Sofía Narváez

(CNN Español) — Elizabeth Coti es una maestra que enseña español a sus alumnos con canciones como “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado y “Titi me preguntó” de Bad Bunny.

Nacida en Texas, pero de familia guatemalteca, Elizabeth Coti es maestra de español en Liberty City, Texas, y en lugar de dar sus clases de manera tradicional, ella enseña español de una forma peculiar: con canciones que entran en el top 50 de Spotify.

La maestra Coti comenta a CNN en Español que ha utilizado canciones de Bad Bunny, Selena, Celia Cruz, Shakira y diferentes artistas de habla hispana para enseñar español. Además, reconoce que ella no solo quiere que sus alumnos aprendan la cultura latina, sino que la amen, tal y como ella lo hace.

Es por ello que Elizabeth Coti ha optado por nuevos métodos que resultan más entretenidos para sus alumnos. Entre las actividades no solo se encuentra analizar letras de canciones, sino también hacer tortillas, ya que organizan una comida todos los años donde Coti lleva harina y queso fresco para que los estudiantes prueben la gastronomía latina.

En el pueblo donde Elizabeth Coti es maestra no hay mucha población latina. Además, es relativamente pequeño, pues según el censo de 2010 había apenas 3.000 habitantes y las proyecciones indican que hoy en día tendría 9.000, de acuerdo con los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Elizabeth Coti ya acumula más de 100.000 seguidores en su cuenta de TikTok @profecoti, donde sube fragmentos de sus clases de español, entre ellos el video de su clase cantando “Ella baila sola” de Peso Pluma, que tiene más de 10 millones de visualizaciones.

Con este método, Coti busca que los estudiantes aprendan y se diviertan al mismo tiempo, pues no solo quiere que tengan un interés en el idioma, sino también en la música, la comida y las personas. Asimismo, la maestra Coti asegura a CNN en Español que con este tipo de actividades “es posible estar feliz en la escuela”.

