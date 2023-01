By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — El expresidente de EE.UU. Donald Trump apuntó a Ron DeSantis el sábado, alegando que el gobernador de Florida y su equipo “tratan de reescribir la historia” con respecto a su respuesta a la pandemia de covid-19, y calificó la posible candidatura presidencial de su rival republicano como “muy desleal”.

“Hubo gobernadores republicanos que no cerraron sus estados”, dijo Trump a los periodistas mientras estaba a bordo de su avión. “Florida estuvo cerrada durante un largo tiempo”.

“Tratan de reescribir la historia”, agregó. CNN se ha comunicado con DeSantis para hacer comentarios.

En marzo de 2020, el gobernador de Florida emitió un decreto para cerrar bares y clubes nocturnos, instando a las personas a seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. para limitar las reuniones en las playas a no más de 10 personas. Ya en septiembre, DeSantis firmó decreto que autorizaba la apertura total de restaurantes y bares, lo que generó críticas de los funcionarios de salud pública debido al tope de covid-19 ese otoño.

Trump defendió su gestión de la pandemia y dijo que dejaba las decisiones en manos de los gobernadores.

“Tuve gobernadores que decidieron no cerrar nada y eso dependía de ellos”, afirmó. El expresidente también apuntó al cambio de postura de DeSantis sobre las vacunas, diciendo que el gobernador de Florida había “cambiado mucho de tono”.

Ese reclamo se produce después de que DeSantis pidiera a los legisladores estatales este mes que aplicaran sanciones permanentes a las empresas que exigen que todos los empleados se vacunen contra el covid-19.

La rivalidad con Trump se cierne sobre cada movimiento que hace DeSantis. Su relación se remonta a la campaña primaria del gobernador en 2018, cuando el respaldo de Trump ayudó al poco conocido congresista a ganar la nominación. Un anuncio viral con DeSantis y su familia, incluidos dos niños pequeños, destacó su lealtad a Trump.

Pero a medida que se hablaba de 2024 en los últimos meses, cuando Trump volvió a declarar su candidatura a la nominación presidencial y DeSantis ganó la reelección con una victoria aplastante de 19 puntos en noviembre, creció cada vez más el desacuerdo entre ambos. Antes y después de las elecciones intermedias, Trump se burló de DeSantis como un “gobernador promedio” y se burló de él con el apodo de “Ron DeSanctimonious”.

El sábado, durante un evento de campaña que lo llevó a New Hampshire y Carolina del Sur, Trump volvió a atribuirse el mérito de ayudar a elevar a DeSantis durante su candidatura a gobernador de 2018 y dijo: “Ron no habría sido gobernador si no fuera por mí”.

“Entonces, cuando escucho que podría postularse, lo considero muy desleal”, afirmó Trump.

Mientras apuntaba a DeSantis, Trump dijo a los periodistas a bordo de su avión que Nikki Haley, quien se desempeñó como su embajadora ante las Naciones Unidas, lo llamó en los últimos días para informarle que considera lanzar una candidatura presidencial para 2024.

“Hablé con ella por un rato, le dije: ‘Mira, ya sabes, sigue tu corazón si quieres postularte’”, comentó Trump. “Ella dijo públicamente que ‘nunca me presentaría contra mi presidente, fue un gran presidente’”.

Trump señaló que le dijo a Haley que ella “debería hacerlo”.

Se dice que Haley, quien recientemente trasladó a sus principales asesores a Charleston, está sopesando el momento del lanzamiento de una campaña en este momento, ya que no quiere ser la primera en enfrentarse sola a Trump. En 2021, dijo que no desafiaría a Trump si volvía a postularse para la Casa Blanca en 2024.

CNN se ha comunicado con Haley para hacer comentarios.

Kit Maher de CNN contribuyó a este informe.

