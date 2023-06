By

urielblanco

(CNN) — “Spider-Man: Across the Spider-Verse” tejió una impresionante telaraña en taquilla durante el fin de semana de estreno de la secuela de “Into the Spider-Verse”.

Estrenada el 2 de junio, “Across the Spider-Verse” recaudó US$ 120,5 millones en su estreno de tres días, lo que la convierte en la segunda mayor apertura del año, por detrás de los US$ 146 millones de “The Super Mario Bros. Movie” en su debut en abril.

Con una duración de dos horas y veinte minutos, el fin de semana de estreno de “Across the Spider-Verse” superó las expectativas al triplicar con creces los US$ 35 millones que recaudó “Into the Spider-Verse” durante su estreno en 2018.

“Into the Spider-Verse” fue aclamada por la crítica y ganó un Oscar a la mejor película de animación en los Premios de la Academia 2019.

Las cifras en taquilla de la secuela también suponen el mejor estreno para una superproducción veraniega, superando los US$ 118 millones recaudados por “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” de Marvel en mayo, y es el tercer mejor fin de semana de estreno para una película de “Spider-Man”, según Sony.

La película sigue a Miles Morales, que es “catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con la Sociedad Araña, un equipo de Spider-Personas encargadas de proteger la existencia misma del Multiverso”, según la sinopsis.

Cuando Morales se encuentra “enfrentado a los demás Spiders” en medio de un conflicto sobre cómo manejar una nueva amenaza, se pone en marcha “por su cuenta para salvar a los que más quiere”.

“Across the Spider-Verse” está protagonizada por Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya y Oscar Isaac.

