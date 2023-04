Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Partes del sur de Estados Unidos nuevamente corren el riesgo de enfrentar tormentas severas este viernes, que podrían traer vientos dañinos, granizo grande y la posibilidad de tornados a millones de personas en el centro-norte de Texas.

Más de 12 millones de personas en Texas, incluso en el área de Dallas-Fort Worth, están bajo un riesgo significativo de tormentas severas, según el Centro de Predicción de Tormentas.

Se espera que los impactos más extremos de la tormenta, que incluyen vientos dañinos y granizo de al menos 5 centímetros de ancho, golpeen el centro-norte de Texas entre las 3 p.m. y las 9 p.m. hora local, dijeron meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth.

Las condiciones inminentes llevaron al Centro de Predicción de Tormentas a emitir lo que llama una alerta de mayor riesgo de tormentas severas, una designación de gravedad en el Nivel 3 de 5, para aquellos en el área de Dallas-Fort Worth.

“El granizo grande será la principal amenaza con las supercélulas, con un par de instancias de piedras de más de 8 centímetros posibles”, advirtió el centro de predicción.

En otros lugares, existe un riesgo leve, Nivel 2 de 5, de tormentas severas que se extienden desde el sur de Texas hasta las fronteras de Texas-Oklahoma y Texas-Arkansas, donde es posible que haya granizo grande, vientos fuertes y un par de tornados aislados, según el centro de predicción. Las ciudades en esa área de riesgo incluyen Houston, San Antonio, Austin y Corpus Christi.

We have the potential for another round of severe storms on Friday afternoon and evening. Main hazards will be large hail and damaging winds, though a tornado or two is possible. This will include DFW and areas south. #dfwwx #ctxwx #txwx pic.twitter.com/HtnU5y1cH9 — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) April 27, 2023

La amenaza de clima severo se produce cuando otro sistema de tormentas provocó informes de tornados, ráfagas de viento y granizo peligrosamente grande en Texas y Florida esta semana.

Este jueves por la noche, una tormenta provocó un tornado cerca de Hosford, Florida, después del cual una docena de casas quedaron destruidas y otras 20 resultaron dañadas, según Rhonda Lewis, directora de Manejo de Emergencias del Condado de Liberty.

Seis de los siete informes de tornados registrados este jueves fueron a través del noroeste de la Florida, mientras que uno fue en el suroeste de Georgia.

Además del granizo del tamaño de una pelota de tenis que bombardeó partes de Texas y Florida este miércoles, también se reportó granizo de hasta 4 centímetros de ancho este jueves en varias ciudades de Florida, y miles en el norte de ese estado quedaron sin electricidad.

60 millones de personas bajo alertas de tormentas

Los dos sistemas de tormentas que azotan EE.UU. este viernes pusieron a cerca de 56 millones de personas en el sur y el Atlántico medio bajo riesgos de tormentas eléctricas.

Los diversos niveles de amenazas se extienden por toda la mitad este de Texas.

En cuanto al sureste, existe un riesgo marginal de tormentas eléctricas que se extienden desde el sur de Florida hacia el norte hasta Virginia. El área de advertencia incluye Miami, Jacksonville y Tampa en Florida; Sabana, Georgia; Charleston y Raleigh en las Carolinas; y Roanoke, Virginia.

“Se esperan más rondas de fuertes lluvias y clima severo en los estados del sur hoy y hasta la madrugada del viernes, seguidas de partes de Texas para la madrugada del sábado”, dijo el Centro de Predicción del Clima.

Para este sábado, la mayor parte del clima severo estará disminuyendo. Si bien todavía hay cierta incertidumbre en el pronóstico, Nueva Orleans, Montgomery y Mobile, Alabama, y Orlando y Tampa, Florida, podrían ver vientos dañinos, granizo e incluso un tornado aislado.

