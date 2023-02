By

(CNN Español) — ¡Atención, seguidores de la NFL! El Super Bowl LVII está cada vez más cerca y tendrá como protagonistas a los dos mejores equipos de la temporada.

Por un lado tenemos al campeón de la Conferencia Americana (AFC), los Kansas City Chiefs, que además fueron los que más victorias tuvieron en la temporada regular en la AFC con un récord de 14-3.

En el otro extremo están las Philadelphia Eagles, que fue el equipo campeón de la Conferencia Nacional (NFC) y el que más triunfos tuvo en la temporada regular en la NFC con el mismo récord que los Chiefs.

Será un duelo para el recuerdo y, además, verá enfrentarse a dos de los mejores quarterbacks de la liga: Patrick Mahomes (27 años, será su tercera aparición en el “superdomingo” y ya 1 título de Super Bowl) y Jalen Hurts (24 años y jugará su primer Super Bowl).

¿Cuándo es el Super Bowl de 2023 y en qué estadio se jugará?

El Super Bowl de este año, que es la edición LVII en la historia de la NFL, se disputará el domingo 12 de febrero.

Se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

La patada inicial está programada a las 6:30 p.m. ET (4:30 p.m. hora de Arizona).

¿Dónde comprar tickets?

En su sección dedicada al Super Bowl, la página web de la NFL señala que el socio oficial de hospitalidad de la liga es On Location, empresa que “ofrece acceso garantizado a boletos de primera calidad, ubicaciones exactas de los asientos y experiencias previas al partido con todo incluido dentro del perímetro de seguridad”.

Al entrar a dicha sección del Super Bowl en el sitio de la NFL, verás un apartado que dice “Buy Tickets” (“Comprar boletos”) en la parte superior, justo a un lado de la pestaña de “Event Info” (“Información del evento”).

Da clic en “Buy Tickets” y la página te redirigirá automáticamente a la página web de On Location donde podrás comprar boletos oficiales del Super Bowl.

LEE AQUÍ TODO AL RESPECTO: ¿Cuánto valen los boletos para el Super Bowl 2023?

Ver por televisión o internet

De acuerdo con la NFL, el Super Bowl 2023 se transmitirá en decenas de países, entre los que destacan los de principal audiencia:

Estados Unidos: lo puedes televisar en FOX o verlo gratis en la app de la NFL México: ESPN, Fox Sports, Televisa, TV Azteca y con el NFL Game Pass en internet (por 20 pesos mexicanos)

El espectáculo de medio tiempo

La estrella del pop Rihanna será la encargada de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.

“Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anuncian que el ícono internacional, empresaria y filántropa Rihanna ocupará el centro del escenario en el State Farm Stadium para el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el Super Bowl LVII”, informó la liga en un comunicado de septiembre del año pasado.

En enero, la cantante y magnate de la moda presentó un adelanto en redes sociales de lo que será su próximo espectáculo del medio tiempo.

