(CNN) — Un enjambre de abejas obligó a un avión de Delta Air Lines a permanecer en tierra este miércoles, retrasando un vuelo de Houston a Atlanta durante aproximadamente tres horas.

“Lo creas o no, el vuelo 1682 de Delta de Houston-Bush a Atlanta sufrió un retraso ayer por la tarde después de que un simpático grupo de abejas evidentemente quiso hablar con el ala de nuestros aviones, sin duda para compartir lo último sobre las condiciones de vuelo en el aeropuerto”, informó la aerolínea en un divertido comunicado después de que las imágenes causaran conversación en redes sociales.

Delta Air Lines no dijo exactamente qué medidas tomaron para resolver la situación, pero en última instancia, las abejas fueron desplazadas empujando el avión hacia atrás desde la puerta de embarque utilizando equipos de tierra sin pasajeros a bordo.

El bienestar de las abejas y la garantía de que las superficies del avión no estuvieran contaminadas fueron factores que influyeron en el retraso.

Delta pidió disculpas a los clientes del vuelo retrasado.

La usuaria de Twitter Anjali Enjeti tuiteó en vivo el incidente desde el interior del Aeropuerto Intercontinental George Bush, informando de varias medidas que evidentemente se barajaron y rechazaron para conseguir que las abejas volaran lejos del ala del Airbus A320.

My flight leaving Houston is delayed because bees have congregated on the tip of one of the wings. They won’t let us board until they remove the bees. But how on earth will this happen? Won’t they leave the wing when we take off? pic.twitter.com/DhodBz0m5n — Anjali Enjeti (she/her) (@AnjaliEnjeti) May 3, 2023

Enjeti menciona a un apicultor y al control de plagas en sus actualizaciones, aparentemente extraídas de los anuncios de Delta y de los rumores comentados por otros pasajeros. También relató cómo se disputaban las posiciones junto a las ventanillas del aeropuerto con la esperanza de presenciar una operación de apicultura, acompañada de aperitivos para el espectáculo.

Según Enjeti, no apareció ningún apicultor, para su decepción.

“Sería un gran momento culminante de mi vida ver a un apicultor quitar las abejas del ala de un avión. Va a ser difícil dejarlo pasar. La decepción es real”, tuiteó.

Enjeti no respondió inmediatamente al intento de CNN de ponerse en contacto con ella.

Abejas en aeropuertos

Los enjambres de abejas en los aviones son inusuales, pero ya han ocurrido. Un enjambre de abejas retrasó un vuelo de Air India en 2019. En ese caso se utilizaron cañones de agua para desplazar a las abejas de la aeronave que debía cubrir la ruta de Calcuta a Agartala.

En 2016, un avión de combate F-22 Raptor quedó temporalmente inmovilizado por 20.000 abejas. Un apicultor ayudó a resolver esa situación en Virginia.

En los aeropuertos de pasajeros, los apicultores son cada vez más habituales.

Un informe de 2022 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina detalla una serie de aeropuertos de Estados Unidos e internacionales que han establecido “prácticas y programas respetuosos con los polinizadores que restauran el hábitat de las abejas y sensibilizan al público y muestran aprecio hacia estos fascinantes insectos”.

Según el informe, el aeropuerto alemán de Hamburgo fue el primero en introducir un apiario en 1999. Chicago O’Hare fue el primer aeropuerto estadounidense en añadir un apiario significativo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) participa en las investigaciones relacionadas con los programas apícolas de los aeropuertos.

El aeropuerto implicado en el retraso de este miércoles relacionado con las abejas no se ha unido a los esfuerzos de apicultura aeroportuaria… todavía.

“Se está estudiando la posibilidad de implementar esta iniciativa en las instalaciones del aeropuerto Bush, pero actualmente no contamos con un programa de apicultura en el aeropuerto”, declaró a CNN por correo electrónico Augusto Bernal, portavoz del aeropuerto.

