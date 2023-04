Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Taylor Swift y el actor Joe Alwyn se separaron después de seis años juntos.

Una fuente cercana a Taylor confirmó la noticia a CNN y dijo: “Taylor y Joe se separaron hace unas semanas. Simplemente terminaron y planean seguir siendo amigos”.

CNN se comunicó con los representantes de Swift y Alwyn para solicitar comentarios. Entertainment Tonight fue el primero en reportar la noticia.

Alwyn y Swift, que actualmente se encuentra en su “Eras Tour”, se vincularon románticamente por primera vez en 2016.

La ganadora del Grammy y Alwyn lograron mantener su relación prácticamente en secreto, pero al más puro estilo de Taylor Swift, la cantante dejó caer algunos huevos de Pascua sobre Alwyn en el camino a través de su música.

En enero, Swift reveló en su Instagram que “Lavender Haze”, una canción de su álbum de 2022 “Midnights”, trata sobre Alwyn y dice que cuando estás en una neblina de amor lavanda, “harías cualquier cosa para quedarte allí y no dejas que la gente te baje de esa nube”.

“Al igual que mi relación de seis años, hemos tenido que esquivar rumores extraños, cosas de tabloides y simplemente lo ignoramos. Esta canción trata sobre el acto de ignorar esas cosas para proteger las cosas reales”, agregó.

Taylor Swift y Joe Alwyn en los Golden Globe Awards en Los Ángeles en 2020. (Crédito: Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank/Getty Images)

Alwyn también obtuvo un crédito como escritor en “Midnights” por la canción “Sweet Nothing”.

No es la primera vez que la pareja colabora en canciones de los álbumes de Swift. El actor británico recibió el crédito en varias canciones de los álbumes de Swift de los tiempos de la pandemia de 2020 “folklore” y “evermore” bajo el seudónimo de “William Bowery”.

Swift confirmó la verdadera identidad en el documental de Disney+ “folklore: the long pond studio sessions” ese mismo año, donde dijo que Alwyn “toca el piano maravillosamente y siempre está tocando e inventando cosas y creando cosas”.

“Folklore” ganó un Grammy por álbum del año en 2021, marcando la primera victoria de Alwyn en un Grammy.

También hubo especulaciones en 2019 de que la pareja de entonces estaba comprometida cuando Swifties retomó algunas letras de tendencia nupcial en “Lover”, la canción principal del álbum que lanzó ese año.

“Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas de una libra”, dijo Alwyn a WSJ Magazine en 2022, y agregó tímidamente: “Quiero decir, la verdad es, si la respuesta fuera sí, no diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”.

