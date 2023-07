By

Sofía Benavides

(CNN) — Un hombre de California fue condenado por importar ilegalmente un antiguo mosaico, que se cree que se hizo en la Siria moderna hace casi dos mil años y está valorado en casi medio millón de dólares.

Mohamad Yassin Alcharihi, de 56 años, fue declarado culpable de un cargo de ingreso de productos clasificados falsos el 21 de junio, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE.UU.

Alcharihi hizo una “clasificación falsa” sobre el “valor y la calidad” del mosaico, dijeron los fiscales federales en el comunicado. La obra de arte antigua llegó al puerto de Long Beach como parte de un envío desde Turquía en agosto de 2015.

El mosaico, que se cree que data de la era bizantina del imperio romano, muestra una escena mitológica: Hércules rescatando a Prometeo, quien había sido encadenado a una roca por otros dioses por robar el fuego.

Un hombre de California fue declarado culpable de importar ilegalmente este antiguo mosaico de Siria. Representa a Hércules rescatando a Prometeo (Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California/AP)

Alcharihi solo pagó unos US$ 12.000 por la antigüedad, que un perito tasador valoró en US$ 450.000 dólares, según la Fiscalía Federal. Además, en el momento de llevar la obra de arte a EE.UU., mintió y declaró que estaba importando baldosas de cerámica de Turquía con un valor de menos de US$ 600, dijeron los fiscales.

El mosaico pesa la friolera de más de 900 kilogramos y mide aproximadamente 4,5 metros de largo y 2,5 de alto, según el comunicado. La pieza fue escondida en un contenedor de envío detrás de una pila de jarrones y luego, tras pasar por la aduana, fue enviada en un camión a la casa de Alcharihi.

La obra se encuentra almacenada en una instalación de Los Ángeles desde que fue inautada del garaje de Alcharihi en 2016. La Oficina del Fiscal Federal no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios sobre los planes futuros para la obra de arte.

Terremoto en Turquía destruye un antiguo castillo utilizado por romanos y bizantinos

Las declaraciones falsas de Alcharihi sobre el mosaico se produjeron pocos meses después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara una resolución condenando la destrucción del patrimonio cultural en Siria. Desde que comenzó la guerra civil siria en 2011, la destrucción por parte de ISIS y por los saqueos oportunistas provocaron la pérdida de grandes extensiones de obras de arte y artefactos arqueológicos. Según los informes, en 2015 los militantes de ISIS destrozaron seis estatuas antiguas, incluida una que data del siglo II.

Está previsto que Alcharihi sea sentenciado el próximo mes, según el comunicado de prensa. Se enfrenta a una sentencia máxima de dos años en una prisión federal.

