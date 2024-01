By

Alexandra Ferguson

(CNN) — Se espera que el Gobierno de Biden vuelva a nombrar a los hutíes como entidad terrorista global especialmente designada (SDGT, por sus siglas en inglés) en medio de los continuos ataques del grupo en Yemen, según dijo una fuente familiarizada con el asunto a CNN este martes.

La medida se produciría después de que Estados Unidos realizó una serie de ataques militares en Yemen contra objetivos hutíes, y mientras la amenaza de una guerra regional más amplia en Medio Oriente empieza a aumentar.

El gobierno le retiró la designación de entidad terrorista a los hutíes y los eliminó de la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) en febrero de 2021, después de que la administración de Trump los incluyera en esas categorías durante sus últimas semanas.

En su momento, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que la decisión de eliminar las designaciones del grupo estuvo impulsada por la preocupación de que se podría poner en peligro la capacidad de brindar asistencia crucial al pueblo de Yemen. En ese sentido señaló que era “un reconocimiento de la grave situación humanitaria en Yemen”.

Sin embargo, la presión sobre el Gobierno de Biden para volver a imponer las designaciones aumentó después de que los hutíes lanzaran decenas de ataques, y se apoderaran de un barco comercial y de su tripulación en lo que, según afirman, es una represalia por la ofensiva militar de Israel en Gaza. Los ataques han tenido consecuencias para la economía global, pues han cerrado una de las principales rutas comerciales del mundo para la mayoría de los buques portacontenedores.

Hasta este martes, la administración no consideraba imponer nuevamente la designación de organización terrorista extranjera (FTO).

Según el Departamento de Estado, tanto la designación SDGT como la FTO conllevan la congelación de activos. Sin embargo, solo esta última, la de organización terrorista extranjera, impone restricciones de inmigración a sus miembros. El nombramiento de entidad terrorista global especialmente designada (SDGT) tampoco impone sanciones a quienes proporcionen “apoyo material” al grupo.

El jueves pasado, Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron ataques contra objetivos hutíes en zonas de Yemen controladas por este grupo.

El presidente Joe Biden dijo que ordenó los ataques “en respuesta directa a los ataques hutíes sin precedentes contra buques marítimos internacionales en el mar Rojo”. Y agregó que “no dudaría en tomar medidas adicionales para proteger a nuestro pueblo y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario”.

Estados Unidos ha llevado a cabo al menos dos series más de ataques contra los hutíes en los días posteriores.

Los funcionarios de la administración han dicho repetidamente que ven estas acciones como defensivas y no como una escalada.

“Cuando los hutíes comenzaron estos ataques, presionamos mucho para que los detuvieran, pero sin escalada de ningún tipo”, dijo el martes a CNBC el secretario de Estado, Antony Blinken. “Este ha sido un ataque al comercio internacional, al transporte marítimo internacional, no un ataque a Israel, no un ataque a Estados Unidos. Por eso más de 40 países se unieron para condenar lo que estaban haciendo los hutíes. Es por eso que otros países se unieron para decir que si esto continúa, habrá consecuencias, no para aumentar la escalada, sino para detenerla”.

“No queríamos ver ninguna escalada desde el 7 de octubre”, dijo. “Trabajamos todos los días para prevenirlo, incluso en el mar Rojo”.

