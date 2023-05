Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Este jueves se dio a conocer el cronograma de actividades previstas en la semana Latin Grammy en España, y entre los anuncios destacados está la fecha de la ceremonia de premios.

Desde el Real Alcázar de Sevilla, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, dijo que la entrega de premios se realizará el jueves 16 de noviembre.

Las festividades, sin embargo, comenzarán el domingo 12 de noviembre, haciendo que Sevilla celebre durante cinco días la globalización de la música latina.

Esta será la primera vez en sus 23 años de historia que los Latin Grammy salen de Estados Unidos. Pero ¿por qué escoger a España sobre América Latina?

“Esta no es una celebración regional, es una celebración global como lo es nuestra música y nuestros artistas”, dijo Abud a una pregunta de Zona Pop CNN durante la conferencia de prensa.

“Se presentó la oportunidad de hacerlo en España, pero eso no quita que los próximos años vayamos a varias ciudades de Latinoamérica, y sí… te estoy viendo a ti, Ciudad de México, te estoy viendo, Bogotá, San Juan, Buenos Aires… a todos ustedes los estoy viendo”, dijo Abud.

Una noticia destacada es que para el aniversario número 25 de los premios, que ocurrirá en 2024, los Latin Grammy regresan a Estados Unidos y, según Abud, están en conversaciones con tres ciudades para albergar la ceremonia.

(Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

¿Será un espectáculo parecido al de Las Vegas?

En los últimos años, los Latin Grammy se han realizado en Las Vegas, Nevada, con un espectáculo digno de la majestuosidad de la ciudad. Sin embargo, la edición de España diferirá de lo que el público ya ha visto, y tendrá a Sevilla como protagonista, dijo Abud en la conferencia de prensa.

Para resaltar la calidad cultural y la personalidad de la ciudad, Abud hizo referencia al libro “La piel del tambor”, del escritor español y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte.

“Me llamó mucho la atención que en La piel del tambor decía en (la introducción) que todos los personajes eran ficticios excepto Sevilla, porque nadie se ha podido inventar una ciudad como Sevilla”, explicó Abud.

Por ello, el CEO de la Academia dijo que si Sevilla es un personaje de Pérez-Reverte, también lo será para los Latin Grammy.

La semana Latin Grammy en Sevilla: el calendario de eventos

Si nunca has asistido a los Latin Grammy, debes saber que los eventos no se centran solamente en la ceremonia de premios.

En los días previos a la noche más importante de la música latina, la Academia Latina de la Grabación rinde tributo a sus miembros y nominados en eventos previos. Este año serán los siguientes:

Recepción de nominados: una celebración a los cientos de artistas que estarán nominados a la edición 24 de los premios. Leading Ladies of Entertainment: un evento que realiza la Academia desde hace algunos años para rendir tributo a los aportes de las mujeres en la industria musical. Best New Artist Showcase: una presentación de los artistas que están nominados en una de las categorías más importante de la noche, mejor nuevo artista. En la mezcla: un evento protagonizado por el círculo de productores e ingenieros de la Academia Latina de la Grabación en donde se realiza una sesión musical informal. Premios especiales: ceremonia en la que los Latin Grammy reconocen la trayectoria y legado de figuras de la música latina con el premio a la excelencia musical y el premio del consejo directivo de la Academia. Persona del Año: es la antesala de la ceremonia principal de los Latin Grammy. Como es tradición, el evento –que no es televisado y que solo tienen acceso músicos, nominados y otros miembros de la industria musical– se llevará a cabo el miércoles 15 de noviembre. Premiere de los Latin Grammy: este evento se lleva a cabo horas antes de la ceremonia principal de los premios y es en donde se entregan la mayoría de las estatuillas. Se transmite a través de las redes sociales de los Latin Grammy. Latin Grammy: la semana clausura la noche del jueves 16 de noviembre con la ceremonia principal, la cual se realizará en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, el Fibes. La transmisión del evento será una producción conjunta de TelevisaUnivisión y Radio Televisión Española.

Los nominados a la edición 24 de los Latin Grammy se dará a conocer el martes 19 de septiembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.