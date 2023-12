Valeria Ordóñez

(CNN) — En 2019, el diseñador de Tesla, Franz von Holzhausen, intentó mostrar las ventanas irrompibles del Cybertruck lanzando una bola de metal a cada una de las ventanas del lado izquierdo de la camioneta. Las ventanas irrompibles se rompieron.

“Oh, Dios mío”, dijo Musk en ese momento memorablemente incómodo. “Bueno, tal vez eso fue demasiado”.

La pelota no atravesó las ventanas, pero dejó una telaraña de grietas en los cristales.

Después del evento de presentación de Cybertruck del jueves, Tesla decidió sacar provecho de la vergüenza de 2019 con una pegatina que simula vidrios rotos en una de las ventanas. La pegatina, que está diseñada específicamente para adaptarse a la forma única de la del Cybertruck, se agotó rápidamente, afirmó la compañía. No está claro cuántas pegatinas estuvieron disponibles.

Tesla ofrece pegatinas para ventanas que recrean las ventanas que se agrietaron durante la presentación original del Cybertruck 2019.

La pegatina de US$ 55 va en la ventana del asiento trasero del lado del conductor, no en la ventana del lado del conductor delantero que también se rompió en la vida real. Sin embargo, la ventana lateral trasera es una ventana por la que el conductor no mira, por lo que cubrirla con una pegatina grande no causará ningún problema de seguridad.

¿Qué nuevos modelos de carros eléctricos competirían con Tesla?

Este 2023, Von Holzhausen repitió la demostración en el evento de presentación de Cybertruck con lo que parecía una pelota de béisbol. La ventana no se rompió. Sin embargo, su lanzamiento fue bastante tímido.

La pegatina se encuentra entre un menú de accesorios Cybertruck que figuran en el sitio web de Tesla, que incluye una rampa en el portón trasero, rieles de carga y una carpa de US$ 3.000 que se integra con la plataforma de la camioneta.

Los precios de la camioneta comienzan en US$ 61.000 para una versión con tracción en dos ruedas, hasta más de US$ 100.000 para un modelo de alto rendimiento con tracción en las cuatro ruedas llamado Cyberbeast.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.