(CNN) — Los usuarios de Twitter se despertaron este viernes por la mañana con aún más caos en la plataforma de lo que se habían acostumbrado en los últimos meses bajo la dirección del CEO Elon Musk después de una amplia reducción de las marcas de verificación azules de celebridades, periodistas y agencias gubernamentales.

El final de la verificación tradicional marcó el comienzo de un régimen de información radicalmente diferente en Twitter, uno destacado por suplantaciones casi inmediatas de cuentas gubernamentales; la eliminación de las etiquetas utilizadas anteriormente para identificar la propaganda china y rusa; y una lucha de la empresa para volver a verificar individualmente a ciertas figuras de alto perfil como el papa Francisco.

Una amplia gama de organizaciones de medios perdieron las insignias de verificación doradas que el equipo de Musk había desarrollado meses antes como una alternativa a la verificación de marca tradicional, lo que refleja la aparente negativa de esas organizaciones a pagar las insignias que ahora cuestan US$ 1.000 por mes.

Varios usuarios destacados de Twitter, incluidos LeBron James, William Shatner y Stephen King, también se negaron a pagar para mantener sus credenciales de verificación, lo que llevó a Musk a intervenir personalmente. Pareciendo sentir los problemas que podrían surgir si esos usuarios no fueran verificados, Musk dijo este jueves que pagaría de su propio bolsillo para asegurarse de que los perfiles de James, Shatner y King continuaran verificados.

“Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho”, tuiteó King.

“De nada, namasté”, respondió Musk, agregando un emoji de oración.

Aunque algunos de los problemas más visibles con el lanzamiento podrían resolverse en los próximos días, el impacto más amplio del cambio ha sido hacer que sea más difícil para los usuarios determinar la autenticidad de una cuenta y socavar potencialmente el papel central de Twitter como centro de noticias. La verificación de Twitter ya no es un indicador de que una cuenta representa a quien dice representar; en cambio, refleja que un usuario —o, aparentemente, el propietario de Twitter— pagó por Twitter Blue, el servicio de suscripción de la empresa.

Experimentos anteriores con cambios en la verificación habían llevado a un caos similar, lo que llevó a Twitter a posponer el lanzamiento varias veces. Sin embargo, Twitter continuó avanzando con su estrategia de verificación pagada, con la esperanza de aumentar los ingresos por suscripción después de ver una fuerte caída en su negocio principal de ventas de anuncios.

Después de que el cambio de este jueves eliminó la verificación de la cuenta oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York, la cuenta tuiteó este jueves por la noche: “Esta es una cuenta de Twitter auténtica que representa al gobierno de la ciudad de Nueva York”.

Más tarde, otra cuenta de Twitter con la misma imagen de perfil y una ligera variación en el nombre de usuario de la cuenta oficial respondió a ese tuit.

“No, no es”, dijo la cuenta del impostor. “ESTA cuenta es la única cuenta auténtica de Twitter que representa y está administrada por el gobierno de la ciudad de Nueva York”.

Para este viernes por la mañana, la verificación de la ciudad había sido restaurada con una marca de verificación gris que indicaba que era una “cuenta del gobierno o de una organización multilateral”. Lo mismo había ocurrido con el papa Francisco, que también había perdido su marca de verificación azul este jueves.

En un cambio aparentemente no relacionado y coincidente, Twitter también eliminó la etiqueta de “medios financiados por el gobierno” de las cuentas pertenecientes a CBC Canadá y NPR, la última de las cuales había abandonado Twitter por la etiqueta, pues NPR dijo que la etiqueta tergiversaba el editorial de la organización de noticias como independiente del gobierno de EE.UU.

Twitter también eliminó las etiquetas de “medios afiliados al estado” de las cuentas pertenecientes a Xinhua News de China y RT de Rusia.

Según NPR, Musk eliminó todas las etiquetas de medios en Twitter siguiendo una sugerencia del autor Walter Isaacson, quien está escribiendo una biografía de Musk. Isaacson, quien está verificado en Twitter como suscriptor de Twitter Blue, tuiteó una foto de Musk este jueves desde el sitio de lanzamiento de Starship de SpaceX. El cohete explotó en el aire.

