(CNN Español) — La segunda carrera de la Fórmula 1 en Miami ha generado gran expectativa y sin duda uno de los pilotos a seguir es Sergio “Checo”Pérez. El mexicano a bordo de su RedBull se encuentra segundo en el campeonato de pilotos, peleando codo a codo con su compañero de equipo y campeón defensor, Max Verstappen, y más competitivo que nunca. El Checo en una distendida y alegre charla nos contó de sus expectativas para Miami, el campeonato, los deportistas a los que admira y hasta su gusto por autos y relojes.

Elizabeth Pérez: Sergio, qué gusto tenerte en Miami y quiero comenzar felicitándote por ese gran fin de semana que tuviste en Bakú.

Sergio “Checo” Pérez-Piloto de la escudería RedBull de F1: Sí, muchas gracias. Fue muy bueno. El sábado primero y luego el domingo. Fue un fin de semana perfecto, donde nos llevamos todos los puntos y fue muy bueno. Después de un mal fin de semana que tuvimos en Australia, esto fue muy bueno porque dominamos todo el fin de semana.

Ha sido un tremendo arranque de temporada. Dos victorias hasta ahora de cuatro carreras, tres, y contamos el sprint también. ¿A qué atribuyes tú este éxito?

Yo creo que el equipo nos ha dado un auto increíble. Tenemos un auto súper competitivo y también que cada vez me siento más adaptado al equipo. Creo que el año pasado tenía un buen auto, pero me costaba mucho, en especial el manejo de los neumáticos. Todo lo que yo había hecho en mi carrera cuando llegué a Red Bull era muy diferente. Entonces me he tenido que adaptar y aprender mucho y creo que el año pasado me sirvió mucho para todo eso y hoy me siento mucho más confiado en el auto.

La próxima parada es el Gran Premio de Miami. ¿Qué expectativas tienes para ti y para el equipo?

Venimos a ganar. Ese es el objetivo, ganar este fin de semana. Mantener ese buen momento. En la Fórmula uno va muy rápido, lo que pasó el domingo ya está totalmente olvidado. Y ahora estamos 100% enfocados en este fin de semana.

¿Sientes que el haber ya corrido en este circuito, te va a ayudar de alguna forma?

Sí, sin duda. Creo que va a ayudar. Ahora los equipos llegan mucho más preparados de lo que estábamos el año pasado. Los pilotos también, porque fue un poco la sorpresa de que llegamos y fue una de las carreras más demandantes en la parte física, con todo el calor que hizo. Entonces yo creo que en esa parte también todos llegamos más preparados.

Estando en Miami, que es una ciudad que tiene tantos latinos, tantas personas que siguen el automovilismo, ¿cómo te han recibido en esta segunda ocasión?

Checo: Increíble, la verdad. Me encanta. Miami. Siempre que vengo aquí disfruto muchísimo. Esta vez aproveché porque me vine un poco unos días antes. Entonces me encanta. Es un sin duda de los mejores lugares que la Fórmula uno visita entonces y con toda la comunidad latina, muchos mexicanos. Tengo muchos amigos aquí. Entonces me gusta mucho esta ciudad.

Yo tuve la oportunidad de compartir contigo el año pasado en México y veía esa fascinación que tienen por ti, obviamente porque eres el representante mexicano en la Fórmula uno, el más exitoso en cómo describes tú el hincha mexicano.

Es muy apasionado, se entrega totalmente y siempre está contigo. La verdad es que son muy, muy fieles en las buenas y en las malas, en las malas y en las buenas, siempre están ahí y viven muy intensos. Lo viven intensamente. Es una pasión con la que vivimos los mexicanos muy grande.

¿Son los aficionados favoritos para ti?

Sí, sin duda. Sin duda. El cariño que recibo en mi país no lo recibo en ningún lado. También tengo que decir que en Miami me reciben muy bien. Tengo muchísimo apoyo, pero más latino, es como más de la parte latina y es algo que no esperaba.

Obviamente en tu carrera hemos visto que hay una facilidad para lo que son las pistas callejeras. ¿Cuál es tu circuito favorito?

Sí, sin duda. Me gustan mucho los callejeros, siempre me han gustado, pero en general me gustan todos los circuitos. Manejar un Fórmula uno en cualquier circuito que vayas es increíble.

