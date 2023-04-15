(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASEBALL
GAME 1:
Rigby 2
Highland 6
GAME 2:
Rigby 4
Highland 1
Blackfoot 11
Skyline 3
Sugar-Salem 1
Pocatello 7
GAME 1:
Teton 1
South Fremont 2
GAME 2:
Teton 0
South Fremont 12
Kimberly 19
Marsh Valley 6
KImberly 1
Marsh Valley 4
Kimberly 3
Marsh Valley 9
Firth 4
Snake River 3
Grangeville 3
Challis-Mackay 3
GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Malad 6
Wendell 9
Malad 7
Wells, NV 2
North Fremont 20
Soda Springs 10
GIRLS H.S. SOFTBALL
GAME 1:
Idaho Falls 3
Pocatello 9
GAME 2:
Idaho Falls 0
Pocatello 10
Bonneville 1
Pocatello 16
Firth 11
Snake River 10
GAME 1:
Kimberly 6
Marsh Valley 4
GAME 2:
Kimberly 19
Marsh Valley 6
GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Wendell 7
Malad. 14
Grangeville 3
Malad 13
North Fremont 11
New Plymouth 7
Grangeville 2
Bear Lake. 1
Bear Lake 4
New Plymouth 5
Challis 2
Nampa Christian 20
Soda Springs 0
North Fremont 15
Soda Springs 2
Wendell 18
West Side 1
Nampa Christian 11
West Side 6
New Plymouth 3