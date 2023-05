CNNEspañol sjv

(CNN) — Con la muerte de su madre, la reina Isabel II, en su casa rural de Balmoral en septiembre, Carlos III se convirtió instantáneamente en rey. En los días que siguieron, fue proclamado formalmente nuevo monarca del Reino Unido y ahora, después de meses de ardua preparación, su coronación está a horas.

Habiendo sido heredero del trono durante 70 años, Carlos será coronado oficialmente en una ceremonia magnífica y profundamente religiosa el 6 de mayo. Miles de personas se reunirán en la Abadía de Westminster y las calles circundantes del centro de Londres para disfrutar de una gloriosa exhibición de la pompa británica.

Hay mucha especulación flotando y algunos elementos aún se están ajustando, pero si es oficial, lo tenemos cubierto. Aquí está la guía esencial de CNN para las celebraciones: la seguiremos actualizando para asegurarnos de que se mantenga informado.

¿Qué es una coronación?

El ascenso de Carlos tuvo lugar cuando murió la reina. Fue, como se esperaba, un período profundamente sombrío cuando la nación se unió para despedir a su soberano reinante más antiguo. Ocho meses después, la coronación se sentirá muy diferente. Este es un momento de celebración pública del nuevo rey. Será un espectáculo fabulosamente exagerado al que asistirán dignatarios de todo el mundo y será visto por miles de millones.

La palabra “coronación” se deriva de la palabra latina “corona” que significa corona. Pero es mucho más que colocar literalmente la corona sobre la cabeza del soberano. Es una unión simbólica de la monarquía, la iglesia y el Estado para un ritual religioso durante el cual el monarca hace votos tanto a Dios como a la patria.

El Palacio de Buckingham ha dicho que “reflejará el papel del monarca hoy y mirará hacia el futuro, mientras se arraiga en tradiciones y pompa de larga data”.

¿Cómo puedo ver el evento?

Si has estado revisando tu buzón de correo y aún no ha llegado una invitación, no te preocupes. La ceremonia en sí está programada para comenzar a las 11 a. m. hora local (6 a. m. de Miami / ET) el 6 de mayo, con la cobertura televisiva especial de CNN y CNN en Español de la coronación del rey de 10 a. m. a 5 p. m. (5 a. m. a 12 p. m. de Miami / ET). Alternativamente, sigue la cobertura aquí en CNNE.com para la cobertura en vivo durante todo el día.

¿Cuánto durará la ceremonia?

La coronación de Carlos será más corta que la de su madre hace siete décadas. En ese entonces, la ceremonia, que fue el primer evento real en vivo televisado, duró más de tres horas.

Esta vez, el servicio anglicano será de dos horas con “representantes de otras religiones para reflejar la diversidad de la Gran Bretaña moderna”, según Earl Marshal, duque de Norfolk, cuya familia ha sido responsable de orquestar los eventos estatales desde 1482. Las coronaciones se han mantenido prácticamente iguales durante más de 1000 años y los organizadores se apoyan en esa estructura, por lo que hay mucho por recorrer.

¿Qué sucede durante el servicio de coronación?

Bien, entonces vayamos a los detalles. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dirigirá la ceremonia. Los elementos centrales del servicio son el reconocimiento, el juramento, la unción, la investidura y la coronación, seguidos de la entronización y el homenaje. El reconocimiento es cuando el soberano se para en el teatro de la abadía y se presenta al pueblo. Después de hacer el juramento de coronación, que es un voto de gobernar de acuerdo con la ley, ejercer la justicia con misericordia y mantener la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo unge al monarca con aceite sagrado.

Este momento se considera la parte más sagrada del servicio y no fue televisado en 1953. Antes del gran día de Carlos, el arzobispo Welby explicó por qué tampoco veremos al rey: en el programa oficial de recuerdos escribió que el momento es “un símbolo de ser comisionado por la gente para una tarea especial para la cual se necesita la ayuda de Dios.” Y agregó: “Es un momento en que el rey está apartado para el servicio: el servicio de la gente de este país y el servicio de Dios”.

