Nota del editor: Esta historia contiene spoilers importantes de la nueva película “The Flash”.

(CNN) — La nueva película de superhéroes protagonizada por Ezra Miller, “The Flash”, sigue al héroe titular y superrápido en una odisea en el tiempo en la que literalmente “los mundos colisionan”, tal y como sugiere el eslogan, en una asombrosa secuencia culminante que muestra varias versiones de universos alternativos de ciertos personajes principales de DC. Seguramente emocionará a algunos, mientras que a otros les dejará rascándose la cabeza.

La película muestra claramente un amor descarado por el Universo Extendido de DC, así como por todas las películas y series de televisión que le precedieron, además del material original de los cómics. Pero algunas de las referencias presentes al final de “The Flash” son verdaderos huevos de Pascua que ni siquiera los fans más avezados entenderán del todo.

“The Flash” se adentra en el multiverso en una película que funciona a las mil maravillas

Aunque ya se sabía que “The Flash” contaría con el regreso del espeluznante Batman de Ben Affleck de “Justice League” y “Batman v Superman: Dawn of Justice”, así como del clásico Batman de Michael Keaton de las queridas películas de Tim Burton, otros cameos fueron auténticas sorpresas.

A continuación, un resumen:

Wonder Woman – Gal Gadot

Gal Gadot en “Wonder Woman 1984”. (Crédito: Warner Bros. Pictures)

Aunque no fue una sorpresa total, gracias en parte a una filtración del propio Affleck, la aparición de Gadot al principio de la película es uno de sus dos papeles no acreditados como Wonder Woman este año, el otro en la secuela “¡Shazam! Fury of the Gods”, que se estrenó en marzo. En “The Flash” también se puede ver brevemente a Henry Cavill como Superman en una de las secuencias del “Chronobowl”, que muestra al veloz héroe de Miller corriendo tan rápido que el tiempo forma una esfera a su alrededor que muestra imágenes del pasado.

El Batman televisivo original – Adam West

Adam West (izquierda) y Burt Ward como Batman y Robin, respectivamente, en el Batmóvil en una imagen de la serie de televisión “Batman”. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

Al final de la película, cuando el Barry Allen de Miller, alias The Flash, se precipita a velocidades imposibles y hace que el tiempo y el espacio parezcan derrumbarse a su alrededor, “mundos” de diferentes colores flotan por encima antes de chocar entre sí, y en uno de ellos aparece Adam West, que encarnó a Batman en la clásica serie de televisión de los años 60 “Batman”.

El Superman televisivo original – George Reeves

Retrato de estudio de cuerpo entero del actor estadounidense George Reeves con el traje del Hombre de Acero de la serie de televisión “Superman”, hacia 1955. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

Un segundo “mundo” en la misma secuencia muestra al actor George Reeves, estrella de la serie de televisión clásica “Adventures of Superman”, que se emitió una década antes que el programa “Batman”, desde 1952 hasta 1958. Una línea de diálogo igualmente clásica se escucha brevemente en este momento de la secuencia: “Es un pájaro, es un avión…” (Curiosamente, Affleck interpretó a Reeves en “Hollywoodland”, película de misterio y cine negro de 2006, protagonizada por Adrien Brody y Diane Lane, que también tiene su propia conexión con Superman).

El Superman de la película clásica – Christopher Reeve

Christopher Reeve en “Superman: la película”, 1978. (Crédito: Warner Bros/DC Comics/Kobal/Shutterstock)

Uno de los momentos más inesperados –e inesperadamente conmovedores– de la secuencia viene a continuación, cuando se ve al fallecido Christopher Reeve en una recreación evidentemente generada por computadora (CGI, por sus siglas en inglés). Reeve protagonizó con gran éxito la película de 1978 “Superman”, dirigida por Richard Donner y considerada la primera película de superhéroes de cómic. Esa película dio lugar a tres secuelas que consolidaron a Reeve como el estandarte del Hombre de Acero, un estandarte que posiblemente nunca haya sido superado. Trágicamente, la estrella quedó paralítica en un accidente de competición ecuestre en 1995, y falleció en 2004 a la edad de 52 años.

Supergirl original – Helen Slater

Helen Slater en la película “Supergirl”, 1984. (Crédito: Stanley Bielecki Movie Collectio/Moviepix/Getty Images)

Mientras que Supergirl recibe un tratamiento contemporáneo en un papel más amplio en “The Flash”, interpretada por Sasha Calle, la primera Supergirl en pantalla –encarnada por Helen Slater en la película de 1984 que protagonizó Faye Dunaway– se abalanza para unirse a Reeve durante el clímax.

La actriz de origen colombiano que interpreta a Supergirl 1:23

El aspirante a Superman – Nicolas Cage

Nicolas Cage fotografiado en 1990 en Los Ángeles, California. (Crédito: Paul Harris/Archive Photos/Getty Images)

El cameo más loco de todos es el siguiente, cuando un Kal-El/Superman de pelo largo que lucha contra una araña gigante resulta ser nada menos que la estrella de “Unbearable Weight of Massive Talent”, Nicolas Cage, también con un fuerte retoque de CGI. ¿Por qué demonios está Cage en esta película? La respuesta tiene que ver con una de las historias más famosas de Hollywood: la saga de “Superman Lives”, la película sobre Superman dirigida por Tim Burton en 1998 que nunca vio la luz. Después de que Burton triunfara con su dúo de aclamadas películas de “Batman”, estaba trabajando en “Superman Lives”, que iba a contar con Cage como el poco ortodoxo Clark Kent/Superman. Como se detalla en el documental de 2015 “The Death of Superman Lives: What Happened?” –que incluye entrevistas con Burton y con el posible guionista de “Superman Lives” (y director de “Clerks”) Kevin Smith–, la película se desechó en parte porque se filtró una imagen de un Cage despeinado con el traje de Superman en una prueba de pantalla, lo que provocó la desaprobación masiva del público en lo que supuso una de las primeras veces que algo se hizo viral, pero no en el buen sentido.

¿Qué películas hay que ver antes de “The Flash”? ¿Dónde se sitúa en el nuevo universo de DC?

Batman reiniciado – George Clooney

“Batman y Robin”, protagonizada por George Clooney (derecha) y Chris O’Donnell, 1997. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

El último cameo que provoca las carcajadas del público se produce al final de “The Flash”, cuando el personaje de Miller cree que por fin ha regresado a su propio universo… sólo para descubrir que su viejo amigo Bruce Wayne no se parece a Affleck… sino a un George Clooney con el pelo plateado de la infame “Batman y Robin”. La elección de incluir a Clooney aquí es aún más sorprendente y divertida teniendo en cuenta lo mucho y lo a menudo que Clooney ha dicho que se arrepiente de haber hecho la tan denostada película de Joel Schumacher de 1997, con traje de Batman provisto de pezones.

Aquaman – Jason Momoa

Jason Momoa como Aquaman/Arthur Curry. (Crédito: cortesía de HBO Max)

El Aquaman de Momoa reaparece en una secuencia en gran medida innecesaria en una escena post-créditos en “The Flash”, una que los espectadores pueden pensar que ayuda a establecer la tan esperada secuela “Aquaman and the Lost Kingdom”; pero no es así. La escena muestra a un Arthur Curry (nombre vulgar de Aquaman) borracho que se queda momentáneamente dormido en un charco, lo que no es gran cosa para este semidiós hijo de Atlantis. Busca también un cameo del padre de Curry, Tom, interpretado por Temuera Morrison, antes en “The Flash”.

