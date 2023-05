By

May 7th, 2023

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — ¿Qué te parece ganar US$ 1.000 por ver películas compulsivamente? Un sitio web financiero ofrece el premio a una persona que pueda dedicar dos semanas a ver más de 20 horas de la saga cinematográfica “Fast and the Furious”.

FinanceBuzz, un sitio informativo que ofrece consejos y recomendaciones relacionados con el dinero, busca un “ajustador de reclamos de Fast and Furious” para ver las 10 películas de la franquicia de acción mundial protagonizada por Vin Diesel, que estrenó su primera entrega en 2001.

“F9: The Fast Saga”, la novena entrega de la franquicia, recaudó más de US$ 400 millones tras su estreno en 2021.

La misión del ajustador de reclamos: rastrear los daños de cada accidente de coche que se produzca en cada película, incluida la próxima “Fast X”, que se estrena el 19 de mayo. El ganador del concurso se encargará de anotar todos los accidentes de auto que provoquen daños, el alcance de los mismos y los vehículos implicados.

“Además, recibirás una educación saludable sobre el valor de la familia”, afirma la empresa en un comunicado de prensa, al hacer un guiño al conocido tema de la franquicia.

FinanceBuzz también quiere saber si el número de accidentes en pantalla aumentó o disminuyó a lo largo de la historia de la serie, según el comunicado.

El sitio web pretende utilizar los hallazgos del ajustador de cuentas para estimar el impacto en el seguro de la conducción temeraria de la franquicia global de miles de millones de dólares, según la descripción del trabajo. La empresa afirma que también incluirá las notas del ganador en un próximo story.

Para optar al puesto, el candidato seleccionado debe poder alquilar o ver películas en casa y ver “Fast X” en el cine.

Los aspirantes residentes en EE.UU. pueden presentar su solicitud hasta el 19 de mayo, y el ganador lo sabrá el 26 de mayo, anunció FinanceBuzz.