La siguiente parte es la investidura, cuando el soberano se viste con ropas sagradas de coronación y se le presentan los símbolos de la monarquía: el orbe, el anillo de coronación, los cetros y otros. Hacia el final de la ceremonia, la corona de San Eduardo se coloca sobre la cabeza del monarca antes de que asuma el trono.

Tradicionalmente, los príncipes y pares se dirigen al soberano para presentar sus respetos en lo que se conoce como homenaje. Esta vez, sin embargo, se cree que solo el príncipe William se arrodillará ante el rey. Mientras tanto, los compañeros han sido reemplazados por el público que ha sido invitado a jurar lealtad a Carlos si lo desea.

Lambeth Palace, que es la residencia londinense del arzobispo de Canterbury, diseñó el servicio, que tiene sus raíces en 1000 años de tradición, en consulta con el rey y el gobierno del Reino Unido, que sopesaron los elementos constitucionales.

¿Qué corona usará el rey Carlos?

El servicio presenta bastantes piezas de gala de coronación sagrada, pero hablemos de coronas. Ya hemos mencionado la corona de San Eduardo, St. Edward’s Crown. Se considera la pieza central porque se utiliza en el momento exacto de la coronación. Fue realizado para Carlos II en 1661 tras la restauración de la monarquía el año anterior. Se creía que su predecesor medieval, que se fundió en 1649, se remontaba al rey inglés del siglo XI, Eduardo el Confesor.

No es una réplica exacta del diseño anterior, pero sigue el original al presentar cuatro cruces pattée, cuatro flores de lis y dos arcos. Hecho de oro macizo, está adornado con 444 piedras preciosas, incluidos rubíes, amatistas, zafiros y otras gemas, y está equipado con una gorra de terciopelo púrpura y una banda de armiño. Históricamente, se suponía que permanecería en la Abadía de Westminster, por lo que se creó una segunda corona para que el soberano la usara fuera de la abadía.

Esa segunda corona es la Corona del Estado Imperial, con la que muchos estarán más familiarizados, ya que a menudo se usa para ocasiones ceremoniales como la Apertura Estatal del Parlamento. Cuenta con 2.868 diamantes deslumbrantes, incluido el enorme Cullinan II. Se hizo en 1937 y es casi una réplica de la anterior Corona del Estado Imperial de la reina Victoria. Los arcos en su diseño estaban destinados a demostrar que Inglaterra no estaba sujeta a ningún otro poder terrenal.

Una vez que terminen los elementos espirituales del servicio, el rey Carlos y Camila se dirigirán a la Capilla de San Eduardo, un santuario de piedra en el corazón de la abadía, donde el rey se colocará la Corona del Estado Imperial en preparación para el regreso al Palacio de Buckingham.

¿Qué vestirá el rey Carlos para la ceremonia?

El rey reutilizará varias prendas históricas usadas por monarcas anteriores en coronaciones pasadas durante el servicio del sábado en “intereses de sostenibilidad y eficiencia”, según el Palacio de Buckingham.

“Su majestad reutilizará las vestimentas que aparecieron en los servicios de coronación del rey Jorge IV en 1821, el rey Jorge V en 1911, el rey Jorge VI en 1937 y la reina Isabel II en 1953, incluyendo el colobium sindonis, la supertunica, el manto imperial, el el cinturón de la espada de la coronación y el guante de la coronación”, describió el palacio.

“Aunque es habitual que se reutilicen la supertunica y el manto imperial, su majestad también reutilizará el colobium sindonis, el cinturón de la espada de la coronación y el guante de la coronación que usó su abuelo, el rey Jorge VI, en aras de la sostenibilidad y la eficiencia”, dijo el palacio. explicado.

¿Habrá procesión?

