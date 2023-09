By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — La suerte de haber estado en Nueva York la noche de este martes.

Semanas después de que Sophie Turner, estrella de “Game of Thrones”, se separara de Joe Jonas, fue fotografiada cuando salió a cenar en la Gran Manzana con Taylor Swift.

Sí, leíste bien.

En 2008, Swift tuvo una relación con Jonas, miembro del trío Jonas Brothers.

¿Están Taylor Swift y Travis Kelce juntos? Buena suerte logrando que revelen algo

Como la pareja se separó justo antes de que Swift lanzara su álbum “Fearless”, la gente desde entonces se entretiene tratando de averiguar cuál de todas las canciones pudo haber inspirado Jonas.

Al principio, esta no fue la ruptura más amistosa, y el consenso general ha sido que “You All Over Me” y “Mr. Perfectly Fine” tenían relación con Jonas, aunque Swift nunca lo ha confirmado y ambos hicieron las paces a lo largo de los años.

Recientemente, Jonas pidió el divorcio a Turner tras cuatro años de matrimonio. La pareja tiene dos hijas.

Así que ver a Swift y Turner, abrazadas y paseando por Nueva York la noche de este martes, fue demasiado para algunos usuarios de redes. Las dos mujeres fueron fotografiadas dándose un fuerte abrazo.

“Taylor Swift y Sophie Turner acaban de hacer lo más icónico posible”, tuiteó una persona. “Alexa, pon Mr. Perfectly Fine”.

OPINIÓN | La narrativa de los medios sobre el divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner no funcionará

Sin embargo, no a todos los usuarios les gustó ver a Swift y Turner aparentando solidaridad.

“Taylor Swift y Sophie Turner saliendo a cenar juntas públicamente fue algo muy calculado y me siento incómoda al respecto como fan de Jonas”, tuiteó una persona.

Ahora esperemos a ver si Swift escribe una canción sobre todo esto.

