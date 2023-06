Carolina Calero

(CNN) — Los expedientes de inmigración del príncipe Harry deben ser desclasificados a la luz de las revelaciones sobre el consumo de drogas hechas en su reciente libro, según argumentará un grupo de expertos conservadores ante un tribunal federal la próxima semana.

La Heritage Foundation ha demandado al gobierno estadounidense para averiguar si actuó de acuerdo con el procedimiento cuando concedió el visado estadounidense al duque de Sussex. Según la ley de inmigración estadounidense, las pruebas de consumo de drogas en el pasado pueden ser motivo para rechazar una solicitud.

El caso será llevado ante un juez federal el próximo 6 de junio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.

La organización presentó una demanda al amparo de la Ley de Libertad de Información, intentando obligar al gobierno a hacer público el expediente de inmigración de Harry. “La información solicitada es de inmenso interés público”, se lee en una demanda enmendada presentada el 5 de mayo.

“La amplia y continua cobertura de los medios de comunicación ha sacado a la luz la cuestión de si el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) admitió adecuadamente al duque de Sussex a la luz del hecho de que él ha admitido públicamente una serie de delitos de drogas tanto en Estados Unidos como en el extranjero”, continúa.

La solicitud original de los expedientes de Harry fue rechazada porque Harry no había indicado que “consintiera en que se divulgara su información”, dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. en documentos judiciales.

Además, el DHS argumenta que “las citas a especulaciones sobre el estado del visado del príncipe Harry no son suficientes para cumplir la norma” de acelerar el proceso de publicación del documento.

La Heritage Foundation es desde hace tiempo uno de los think tanks conservadores más influyentes de Washington. Nile Gardiner, director del Margaret Thatcher Center for Freedom de la fundación, tuiteó el jueves que había un interés público en divulgar los antecedentes de Harry.

“Dada su amplia admisión de consumo de drogas, normalmente descalificante para la entrada a Estados Unidos, el pueblo estadounidense merece respuestas a las serias preguntas que plantean las pruebas”, escribió en un mensaje de Twitter. “¿De hecho, el DHS miró hacia otro lado, tuvo favoritos o no respondió adecuadamente a cualquier posible declaración falsa del príncipe Harry?”.

CNN le pidió comentarios a un representante del príncipe Harry.

Harry confesó recientemente haber consumido varias drogas recreativas en fiestas en sus explosivas memorias “Spare”, publicadas en enero.

El duque de Sussex admitió haber consumido cocaína, fumado marihuana y probado hongos alucinógeos. Harry, que se mudó a California con Meghan en 2020, se ha abierto sobre sus experiencias con la cocaína cuando era adolescente.

“Por supuesto. Había estado consumiendo cocaína por esa época. En la casa de campo de alguien, durante un fin de semana de rodaje, me habían ofrecido una línea, y había tomado algunas más desde entonces”, reveló Harry.

“No era muy divertido, y no me hacía especialmente feliz, como parecía hacer a todos los que me rodeaban; pero me hacía sentir diferente y ése era el objetivo principal”.

Harry se describió a sí mismo como un “chico de diecisiete años profundamente infeliz y dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el statu quo”.

En otras partes de la autobiografía, el quinto en la línea de sucesión al trono habla de su paso de fumar tabaco a fumar marihuana durante sus días en Eton College, además de revelar que probó los hongos mágicos durante un viaje a Estados Unidos.

Harry contó que se alojó brevemente en casa de la actriz Courteney Cox, donde “vimos una caja enorme de bombones de hongos black diamond” y él y un amigo se comieron varios y “los regaron con tequila”.

La autobiografía no fue la primera vez que el Príncipe Harry hablaba de su consumo de drogas recreativas cuando era más joven.

Anteriormente habló con Oprah Winfrey de cómo abusó de las drogas y el alcohol a finales de sus 20 y principios de los 30 como un mecanismo para hacer frente a las presiones de la vida real.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas”, dijo. “Estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía en ese entonces”.

