By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — “Spider-Man: Across the Spider-Verse” se convirtió en un gran éxito de taquilla: recaudó más de US$ 120 millones en su fin de semana de estreno, el segundo mayor del año.

Tanto los fans como la crítica alabaron la secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” de 2018 por su buffet de indulgencias visuales, consolidando el lugar de la franquicia en la realeza del cine de animación. Y hay algo que entusiasma especialmente a algunos seguidores: Gwen Stacy, la superheroína arácnida de un universo alternativo, podría ser transgénero.

Estos son 10 Spider-Man que verás en “Across the Spider-Verse”

Desde el estreno de la película a principios de este mes, los fans aprovecharon algunas pistas que parecen apuntar a la identidad de género de Gwen. En una escena, una bandera transgénero cuelga en la habitación de Gwen, impresa con las palabras “Proteger a los niños trans”. En otra, se ve brevemente al padre de Gwen con una bandera trans prendida en su uniforme de policía.

Y en todo momento, Gwen aparece vestida de rosa y azul, los colores de la bandera trans.

En la película, Hailee Steinfeld pone voz a Gwen Stacy. (Crédito: Sony Pictures Animation)

Aunque los creadores no han hablado públicamente sobre la identidad de género de Gwen, ni la película lo ha confirmado abiertamente, muchos en Internet ya tomaron nota.

“Los fans trans (e incluso cis) tienen todo el derecho a decir que Gwen Stacy es trans, aunque las películas nunca lo confirmen abiertamente. No puedes negar que se insinuó”, escribió un usuario de Twitter. “El hecho es que si ella puede hacer que alguien se sienta representado, ¿quién eres tú para decirle que está equivocado?”.

Sin embargo, otros argumentan que los colores utilizados son también los mismos que se usan en los cómics, y no necesariamente una señal.

Zoe Tunnell, escritora de cómics y fan desde hace mucho tiempo, calificó las insinuaciones de la película de “tan sutiles como un ladrillo” en un tuit.

Cuando vio la película, dijo a CNN, se dio cuenta de los huevos de Pascua inmediatamente. Para ella, parecían intencionados, sobre todo en una película con tantos detalles creativos como “Across the Spider-Verse”, donde los distintos personajes tienen estilos de animación y reglas diferentes.

Pero que Gwen Stacy sea realmente trans no es lo más importante, dice Tunnell. Lo importante es que el mensaje estuviera ahí, y que fuera lo bastante prominente como para que se oyera.

OPINIÓN | Odié “La Sirenita”

“La gente que cuenta esta historia presentó la suya de una forma que tenía la clara intención de resonar y apoyarse en muchas de nuestras vidas, tanto temática como simbólicamente, utilizando la paleta de colores del orgullo”, afirmó Tunnell, que también es trans. “No creo que el hecho de que un personaje interpretado por una mujer cis sea trans sea tan importante como que una película infantil diga a los niños trans y a los espectadores adultos que no están solos en sus luchas y que son vistos y apoyados”.

Sin embargo, no todo el mundo apoya la posibilidad de que Gwen sea transgénero. Después de que el tuit de Tunnell se hiciera viral, dijo a CNN que estaba sorprendida por la cantidad de odio y amenazas de muerte que recibió.

“El hecho de que la gente se muestre tan rabiosa y odiosa por el mero concepto de que un personaje sea trans, o incluso por el simple hecho de ser un fuerte aliado trans, demuestra por qué el apoyo y la solidaridad con las personas trans es ahora más importante que nunca”, afirmó Tunnell.

La primera película, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, fue elogiada en el momento de su estreno por destacar las culturas minoritarias. Miles Morales, el Spider-Man en el centro de este universo, es afrolatino, y el director Peter Ramsey habló de la representación en la película como una “necesidad satisfecha.”

“Este género permite a la gente proyectarse en cierto modo en estas figuras heroicas, que luchan con sus propias dificultades y sus propias inseguridades”, dijo entonces Ramsey, productor ejecutivo de “Across the Spider-Verse”.

La tercera película de “Spider-Verse”, “Beyond the Spider-Verse”, se estrenará el próximo año.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.