Esta es una celebración real, ¡por supuesto que hay una procesión! De hecho, serán dos por las calles de la capital británica. Uno llevará al rey para ser coronado, y después del servicio habrá un desfile más grande de regreso al Palacio de Buckingham, donde el monarca y los miembros de la familia real harán una aparición en el balcón y verán el vuelo de 60 aviones. El sobrevuelo de seis minutos incluirá las famosas aeronaves Red Arrows, los modernos F-35 y Typhoon, y el vuelo conmemorativo de la Batalla de Gran Bretaña.

La ruta en sí es significativamente más corta que el viaje de 8 km de la reina a la Abadía de Westminster en 1953. Antes del servicio, el rey Carlos dejará el Palacio de Buckingham y se dirigirá por la calle The Mall en el Diamond Jubilee State Coach, acompañado por la escolta del soberano de la Caballería Doméstica. La procesión pasará por Admiralty Arch antes de girar hacia Whitehall y viajar a lo largo de Parliament Street hasta la abadía. Regresará usando la misma ruta de 2 km, con el monarca viajando esta vez en el Gold State Coach.

El Servicio de Policía Metropolitana de Londres ha dicho que se desplegarán más de 29.000 agentes en la semana previa a la coronación y durante el resto del fin de semana festivo.

La operación de seguridad, conocida como Operación Golden Orb, será una de las más grandes que haya liderado el Met, dijo la fuerza el miércoles.

“El Día de la Coronación tendremos la mayor movilización de un día de oficiales vista en décadas con poco más de 11.500 oficiales en servicio”, dijo el subcomisionado adjunto Ade Adelekan. “Queremos que los londinenses y los visitantes que vengan a la ciudad disfruten de esta histórica y trascendental ocasión de manera segura”.

¿Cuánto costará la coronación?

Bueno, no estamos muy seguros… todavía. El Palacio de Buckingham dijo el martes que los detalles se compartirán a su debido tiempo. Sus comentarios se produjeron después de que surgieron preguntas sobre cuánto se gastó en el evento estatal durante una crisis nacional del costo de vida.

“He visto varias cifras estimadas diferentes flotando, algunas más fantasiosas que otras. Las cifras reales se compartirán a su debido tiempo cuando los gastos se relacionen con la Subvención Soberana o los costos del Gobierno”, dijo un portavoz del palacio en un comunicado.

La declaración dice que los grandes eventos estatales, como el funeral de la reina, tienden a generar más dinero del que se gasta en tales eventos, lo que atrae un gran interés mundial que impulsa la economía nacional.

“Además de las estimaciones de gastos que puede haber visto, también se ha informado que se espera que entre uno y varios miles de millones fluyan a la economía como resultado de esta coronación”, continuó el portavoz.

“No me corresponde a mí decir qué tan precisas son esas cifras, pero ciertamente la teoría se refiere a que las celebraciones son un enorme impulso económico para la nación y, lo que es igual de importante, con 100 jefes de Estado que vienen a Gran Bretaña para el evento, es una oportunidad fantástica para la creación de redes de negocio, para el Gobierno y para atraer el interés de esas naciones con todo lo que Gran Bretaña tiene para ofrecer”.

La declaración concluye asegurando al público británico que la planificación de la coronación del rey tuvo en cuenta el “desafío económico” que enfrentaba el país, lo que llevó a los organizadores a buscar formas de producir el evento de manera eficiente, como “reutilizar muchos elementos ceremoniales, en lugar de encargar otros nuevos”.

¿Será Camilla coronada reina?

Sí. Pero a diferencia de las tres reinas consortes más recientes —Alexandra, que era la esposa de Eduardo VII; la esposa de Jorge V, María; e Isabel, esposa de Jorge VI— Camilla no tiene una corona hecha especialmente para su coronación. En cambio, optó por usar la corona de la reina María. Cuando pagó por la corona de plata en 1911, la intención de la reina María era que sirviera como corona permanente de futuras consortes.

El palacio ha dicho que la elección de Camilla fue “en interés de la sostenibilidad y la eficiencia”, pero que estaba haciendo algunos “cambios y adiciones menores”. Específicamente, quiere honrar a su difunta suegra reajustando la corona con algunos diamantes, el Cullinan III, IV y V, de la colección personal de la reina.

