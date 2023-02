By

Alexandra Ferguson

(CNN) — La primera vez que Anthony Sall vio a Barbara Olle, se quedó “pasmado”.

Era el verano de 1969. Anthony era un universitario estadounidense de 28 años que rehuía las expectativas familiares para explorar el mundo.

Anthony había rechazado la oferta de su padre de trabajar en su exitosa empresa familiar para pasar la mayor parte de cinco años viajando.

En 1969, Anthony se acercaba al final de su viaje, sin saber que estaba a punto de comenzar el capítulo que más le cambiaría la vida.

La primera vez que Anthony vio a Barbara, estaba en la fila del ferry en el puerto de Atenas, esperando para embarcar hacia la isla griega de Mykonos.

“Tenía una forma de ser que llamaba la atención por sí sola, y me cautivó y atrajo de inmediato”, cuenta Anthony a CNN Travel.

Barbara creció en la Alemania del Este comunista, pero escapó a Alemania Occidental con su familia cuando tenía 10 años. Más tarde asistió a un internado en Suiza.

La educación de Barbara le dio una visión internacional, y en su edad adulta disfrutó de estancias en París y Londres.

En el verano de 1969, acababa de cumplir 24 años y tenía el trabajo de sus sueños: era auxiliar de vuelo de Air France.

El trabajo de auxiliar de vuelo le iba como anillo al dedo.

“Conocer gente, estar en un país diferente en cada viaje con mis amigos de la aerolínea –en un safari por África, paseando por los Campos Elíseos de París, yendo a mi peluquería favorita en Frankfurt– podría seguir y seguir”, cuenta Barbara a CNN Travel.

Ese verano, Barbara y su amiga Evelyn estaban aprovechando al máximo una semana libre.

“Decidimos ir a Grecia, que en aquel momento era un país muy asequible, soleado y cálido”, recuerda Barbara.

Cuando Anthony vio a Barbara en el puerto del ferry, tenía en la mano un pasaje para otra isla: Hydra. Barbara se dirigía claramente a Mykonos, así que, por capricho, Anthony cambió su pasaje para allá.

En 1969, Barbara Olle era auxiliar de vuelo de Air France. Le encantaba su trabajo y volar para ganarse la vida. Crédito: Anthony y Barbara Sall

Anthony esperaba poder hablar con Barbara en el ferry, pero resultó que ella viajaba en segunda clase y él en tercera. Había barreras que separaban cada sección.

Y no solo eso, aparentemente, Anthony tenía competencia.

El día anterior, Barbara había conocido a un griego en Atenas, cerca de la Acrópolis, y él la había invitado a cenar.

“Para escaparme, le dije: ‘Vale, quedamos’, pero, por supuesto, nunca fui”, recuerda Barbara. “A la mañana siguiente, voy con mi amiga al puerto para coger el ferry a Mykonos, y estamos haciendo fila y alguien me da unos golpecitos en la espalda. Me doy la vuelta y es este señor griego”.

En el ferry de Mykonos, el griego invitó a Barbara y a Evelyn a comer con él en primera clase. Las dos amigas aceptaron: aunque Barbara no estaba interesada en él románticamente, disfrutaba conociendo gente en sus viajes.

Al otro lado del barco, Anthony observaba todo esto y se preguntaba cómo podría ingeniárselas para conocer a Barbara. Mientras tanto, charlaba con una joven pareja estadounidense, Alan y Lili, que estaban sentados con él en tercera clase. Les contó que Barbara le había cautivado al instante y que esperaba poder hablar con ella.

Los nuevos amigos de Anthony alentaron su búsqueda, y en poco tiempo los tres estaban saltando sigilosamente las vallas que separaban la tercera, la segunda y la primera clase.

“De repente apareció Tony, que había saltado todas las vallas del barco”, recuerda Barbara.

A ella le divertía su tenacidad. Por fin tuvo lugar la esperada presentación, y el griego invitó a los tres recién llegados a sentarse.

Se conocieron en un tren nocturno en Europa. Ahora llevan casi 30 años casados

De Mykonos a Hydra

Barbara y Anthony se conocieron mejor mientras exploraban las islas griegas de Mykonos e Hydra. Crédito: Anthony y Barbara Sall

Mientras el ferry surcaba el turquesa mar Egeo hasta Mykonos, los viajeros se fueron conociendo, disfrutando de la cena y charlando durante las horas siguientes.

Cuando el barco atracó, Anthony preguntó si Barbara estaría interesada en cenar más tarde, los dos solos.

