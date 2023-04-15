(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASEBALL
GAME 1:
Rigby  2
Highland 6

GAME 2:
Rigby  4
Highland 1

Blackfoot  11
Skyline  3

Sugar-Salem  1
Pocatello  7

GAME 1:
Teton 1
South Fremont  2 

GAME 2:
Teton 0
South Fremont 12

Kimberly  19
Marsh Valley  6

KImberly  1
Marsh Valley 4

Kimberly 3
Marsh Valley 9

Firth  4
Snake River  3

Grangeville  3
Challis-Mackay  3

GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Malad  6
Wendell 9

Malad  7
Wells, NV  2

North Fremont  20
Soda Springs  10

GIRLS H.S. SOFTBALL
GAME 1:
Idaho Falls  3
Pocatello  9

GAME 2:
Idaho Falls  0
Pocatello  10

Bonneville 1
Pocatello 16

Firth   11
Snake River  10

GAME 1:
Kimberly  6
Marsh Valley 4

GAME 2:
Kimberly  19
Marsh Valley  6

GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Wendell  7
Malad. 14

Grangeville  3
Malad  13

North Fremont  11
New Plymouth  7

Grangeville  2
Bear Lake. 1

Bear Lake 4
New Plymouth 5

Challis  2
Nampa Christian  20

Soda Springs  0
North Fremont  15

Soda Springs 2
Wendell  18

West Side  1
Nampa Christian  11

West Side  6
New Plymouth  3