(CNN Español) – No es un secreto que “The Last of Us” se ha posicionado como la serie del momento, con un público muy diverso: desde los que son asiduos fans del videojuego hasta aquellos que solo la ven por algunos de los actores… o, incluso, por curiosidad.

Ese apetito por la historia, que transmite HBO, ha sido en cantidades millonarias.

No importó que la noche en que se emitió el episodio final también estuvieran ocurriendo los premios Oscar. La ceremonia de la Academia no fue impedimento para que el capítulo “Look for the Light” lo sintonizaran 8,2 millones de personas, dijo Warner Bros. Discovery, citando a datos de Nielsen.

Además, “The Last of Us” es la serie de HBO Max más vista en Europa y Latinoamérica en la historia de la plataforma, según HBO.

Un breve repaso a la serie

La serie ha cautivado a críticos y seguidores por igual. Lleva a la pantalla chica una espléndida adaptación del videojuego del mismo nombre, estrenado en 2013.

La producción sigue la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un mundo apocalíptico tomado por los hongos zombis cordyceps, que han tenido en jaque a la humanidad por 20 años.

A lo largo de los episodios vemos a Joel dejar caer murallas autoimpuestas por la muerte de su hija, al comienzo del mortal brote. El personaje de Pedro Pascal abre su corazón paternal a Ellie, una adolescente (sola en el mundo) que podría ser la única esperanza para el planeta.

Warner Bros. Discovery, empresa matriz de HBO y de CNN, dijo que este martes 14 de marzo se emite un largometraje con imágenes detrás de escena de lo que fue la realización de “The Last of Us”.

Este contenido está disponible desde las 9:00 p.m. hora de Miami.

“The Last of Us” tendrá una segunda temporada

HBO anunció el 27 de enero que la serie, cocreada por Craig Mazin y Neil Druckmann, fue renovada para una segunda temporada.

Mazin está detrás de series como “Chernobyl”, también de HBO, mientras que Druckmann es conocido por ser el creador y escritor de la franquicia de “The Last of Us” —inicialmente un videojuego—, así como ser el copresidente de la compañía de videojuegos Naughty Dog.

“Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación y directora de series dramáticas y películas de HBO, en un comunicado.

“Me siento sobrecogido, honrado y francamente abrumado de que tantas personas se hayan sintonizado y conectado con nuestro recuento del viaje de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey)”, dijo Neil Druckmann.

“La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a adentrarme (en la historia)”, dijo Craig Mazin.