“Le dije: ‘La isla es muy pequeña y seguro que nos veremos’”, recuerda Barbara.

Barbara se dio cuenta de que Anthony estaba interesado en ella y no quiso alentar su afecto.

“No me interesaba empezar una relación en aquel momento”, dice Barbara hoy. Poco antes del viaje a Grecia, había terminado una relación con un hombre que vivía en los Países Bajos, y aún estaba asimilando esa ruptura cuando conoció a Anthony.

“Por eso era un poco distante, porque no quería involucrarme”, dice hoy. “Pero poco a poco, fui cambiando”.

Durante los días siguientes, Barbara, Anthony, Evelyn, amiga de Barbara, y los otros viajeros que habían conocido en el ferry pasaron juntos el tiempo en Mykonos.

Resultó que el griego tenía una casa en un hermoso lugar de la playa. El grupo se reunía en la arena frente a su casa, charlando hasta mucho después del atardecer, compartiendo historias de viajes.

“Cuando empezamos a pasar más tiempo juntos, Tony me pareció muy interesante y disfruté de su compañía y sus historias”, dice Barbara. “Tiene un gran don de gentes”.

“A su amiga le caí bien como persona, y eso fue definitivamente positivo para mí a la hora de luchar por su interés y, finalmente, su limitado afecto”, bromea Anthony.

La semana llegó a su fin y el grupo se dispersó.

“Nunca mantuvimos el contacto con ninguna de las personas del ferry”, dice Barbara.

Evelyn, la amiga de Barbara, tenía que volver al trabajo, el griego se quedaba en Mykonos y Lili y Alan regresaban a casa en Estados Unidos.

Pero a Barbara aún le quedaban unos días antes de su próximo turno.

“Así que Tony y yo decidimos ir juntos a Hydra”, recuerda.

Las cosas cambiaron aún más cuando se quedaron solos Tony y Barbara. Mientras paseaban por las calles empedradas de la isla, charlando, se abrieron el uno al otro como no lo habían hecho antes.

“Llegamos a conocernos muy bien, sin ocultar nada de nuestro pasado, y descubrimos que no solo teníamos mucho en común, sino que ella empezaba a preocuparse por mí como yo me había preocupado por ella desde el primer momento en que la vi”, dice Anthony. “Empezamos a conectar de verdad”.

Bárbara recuerda que ambos pasaban los días en la playa y largas veladas en restaurantes charlando y “disfrutando el uno del otro”.

Empezaron, dice Anthony, “a creer que esto era algo muy diferente, y que empezaba a convertirse en algo duradero”.

En su tercer día en Hydra, Anthony le dijo a Barbara que pensaba que algún día se casarían.

“Me reí pensando que los estadounidenses estaban completamente locos”, dice Barbara, riéndose de nuevo al recordarlo.

Pero mirando atrás, dice que se estaba enamorando, aunque aún no lo supiera.

“Los dos empezamos a darnos cuenta de que no podíamos decir ‘adiós’ sin más al final de la experiencia griega, y teníamos que empezar a pensar en continuar con un compromiso a largo plazo”, dice Anthony.

Un fin de semana en Viena

Durante sus cinco años viajando por el mundo, Anthony no había regresado a Estados Unidos ni una sola vez. En parte, por motivos económicos: financiaba su aventura con un trabajo a medio y todo lo que ganaba lo destinaba a la siguiente etapa del viaje. Anthony también estaba convencido de que su padre intentaría convencerlo de que se quedara en Estados Unidos si regresaba, así que pospuso el regreso a la vida “real” todo lo posible.

El caso es que la semana siguiente a su partida de Hydra se produjo el esperado reencuentro con sus padres. Los padres de Anthony estaban de visita en Viena, Austria, por motivos de trabajo y Anthony planeaba reunirse con ellos durante su estancia en la ciudad.

Anthony invitó a Barbara y ella aceptó. Los dos se despidieron en Grecia y se reunieron en Austria una semana más tarde.

Para Barbara, llegar a Viena fue un poco sorpresivo, ya que de repente se dio cuenta de que Anthony provenía de una familia adinerada.

“Todo el tiempo que estuvimos juntos en Grecia lo compartimos todo, él tenía un presupuesto limitado”, recuerda.

“Llegué a Viena, me recogió en una limusina con chófer y nos detuvimos frente al Hotel Imperial. Sus padres estaban alojados en la Grand Suite, y yo en ese momento no tenía ni idea”.