La lucha por el mundial de pilotos y su preparación

Estás en el segundo lugar, estás a seis puntos de tu compañero de equipo de escudería, Max (Verstappen). Teniendo en cuenta de que estamos al inicio de la temporada, cómo ves tú la lucha por el campeonato por el título de pilotos?

Bien, yo creo que va a ser una lucha intensa. Va a ser muy importante no cometer errores, sacar las victorias cuando podemos y cuando no, asegurar quedar lo más arriba posible. No podemos tener malos fines de semana porque eso va a ser lo que va a determinar el campeonato de pilotos. Y aparte también tenemos que ir mejorando carrera, carrera cada vez ser más competitivos, minimizar los errores.

El automovilismo es un deporte muy exacto en el que cada detalle cuenta. ¿Cómo te preparas tú mentalmente para afrontar cada cita?

Yo creo que lo importante en la Fórmula uno es resetear cada día, a pesar de si tienes un muy buen día o un mal día, al final mañana tienes una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Y eso es lo importante, no siempre ir mejorando. Carrera, carrera, práctica, práctica. Porque si no evolucionas durante un año es difícil pelear por victorias.

Un día perfecto para Sergio Pérez en competencia

Hay una una entrevista que a mí me llama mucho la atención de tu padre. Obviamente tu padre está súper orgullosísimo de lo que tú has conseguido, pero él siempre habla y menciona de cómo al principio de tu carrera tuvieron que hacer sacrificios. Lo de comprar llantas usadas y que eso de alguna manera te ha permitido a ti saber manejar y conservar tus neumáticos cuando estás en pista. ¿Cuál ha sido otra ventaja de quizás esos inicios complicados que tú has podido capitalizar en esta carrera como piloto profesional de la Fórmula uno?

Yo creo que todos los inicios del deportista son muy importantes porque son los que te van marcando, especialmente esos momentos son los que tienes que dejar muchas cosas atrás y tienes que decidir qué tanto lo quieres hacer, porque es es muy complicado. Ahora yo lo veo con mis hijos y todo lo que tienes que dejar atrás para dedicarte a una, a una profesión o a un deporte, le tienes que entregar prácticamente tu vida entera al deporte. Entonces esos momentos, esos años, son los que te marcan como deportista y son los más importantes en la carrera de un atleta.

La mirada del Checo a otros deportistas, los mejores para él dentro y fuera de las pistas

¿Quiénes son los mejores pilotos de Fórmula uno en tu opinión?

Yo creo que ahorita es la mejor era de todo el automovilismo en la historia. Tenemos grandes pilotos, tenemos a Hamilton (Lewis), tenemos a Alonso (Fernando), a Max (Verstappen), pilotos que creo que en la historia entran en los mejores del mundo en cuanto a lo completos que son, lo preparados que vienen.Ya a las nuevas generaciones llegan muy preparadas a la Fórmula uno. Entonces tener estos tres campeones de ese nivel, yo creo que muy pocas veces se ha visto en la historia de la Fórmula uno.

¿Quiénes son los mejores atletas mexicanos a tu juicio?

Bueno, tenemos muchos. La verdad es que siempre me siento muy orgulloso de todos los mexicanos. Tenemos a Canelo (Saúl Álvarez), a Chícharo (Javier Hernández) o a Lorena Ochoa, que fue increíble todo lo que hizo, casi todos de Guadalajara también (risas) entonces, pero hay muchos. Tengo que mencionar a muchos, pero los que los primeros que se me vienen a la mente ahora en los últimos diez años diría, o 20 años, creo que son los que nos han dado más alegrías a nuestro país.

¿Qué tiene Guadalajara entonces, el agua?

El tequila, las tortas ahogadas (risas).

¿Qué esperas de la pelea del Canelo que va a estar enfrentándose ante John Ryder y con la posibilidad de ver si puede expandir ese invicto que tiene ante ante peleadores británicos porque nunca ha perdido ante un británico?

Sí, espero que que gane y que disfrute muchísimo en Guadalajara. Ahora que va a pelear allá, seguro va a hacer una fiesta y la gente va a estar feliz, que es lo más importante. Y Canelo estoy seguro que va a ganar.

¿Y en la Champions quién espera que levante el Orejona?

El Real (Madrid).

