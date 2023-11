Sol Amaya

(CNN) — Este sábado, SpaceX intentará el segundo lanzamiento de Starship, el vehículo de lanzamiento más potente jamás construido.

Tras meses de reconstrucción y cumplir con trámites regulatorios después de la explosión en abril del primer vuelo de prueba del sistema Starship, SpaceX está preparada para su próximo lanzamiento.

Se espera que el megacohete, el vehículo de lanzamiento más potente jamás construido, despegue este sábado entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, hora local (8:00-10:00, hora de Miami), con la esperanza de que la exploración humana de la Luna y Marte dependa de su éxito.

La nave espacial Starship apilada sobre el cohete Super Heavy está destinada a desempeñar un papel clave en la misión lunar Artemis III de la NASA, prevista actualmente para 2025. El resultado del intento de lanzamiento podría tener un gran impacto en los objetivos de exploración lunar de la agencia espacial estadounidense.

¿Dónde ver el lanzamiento en vivo del cohete Starship?

SpaceX transmitirá en vivo el lanzamiento desde sus instalaciones de Boca Chica, Texas. CNN también ofrecerá actualizaciones en vivo.

Starship se encuentra todavía en una etapa bastante temprana del proceso de desarrollo del cohete. Y no está claro si el vehículo alcanzará todas sus marcas hoy, o incluso llegará más lejos que el lanzamiento de prueba de abril.

Por su parte, el director ejecutivo Elon Musk comparó las probabilidades de éxito con el lanzamiento de una moneda.

Si todo va según lo previsto, se verá así: Super Heavy encenderá sus motores y se elevará sobre el Golfo de México.

All systems and weather are go for the second integrated flight test of Starship. Today’s webcast will go live ~35 minutes ahead of liftoff → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/NHKUwGYYkY — SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023

El propulsor consumirá su combustible en solo un par de minutos antes de alejarse de la nave espacial Starship.

Luego, Super Heavy será descartado en el océano, aunque SpaceX intentará volver a encender sus motores en el camino hacia abajo para practicar cómo el vehículo algún día podría aterrizar nuevamente en tierra seca para poder reutilizarlo en futuras misiones.

Mientras tanto, Starship encenderá sus propios seis motores y se impulsará a velocidades cada vez más rápidas, con el objetivo de entrar en la órbita de la Tierra. A partir de ahí, la misión es completar casi una vuelta completa alrededor del mundo y amerizar frente a la costa de Hawái en el Océano Pacífico.

Si todo va según lo previsto, la misión debería durar aproximadamente una hora y media de principio a fin.

El último lanzamiento de prueba de Starship terminó explosivamente

SpaceX intentó por primera vez lanzar Starship y su propulsor Super Heavy en abril.

Pero el vuelo de prueba no llegó muy lejos.

Inmediatamente quedó claro que no todos los motores del Super Heavy estaban encendidos y el cohete despegó en dirección casi horizontal.

Luego, cuando comenzó a elevarse sobre el Golfo de México, el cohete comenzó a dar vueltas sobre su cabeza y SpaceX se vio obligado a presionar el botón de autodestrucción, haciendo explotar el cohete para que no representara ningún peligro.

La pura fuerza del cohete durante el despegue también dejó la plataforma de lanzamiento hecha jirones, lo que obligó a SpaceX a reconstruir la plataforma de una manera que espera resista mejor el feroz golpe de los 33 motores del Super Heavy.

A pesar del percance, SpaceX intentó enmarcar la misión como una experiencia de aprendizaje crucial. Se sabe desde hace mucho tiempo que la compañía comete errores explosivos durante el desarrollo de cohetes, con el objetivo de aprender más rápidamente que si solo dependiera de pruebas en tierra.

Con información de Jackie Wattles, de CNN