Anthony no les dijo a sus padres que iba con Barbara. Por un lado, eso habría implicado una llamada telefónica de larga distancia de Europa a EE.UU., una hazaña nada desdeñable en 1969. Pero además, aunque Anthony estaba seguro de que sus padres adorarían a Barbara cuando la conocieran, no sabía cómo reaccionarían cuando supieran que era alemana. Los padres de Anthony eran judíos y, desde la Segunda Guerra Mundial, habían evitado los productos alemanes y no habían hecho negocios en Alemania.

El padre de Anthony fue el primero en conocer a Barbara; su madre aún estaba en la suite, preparándose para la cena. Su padre volvió inmediatamente al piso de arriba para informarle a su mujer.

“Esta mujer, estoy loco por ella”, dijo.

Cuando la madre de Anthony conoció a Barbara, tuvo una reacción similar. Las dos mujeres se hicieron amigas rápidamente.

“Estábamos muy unidas”, dice Barbara. “Nos caímos bien enseguida y me sentí muy a gusto”. “Adoraba a Barbara”, dice Anthony. “Eran inseparables”.

Anthony, Barbara y los padres de Anthony pasaron un maravilloso fin de semana en Viena, y a partir de ahí, la relación de Anthony y Barbara “empezó a moverse muy deprisa”, como dice Anthony.

Él siguió viajando durante los meses siguientes, atravesando Europa del Este para tachar más países de su lista.

Mientras tanto, Barbara volvió a su base de Air France en Frankfurt. Los dos se veían siempre que podían. “Siempre que yo tenía unos días libres, él venía a Frankfurt y los pasaba conmigo”, dice Barbara.

En uno de esos viajes, Barbara presentó a Anthony a sus padres, que vivían en la montañosa región alemana de la Selva Negra. Anthony les encantó y disfrutaron enseñándole los bellos paisajes de la zona.

Una nueva vida en Estados Unidos

Aquí están Anthony y Barbara el día de su boda en 1970. Crédito: Anthony y Barbara Sall

En noviembre de 1969, la aventura de cinco años de Anthony llegó a su fin y regresó a Estados Unidos. Barbara voló de visita a Filadelfia ese Día de Acción de Gracias y fue recibida calurosamente por la extensa familia de Anthony.

Y entonces decidimos: “¿Y ahora qué?”, recuerda Barbara. “No podemos quedar al otro lado del Atlántico, porque entonces no era tan fácil. No se podía llamar por teléfono como ahora. Así que pensamos: ‘Bueno, o nos casamos, o tenemos que romper’”.

La pareja decidió arriesgarse.

“Así que volé de vuelta a Alemania, vendí mi auto, me deshice de mi departamento, dejé mi trabajo, volví el 31 de diciembre de 1969”, dice Barbara. “Y dos semanas después nos casamos”.

Barbara se convirtió al judaísmo antes de la boda, que tuvo lugar en una sinagoga de Filadelfia.

“Yo nunca había tenido una religión. Nunca me bautizaron; en Alemania Oriental, nadie tenía religión”, dice. Fue una boda pequeña pero festiva, y después Barbara y Anthony se instalaron en Filadelfia.

Así se enamoraron dos extraños en el ascensor de un hotel en Grecia

Para Barbara, que adoptó el apellido de Anthony tras la boda, mudarse a Estados Unidos fue una aventura internacional más.

“Estuve fuera de casa desde los 12 años. Y después del internado, como he dicho, me fui a Francia y a Inglaterra. Así que ya llevaba muchos, muchos años lejos de mi familia. Estaban acostumbrados a que fuera muy independiente. Así que no se sorprendieron cuando les dije: ‘Me voy a Estados Unidos’”, dice Barbara.

Los padres de Anthony también facilitaron su instalación en Estados Unidos.

“Tuve mucha suerte de tenerlos en mi vida, siempre estuvieron ahí para nosotros, apoyándonos y queriéndonos en todo lo imaginable”, dice Barbara.

Un año después, en 1971, Anthony y Barbara embarcaron en el recién botado transatlántico Queen Elizabeth 2 (QE2) para pasar su luna de miel.

Tony empezó a trabajar para la empresa de cosméticos Revlon, que lo trasladó a Chicago, donde la pareja recibió a su primer hijo. Anthony y Barbara tuvieron tres hijos más.

A finales de la década de 1970, unas vacaciones de verano en Francia inspiraron a Barbara a solicitar de nuevo el puesto de auxiliar de vuelo. Empezó a trabajar para National Airlines y redescubrió su pasión por volar.

