

Desde entonces, el salario mínimo ha tenido cinco aumentos de dos cifras.

En 2019, subió 16,2%; en 2020 un 20%; para 2021 el incremento fue de 15%; en 2022 de 22%, y para cerrar el sexenio en 2024 con 20%.

En estos años, el salario que ha tenido un aumento mayor ha sido el de la Zona Libre de la Frontera Norte, pues de 88 pesos (US$ 5,17) en 2018, subirá a 375 pesos diarios (US$ 22,05), con lo que mensualmente pasa de 2.687 pesos mensuales (US$ 157,99) a 11.403 (US$ 670,49).