Cuando National Airlines fue comprada por Pan American World Airways en 1980, Barbara cambió sus alas por la insignia dorada y azul de Pan Am.

Más tarde, cuando Pan Am quebró en la década de 1990, Barbara fue contratada por Delta. Hoy sigue volando internacionalmente con Delta, y dice que su pasión por el trabajo no ha disminuido a sus 76 años.

“Cada viaje es como unas minivacaciones”, dice Barbara.

Barbara y Anthony tienen cuatro hijos y les han inculcado el amor por los viajes. Crédito: Anthony y Barbara Sall

Anthony, que ahora tiene 81 años y está jubilado, dice que todavía se emociona cada vez que Barbara vuelve de un viaje de trabajo.

“Dios mío, cualquiera diría que acabo de conocerla. Aquí estamos, 54 años juntos, 53 casados. Y no veo la hora de que llegue el día en que ella vuelva a casa del viaje, después de solo tres míseros días”.

Cuando los hijos de Anthony y Barbara eran adolescentes, siguieron los pasos de sus padres y se embarcaron en viajes en solitario por Europa.

“Ni siquiera habían salido del instituto y la gente me decía: ‘¿No te pone nerviosa que estén solos en Europa?”, recuerda Barbara.

Barbara siempre explicaba que no, que no estaba nerviosa. Quería que sus hijos vieran el mundo, que vivieran aventuras independientes, que estuvieran abiertos a nuevas experiencias.

“A día de hoy, siguen viajando mucho”, dice Barbara. “Ahora intentan enseñar a sus hijos lo que hay en el mundo”.

Más de 50 años después

Anthony y Barbara llevan juntos más de 50 años y ahora viven en California. Crédito: Anthony y Barbara Sall

Hoy, Anthony y Barbara viven en California, cerca de sus hijos. Están muy implicados en la vida de sus nietos, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 32 años.

Anthony dice que se ha vuelto más hogareño en los últimos años y que estos días deja que Bárbara viaje por el mundo.

Pero la pareja, que acaba de celebrar 53 años de matrimonio, sigue teniendo mucho en común y les encanta pasar tiempo juntos.

“Todos los sábados salimos, cenamos juntos o con otras parejas”, dice Barbara.

“Nos encanta socializar”, dice Anthony. “Tener amigos, parientes cercanos”.

También disfrutan recordando sus aventuras, especialmente cómo se conocieron viajando por Grecia en 1969.

“Cuando la gente nos pregunta: ‘¿Cómo se conocieron?’, y contamos nuestra historia, la gente siempre dice: ‘Dios mío, deberían escribir un libro’”, dice Barbara.

“¡Todo el mundo!”, comparte Anthony. “Yo siempre pensaba: ‘Dios mío, esta historia es increíble’. Pero pensé, bueno, yo la viví, así que por supuesto que para mí es increíble, y por supuesto que para Barbara es increíble”.

Ellos se conocieron una mañana de Navidad en un tren… Ahora llevan 10 años juntos

Aunque la pareja no mantuvo el contacto con los amigos que hicieron en Grecia en 1969, Anthony localizó recientemente a Lili y Alan, la pareja estadounidense que lo animó a hablar con Barbara en el ferry.

Anthony y Alan mantuvieron una larga conversación telefónica, y las dos parejas esperan encontrarse en un futuro próximo.

“La verdad es que cuando nos separamos después de Mykonos, tanto él como Lili apostaban por que acabaríamos juntos de alguna manera”, dice Anthony.

“Planeamos reunirnos para ponernos al día sobre nuestras vidas, e imaginamos que retomaremos la historia donde la dejamos hace 54 años”.

Las cinco décadas de matrimonio de Anthony y Barbara han incluido algunos capítulos más difíciles. Para Anthony y Barbara, superar estos momentos difíciles es lo que significa amar a largo plazo.

“Si realmente quieres a esa persona, merece la pena luchar por ella”, dice Barbara.

“Estar con alguien que lo es todo para ti es lo más afortunado que le puede pasar a un ser humano. Lo creo de verdad”, afirma Anthony.

“Historias como ésta rara vez se viven y se cuentan, pero la nuestra es una que ambos apreciamos con todo nuestro corazón, ya que ¿cuántas personas pueden conocerse un periodo de tiempo tan corto, desde extremos opuestos del Océano Atlántico, y conseguir armar una historia duradera como ésta, que aún hoy sigue vigente?”, afirma. “Qué vida”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.